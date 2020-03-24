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حياة سويسرية

كوفيد - 19 جامعة زيورخ تقدم استشارات مجانية للأزواج خلال أزمة كورونا

أقدام بشرية

القرب والتواصل المستمر بين الأزواج قد لا يكون دائمًا شيئاً جيداً.

(Keystone / Christophe Gateau)

وجد العديد من الأزواج أنفسهم فجأة في حيّز جغرافي مغلق وفي تواصل لا ينقطع فيما بينهم، على إثر التدابير المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذي يسبب عادة العديد من أشكال التوتر. في هذا السياق، تقدم جامعة زيورخ اليوم استشارات مجانية عبر الإنترنت لأولئك الذين يواجهون أوقاتًا صعبة في علاقتهم العاطفية والزوجية.

وكتبت الجامعةرابط خارجي يوم الثلاثاء 24 مارس على موقعها أن الهدف من هذا البرنامجرابط خارجي يتمثل في مساعدة هذه العلاقات لتصبح أقوى في أوقات التوتر بزيادة الدعم المتبادل.

ينصبّ التركيز الرئيسي للاستشارة على تعزيز التواصل الفعال، الذي يقع غالبًا ضحية للضغط في الأوقات العصيبة. وتهدف الجامعة أيضًا إلى تعليم المعنيين أن قيمة الشراكة القوية "لا تكمُن فقط في العلاقة نفسها، ولكن أيضًا في فوائد الصحة العامة والرفاهية التي تجلبها"، كما ورد في النص. 

عموما، يؤدي تمتع المرء بعلاقة مُرضية ومُفعمة بالمحبة إلى مزاج عام أفضل، فضلاً عن صحة نفسية وحتى جسدية أحسن، حيث أنّ "العلاقة العاطفية الصحية مرتبطة بشكل موضوعي بوجود نظام مناعة أقوى وانخفاض خطر الإصابة بالأمراض".

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في البداية، تعرض مقدمة مدتها خمس ساعات مقاطع فيديو وأمثلة ودروس عملية حول كيفية حل المشكلات والتحديات المشتركة بشكل أفضل. أما بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى نصائح أكثر استهدافًا، فبإمكانهم حجز موعد لاستشارة فردية ابتداءاً من هذا الأسبوع.

ترتبط هذه الخدمة التي تقدمها الجامعة مباشرة بإجراءات العزلة الاجتماعية بسبب وباء كوفيد – 19، الذي تسبب في حرمان الناس في سويسرا من التواجد في مجموعات تضم أكثر من خمسة أشخاص، ونصحت الحكومة السكان بشدة بالبقاء في المنزل، ولكنها لم تصل حتى الآن إلى حد فرض حظر تجوال شامل.

كما نصحت الحكومة كل من يستطيع ذلك أن يُمارس عمله من بيته.

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