هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 07:30 ص 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 07:30

Someone with a permanent residence permit may be relegated to temporary resident status if they fail to meet integration criteria.

(Keystone)

اعتمدت الحكومة السويسرية لوائح جديدة تُلزم المقيمين الأجانب في البلاد استيفاء معايير محددة في مجال السلوك المطلوب اتباعه قبل الموافقة على تجديد تصاريح إقامتهم.

وفي يوم الأربعاء 15 أغسطس 2018، اعتمدت الحكومة الفدرالية المكوّنة من سبعة أعضاء اللوائح الجديدة كجزء من مراجعة القانون الفدرالي المنظم لإقامة الأجانب. ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز النفاذ في 1 يناير 2019.

+كيف يمكن الحصول على تصريح إقامة في سويسرا

تسمح الصيغة المعتمدة، بتجديد تصاريح الإقامة المختلفة بشكل آلي إذا تبيّن أن اندماج المقيم الأجنبي في المجتمع السويسري يُحرز تقدما ويسير بشكل إيجابي. في المقابل، قد يتعرّض الأجنبي إلى عواقب وخيمة إذا توفّر دليل على عدم اندماجه.

ووفق التدابير الجديدة، أصبح بامكان السلطات، منح أو تمديد تصاريح الإقامة فقط عند استيفاء الاجنبي لشروط محددة. وينص القانون على معايير مثل احترام الأمن العام وعدم تهديده، واحترام القوانين، والقيم الدستورية، والمشاركة في الحياة الإقتصادية، أو الإنخراط في برنامج من أجل اكتساب مهارة أو خبرة إلى جانب تحسين المهارات اللغوية.

كذلك تفترض الإجراءات الجديدة إتقان المقيمين الأجانب إحدى اللغات الوطنية التي هي في الأصل لغتهم الأم (مثلا الفرنسية للفرنسيين، والألمانية للألمان، والإيطالية للإيطاليين)، وأيضا بالنسبة للأجانب الذين أنهوا ثلاث سنوات من التعليم الإلزامي في سويسرا بإستخدام تلك اللغة بدلا من السنوات الخمسة التي كانت مقترحة في البداية.

وكإجراء استثنائي، منحت الحكومة سنة إضافية، هي عبارة عن فترة انتقالية، للأجانب المتقدمين بمطالب للحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، لكي يتمكنوا من الإيفاء بالمتطلبات اللغوية المنصوص عليها في النسخة الجديدة من القانون الفدرالي للأجانب.

الإجراءات الجديدة تنص أيضا على أن المتطلبات اللغوية تزداد اضطرادا مع زيادة الحقوق التي تُمنح للشخص. وهكذا فإن منح تصريح إقامة أو إقامة في أفق التجميع العائلي سوف يتطلّب - وفق بنود القانون الجديد - توفر مهارات لغوية محددة. وإن لم يكن الأمر كذلك، فإنه يكفي الإستظهار بما يُثبت التسجيل في دورة لغوية في بعض الحالات.

الإجراءات العقابية

في المقابل، فإن الأشخاص الذين لا يُبدون أي رغبة في الإنخراط في حياة المجتمع السويسري قد يضطرون إلى توقيع عقد اندماج ينص على ما هو متوقّع منهم الإيفاء به، لكن الكانتونات لن تكون مُلزمة بإبرام مثل هذا الصنف من العقود.

أما عدم الإلتزام بما تنص عليه عقود الإندماج هذه فقد يؤثّر في نهاية المطاف على قرار تجديد تصاريح الإقامة. فعلى سبيل المثال، الشخص الذي يحمل تصريح إقامة دائمة ( permis C) ولا يستوفي شروط الإندماج المطلوبة يُمكن أن يتعرّض لخفض مستوى تصريح إقامته من إقامة دائمة إلى إقامة مؤقتة من فئة (permis B).

كذلك قد يُفرض على اللاجئين وعلى الأشخاص المقبولين بشكل مؤقّت (permis F) الذين يتلقون إعانات اجتماعية في المستقبل المشاركة في برامج الإندماج أو التدريب المهني من أجل الظفر بعمل. وإذا ما لم يفعلوا ذلك دون سبب وجيه، فإنه يُمكن للسلطات أن تخفّض من قيمة تلك المساعدات.

وتظل السلطات عموما الطرفَ الوحيد المخوّل بوضع استثناءات تأخذ في الإعتبار الظروف الشخصية. ومع ذلك، يجب أن تندرج هذه الإسثناءات ضمن قواعد سوف تحددها الحكومة الفدرالية بعد الإنتهاء من استشارة الجهات المعنية. فعلى سبيل المثال، يُمكن القبول بحالة عيش الأجنبي في حالة الفقر بدل العمل كاستثناء، لا العيش بالإعتماد على المساعدات الإجتماعية التي تقدمها الجهات الرسمية.

أخيرا، تسهّل القواعد الجديدة على اللاجئين الإلتحاق بسوق العمل. وابتداء من العام المقبل، سيحلّ إعلان بسيط محل عملية التفويض المعقدة نسبيا التي كان يتوجّب على اللاجئين والحاملين لتصاريح الإقامة المؤقتة المرور بها من أجل الحصول على ترخيص بالعمل. وبإمكان الكانتونات تفويض الطرف الثالث المكلّف بإيجاد وظيفة أو توفير تدريب مهني بإصدار هذا الإعلان. وهو ما من شأنه تخفيف العبء على أرباب العمل المحتملين في المستقبل.

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SDA-ATS/ع.ع

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