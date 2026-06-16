اعتقال ثلاثة أشخاص إثر أعمال شغب خلال تظاهرة مناهضة لمجموعة السبع

احتجاج ضد مجموعة السبع في جنيف: احتجاز ثلاثة أشخاص Keystone-SDA

احتُجز ثلاثة أشخاص عقب تظاهرة مناهضة لمجموعة السبع شهدت أعمال عنف في جنيف خلال عطلة نهاية الأسبوع. وكان هؤلاء بين 549 شخصًا أوقفتهم الشرطة يوم الأحد، نُقل 28 منهم إلى مراكز الشرطة للاستجواب.

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أثارت عملية أمنية نفذتها الشرطة مساء الأحد استياء ائتلاف “لا لمجموعة السبع”، إذ هدفت إلى عزل مجموعات من المتظاهرين والمتظاهرات. وفي تحديث أولي نقله موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسية، قال ألكسندر براهييه، المتحدث باسم شرطة جنيف: “اقتيد 28 شخصًا، بينهم تسع نساء و19 رجلًا، إلى مراكز الشرطة، وشمل ذلك ثلاث عمليات توقيف مؤقتة”. ومن المتوقع صدور أرقام أكثر دقة في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم.

وقالت الشرطة إن “حجم الأضرار محدود نسبيًا، بالنظر إلى عدد المحتجين”. وشملت الأضرار خصوصًا تحطيم نوافذ وتخريب مظلات محطات حافلات وإضرام النار في سيارة.

وفي المساء، أقامت الشرطة طوقًا أمنيًا بين رصيف ويلسون وشارع فرنسا، واحتجزت قرابة 300 شخص لساعات عدة، بينهم منظمون ومنظمات للتظاهرة، وفق ائتلاف “لا لمجموعة السبع”. وأُفرج عنهم تدريجيًا بعد التحقق من هوياتهم، فيما أُفرج عن آخر المحتجزين صباح الاثنين.

ونقل ائتلاف “لا لمجموعة السبع” شهادات عديدة انتقدت نقص المياه والطعام للمحتجزين والمحتجزات. ووصف الائتلاف العملية بأنها “إجراء شرطي لا يمكن وصفه”.

“استفزازات”

وأثارت أساليب الشرطة ردود فعل سياسية غاضبة، إذ أعرب الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن قلقه من ظروف تنفيذ هذه العملية الأمنية. وقال الحزب في بيان: “احتُجز مئات الأشخاص طوال ليلة كاملة، رغم أن كثيرين منهم لم يشاركوا في أعمال العنف، ولم يكونوا موضع اشتباه بارتكاب أي مخالفة”. ودعا الحزب إلى فتح تحقيق كامل في الأحداث.

وجدد ائتلاف “لا لمجموعة السبع” الحديث عن حوادث استفزاز وعنف من جانب الشرطة وقعت في نهاية التظاهرة، كما ندد بالاستخدام المتكرر للغاز المسيل للدموع ضد المسيرة.

وشارك في التظاهرة 20 ألف شخص، وفق الشرطة، بينما قدّر ائتلاف “لا لمجموعة السبع” عدد المشاركين والمشاركات بنحو 30 ألفًا. وقالت الشرطة إن نحو 600 ناشط من “الكتلة السوداء” اندسوا في المسيرة. ويرتدي هؤلاء عادة ملابس سوداء وأقنعة، وقد ارتكبوا أعمال تخريب، بحسب الشرطة.

المزيد نقاش يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي كيف يمكن للحكومات تحقيق التوازن بين الأمن وحق التظاهر خلال قمة مجموعة السبع؟ قمة مجموعة السبع، المقرر عقدها في فرنسا في يونيو، تسبب صداعاً أمنياً لسويسرا المجاورة. فهل ينبغي للسلطات حظر التظاهرات في جنيف وإغلاق الحدود مع فرنسا؟ شارك في الحوار 2 إعجاب عرض المناقشة

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