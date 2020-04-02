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السويسريون في الخارج

مجددا إلى أرض الوطن أكثر من ألفيْ سويسري عادوا جوا إلى بلادهم

مسافران عائدان إلى جنيف من الجزائر يلوحان اليدين

تمت إعادة حوالي ألفيْ مواطن سويسري إلى وطنهم منذ تاريخ 24 مارس 2020. (في الصورة، راكبان عائدان إلى جنيف من الجزائر يوجّهان التحية في مطار هواري بومدين يوم 29 مارس 2020).

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

وصلت إلى سويسرا ثلاث رحلات جوية قادمة إليها من بيرو وتونس والكاميرون يوم الأربعاء 1 أبريل الجاري نقلت على متنها مواطنين سويسريين تقطعت بهم السبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومنذ تاريخ 24 مارس الماضي، تمّ إعادة أكثر من 2000 مواطن سويسري إلى بلدهم على متن 13 رحلة جوية.

وقالت وزارة الخارجية السويسرية على موقعها على الإنترنت إن هؤلاء الأشخاص الذين تم نقلهم جوا إلى الوطن لم يتمكنوا من تنظيم عودتهم بأنفسهم جراء القيود التي فُرضت على السفر بسبب وباء كوفيد - 19.

في الوقت الحاضر، تواصل وزارة الخارجية تنظيم حملة عودة تاريخية إلى أرض الوطن بالتعاون مع بلدان أخرى. مع ذلك، يتعيّن على السياح دفع تكلفة رحلات العودة المُستأجرة كما يجب عليهم أيضا المكوث في عزلة ذاتية في المنزل لمدة عشرة أيام على الأقل فور الوصول كإجراء وقائي.

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ووفقًا لوزارة الخارجية السويسرية، لا يزال آلاف المسافرين السويسريين عالقين في الخارج حتى الآن.

ومن المقرر تنظيم المزيد من الرحلات الجوية في الأيام القليلة المقبلة، حيث يُتوقع قدوم طائرتين يوم الخميس 2 أبريل من يانجون (ميانمار) والدار البيضاء (المغرب). ومن المقرر أن تهبط رحلات جوية قادمة من فوكيت (تايلاند) وكويتو (إكوادور) وبنوم بنه (كمبوديا) في مطار زيورخ يوم الجمعة 3 أبريل. كما يُنتظر وصول رحلة من سيدني (أستراليا) إلى سويسرا يوم الأحد 5 أبريل الجاري.

وكانت الحكومة دعت الأسبوع الماضي جميع المسافرين السويسريين إلى العودة إلى بلادهم. وإثر ذلك، قام حوالي 17000 منهم بتسجيل أنفسهم لدى السلطات عبر تطبيق Travel Admin.رابط خارجي

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