هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 09:00 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 09:00

Zurich is the most expensive place in the world to party on Saturday night

(Keystone)

لا تزال تكلفة المعيشة في زيورخ وجنيف، المدينتيْن السويسريتيْن، الأعلى على المستوى العالمي وفق المؤشر السنوي لاتحاد المصارف السويسرية الذي شمل 77 مدينة كبرى موزّعة في جميع أنحاء العالم. أما العاصمة المصرية، القاهرة، فهي الأرخص، وفق الدراسة نفسها.

وكشف مؤشّر "تكلفة المعيشة في مدن حول العالم"رابط خارجي الذي نشر نتائجه المصرف السويسري يوم الثلاثاء 29 مايو 2018 تقدّم المدينتيْن السويسريتيْن في هذا التصنيف عن مدن عالمية أخرى مثل نيوريورك وأوسلو وكوبنهاغن.

فما هي الأشياء الأعلى تكلفة في زرابط خارجييورخرابط خارجي مقارنة بجنيفرابط خارجي؟ يمكن العثور على الفوارق الكبرى بين المدينتيْن وفق هذا المؤشّر في مجال الخدمات، مثل حلاقة الشعر، والمساعدة المنزلية، والتنظيف البخاري، ودروس اللغة، إلخ.. فأسعار هذه الخدمات في جنيف في المتوسّط العام تقلّ عن نظيراتها في زيورخ بنسبة 20%. أما ثاني أكبر الفوارق، فيتعلّق بالأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة التلفزيون و الجهاز المحمول والتي يزيد سعرها في زيورخ مقارنة بجنيف في المعدّل العام بستة عشر نقطة.

واستند اتحاد المصارف السويسرية في حساباته على سلّة تزخر ب 128 سلعة أو خدمة تمثّل عادات الإنفاق لأسرة أوروبية مكوّنة من ثلاثة أشخاص - مع مجموعة من البيانات يشمل بعضها الإيجار، وأخرى لا تشتمل على الإيجار. ويذكر أن الإيجار يشكّل أكبر انفاق فردي لمعظم السكان.

وتصدّرت كل من زيورخ وجنيف مجموعتيْ البياناترابط خارجي، على الرغم من أن الفارق مع مدينة نيويورك كان أكبر عندما تم استبعاد الإيجار.

مستوى الاسعار مستوى الاسعار السويسرية مقارنة بنيويورك

ولكن حينما يتعلّق الأمر بالقوة الشرائية- الموارد المالية مقابل الأسعار- أو ما يستطيع الفرد توفيره - يكون أداء لوس أنجلس الأفضل متقدّمة عن زيورخ وميامي وجنيف. بينما تأتي نيويورك في المرتبة العاشرة ولندن في المرتبة الثالثة والعشرين.

في مجموعة فرعية من البيانات تخص 11 مدينة كبيرة في العالمرابط خارجي، (تشتمل زيورخ ولا تشتمل جنيف)، سلّط اتحاد المصارف السويسرية الأنظار على أفضل مكان لشراء مجموعة من السّلع التي تأتي في مقدّمة اهتمام جيل الألفية الثالثة، بما في ذلك أيفون من صنع شركة أبّل، وجهاز كمبيوتر محمول، واشتراك في نيتفليكس.

وكان احتلال هونغ- كونغ، المدينة الباهضة الأثمان، مرتبة متقدّمة في هذا التصنيف مفاجئة كبرى بالنسبة لمنجزي هذه الدراسة، لكنهم قالوا إن زيورج كانت مفاجئة أخرى: "فسعر الأيفون هنا في زيورخ هو ثالث أدنى سعر في قائمتنا، وهو ما جعل المدينة السويسرية باهضة الثمن تتراجع إلى المرتبة الخامسة بشكل عام. ولكن جيوب جيل الألفية ستظل خاوية إلى حد ما بعد دفع أغلى الأسعار في شراء ملابس الدجينز، والإشتراك في نيتفليكس، واشتراء القهوة. فضلا عن أن دخول أحد النوادي يكلّف 6.29 فرنك، وسعر بيغ ماك (الوجبة السريعة) يقارب سعر وجبة كاملة في مدن أخرى".

إلا أن زيورخ احتلت المركز الأوّل من حيث نفقات ليلة السبترابط خارجي متقدّمة في ذلك على استوكهولم وميامي. وأشار مؤلفو هذه الدراسة إلى أن "احياء الحفلات مكلف جدا في المدن السويسرية والسويدية. فإذا أنفقت 27 فرنكا للدخول إلى نادي ليلي، و35 فرنكا مقابل مشروبيْن، وأنفقت مبلغا آخر مهم مقابل كراء سيارة أجرة، تكون جملة هذه النفقات قد بلغت 100 فرنك بمنتهى البساطة ".





(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)

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