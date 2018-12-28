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مذبحة سريبرينيتشا تبرئة سياسي سويسري من اتهامات بالتمييز العنصري

ثلاث نساء مجتمعات حول نصب تذكاري في مقبرة لضحايا مذبحة سريبرينيتشا في جمهورية البوسنة

في عام 1995، تم قتل أكثر 8000 شخص من الرجال والشبان والصبيان البوسنيين خلال مذبحة قام بها صرب البوسنة داخل مدينة سريبرينيتشا وفي المناطق المجاورة لها خلال الحرب الأهلية التي أعقبت تفكك الإتحاد اليوغوسلافي.

(Keystone)

بـرّأت أعلى هيئة قضائية سويسرية سياسيًا سابقًا من تهمة التمييز العنصري بعد نفيه حدوث إبادة جماعية ضد المسلمين في مذبحة سريبرينيتشا في البوسنة والهرسك عام 1995.

في نص الحكم الصادر عنها تالذي نُشر يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري، أشارت المحكمة الفدرالية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسانرابط خارجي في ستراسبورغ التي اعتبرت أن حرية التعبير "أمر بالغ الأهمية". وقال القضاة إن كاتب النص المنشور في صحيفة "كورييري ديل تيتشينو" الصادرة باللغة الإيطالية وعلى بوابة افتراضية كان تمييزياً ويرقى إلى إنكار لإبادة جماعية.

مع ذلك، اعتبر القضاة أن الكاتب لم يتصرف بنية التمييز ضد الآخرين، كما أنه لم يحرض على العنف أو على الكراهية أو على انتقاد السكان المسلمين.

في المقابل، قالت المحكمة الفدرالية إن النص، الذي نُشر في نوفمبر 2012، يفتقر إلى الإحترام وأنه كان مُهينا للضحايا ولأسرهم ولأفراد الجالية المسلمة على حد السواء.

يُشار إلى أن كاتب النص هو دوناتيلّو بودجي، وهو سياسي محلي سابق في كانتون تيتشينو. وكانت محكمة ابتدائية قد سلطت عليه في عام 2013 عقوبة مالية وغرامة بقيمة 7850 فرنك سويسري.

وفي قضية مُشابهة أثارت الكثير من اللغط، برأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2015 سياسيا تركيا بارزا، هو دوغو بيرينشيك، من اتهامات بالعنصرية، وخلُصت إلى أن سويسرا انتهكت حقه في حرية التعبير.

swissinfo.ch with SDA-ATS/ك.ض

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