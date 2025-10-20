نحو ألفَي شخص يشاركون في تظاهرة داعمة لفلسطين في جنيف

تندرج هذه التظاهرة ضمن حملة عالمية بعنوان "إنهاء تواطؤ الشركات متعددة الجنسيات"، وبدعم من تحالف عريض من منظمات سويسرية ودولية. Keystone-SDA

شارك نحو ألفَي شخص في تظاهرة مؤيدة لفلسطين في مدينة جنيف يوم الأحد، للمطالبة بمحاسبة الشركات متعددة الجنسيات على “تواطئها في الإبادة الجماعية في فلسطين”.

أفادت شرطة جنيف بمشاركة 1،800 إلى 2،000 شخص في مسيرة انطلقت من ساحة “بوست مون بلان” وصولًا إلى “ساحة الأمم”. وجاءت المسيرة عشية انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الذي يستمر حتى الخميس.

خلال التظاهرة، تحدثت النائبة الفرنسية الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، ريما حسن، التي شاركت مؤخرًا في “أسطول غزة”. ورغم الإعلان عن وقف إطلاق النار، شدَّد الأشخاص المنظمون على ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق العدالة للضحايا، مؤكدين أهمية “تحديد الجهات المتورطة في هذه الجرائم”.

واتهم المتظاهرون.ات عددًا من الشركات متعددة الجنسيات بالتواطؤ في استمرار الاحتلال. وطالت الاتهامات شركات من بينها “شيفرون”، و”بريتيش بتروليوم”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”إتش بي”، و”أمازون”، و”غلينكور”. وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، قد أشارت مؤخرًا إلى تورط هذه الشركات في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وطالب المتحدثون.ات باتخاذ إجراءات قانونية بحق إسرائيل، وفرض حظر على تصدير الأسلحة إليها، وإنهاء اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب مقاطعة الشركات المتواطئة وسحب الاستثمارات منها. كما دعوا إلى اتفاقية دولية ملزمة تنهي الإفلات من العقاب، الذي تتمتع به الشركات متعددة الجنسيات، ووقف أي تعاون رسمي معها.

وتندرج هذه التظاهرة ضمن حملة عالمية بعنوان “إنهاء تواطؤ الشركات متعددة الجنسيات”، وبدعم من تحالف عريض من منظمات سويسرية ودولية، من بينها “لا فيا كامبسينا”، وحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات. وشارك في التظاهرة شخصيات سياسية، وناشطات ونشطاء من جنوب أفريقيا، وفرنسا، وبلجيكا، وكولومبيا، وأجزاء مختلفة من أوروبا.

