瑞士住房短缺问题中期内将持续存在

未来两年，瑞士的住房建设不太可能匹配家庭数量增长的速度。 Keystone-SDA

尽管过去一年移民潮有所减退，但2025年上半年瑞士住房短缺情况仍继续恶化。低收入及中低收入家庭受影响最严重。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Housing shortage in Switzerland to persist in midterm, say authorities 更多阅览 Housing shortage in Switzerland to persist in midterm, say authorities

Français fr La situation sur le marché du logement reste tendue en Suisse 原版 更多阅览 La situation sur le marché du logement reste tendue en Suisse

瑞士联邦住房办公室9月下旬公布的最新监控报告显示，当前住房紧张程度与2014年上一次持续住房短缺时期情况相同，且中期内不会出现缓解迹象。

住房办公室表示，未来两年内，住宅建设也难以匹配家庭数量的增长速度。

监控报告同时指出，如果把购买和使用的成本考虑在内，还没买过房子的人如今几乎无缘买到房产。住房办公室表示，这令租房市场至关重要，尤其对于占到租房市场近80%中低收入家庭而言更是如此。

报告显示，低收入家庭与住房之间保持着相对平衡。除日内瓦、洛桑、巴塞尔、卢塞恩及苏黎世等城市外，目前约80%的住房仍在该群体负担能力范围内。

相关内容

相关内容 瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路 此内容发布于 对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。 更多阅览 瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

然而，从目前市场上可获得的房源看，情况就要复杂很多。据联邦住房办公室透露，仅有41%的租房房源在中低购买力家庭的承受范围内。

不同地区的住房短缺情况各异。圣莫里茨的情况尤其严峻，大城市及城市群也是如此。监测数据显示，假如所有中低购买力家庭在目前市场环境下被迫搬家，其平均租金成本将从收入的29.1%提高到35.7%。

住房情况尚不构成严重威胁

联邦住房办公室认为，就住房存量而言，当前形势尚不构成严重威胁，但也注意到了恶化趋势，尤其是低收入群体。2022至2023年间，租房家庭住房成本超出其预算的比例上升了0.2个百分点，达到2.8%。不过，该数据仍低于2018年水平。

相关内容

相关内容 人口统计 瑞士人不爱买房爱租房 此内容发布于 在瑞士，大多数人住在租来的住宅中，这在欧洲毫无疑问也是比较少见的现象。而这种情况对瑞士人的日常生活、环境、政策以及租赁法都会产生影响，但并非总是正面影响。 更多阅览 瑞士人不爱买房爱租房

住房办公室预计该趋势将继续，并指出，现有租赁租金与市场报价租金之间的差距仍在扩大，从而进一步促使投资者拆除重建或对住房进行全面翻新。如上举措虽然能够保持建筑业的活力，但无法推动瑞士住房存量所需的增长。

目前在中国一、二线大城市，低收入和中低收入家庭的也面临找房难的困境，不是房源总量不足，而是可负担、位置合适的租赁住房紧缺。整体库存依然高，但优质地段和保障性租赁房供应有限，导致租金压力持续。当前，收入增速放缓与贷款收紧使自购难度增加，该群体对公租房和保障性租赁住房的依赖进一步上升。