The Swiss voice in the world since 1935
新闻
人口统计

瑞士住房短缺问题中期内将持续存在

未来两年，瑞士的住房建设不太可能匹配家庭数量增长的速度。
未来两年，瑞士的住房建设不太可能匹配家庭数量增长的速度。 Keystone-SDA

尽管过去一年移民潮有所减退，但2025年上半年瑞士住房短缺情况仍继续恶化。低收入及中低收入家庭受影响最严重。

此内容发布于
3 分钟
Keystone-SDA

瑞士联邦住房办公室9月下旬公布的最新监控报告显示，当前住房紧张程度与2014年上一次持续住房短缺时期情况相同，且中期内不会出现缓解迹象。

住房办公室表示，未来两年内，住宅建设也难以匹配家庭数量的增长速度。

监控报告同时指出，如果把购买和使用的成本考虑在内，还没买过房子的人如今几乎无缘买到房产。住房办公室表示，这令租房市场至关重要，尤其对于占到租房市场近80%中低收入家庭而言更是如此。

报告显示，低收入家庭与住房之间保持着相对平衡。除日内瓦、洛桑、巴塞尔、卢塞恩及苏黎世等城市外，目前约80%的住房仍在该群体负担能力范围内。

相关内容
尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

相关内容

瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

此内容发布于 对许多老年人来说，儿女搬走后，公寓会突然变得空空荡荡。一项瑞士调研显示，尽管老年人对于换一种新的住房形式做好了准备，却往往找不到理想住房。

更多阅览 瑞士老年人寻求新居住形式的坎坷之路

然而，从目前市场上可获得的房源看，情况就要复杂很多。据联邦住房办公室透露，仅有41%的租房房源在中低购买力家庭的承受范围内。

不同地区的住房短缺情况各异。圣莫里茨的情况尤其严峻，大城市及城市群也是如此。监测数据显示，假如所有中低购买力家庭在目前市场环境下被迫搬家，其平均租金成本将从收入的29.1%提高到35.7%。

住房情况尚不构成严重威胁

联邦住房办公室认为，就住房存量而言，当前形势尚不构成严重威胁，但也注意到了恶化趋势，尤其是低收入群体。2022至2023年间，租房家庭住房成本超出其预算的比例上升了0.2个百分点，达到2.8%。不过，该数据仍低于2018年水平。

相关内容
Mietshaus

相关内容

人口统计

瑞士人不爱买房爱租房

此内容发布于 在瑞士，大多数人住在租来的住宅中，这在欧洲毫无疑问也是比较少见的现象。而这种情况对瑞士人的日常生活、环境、政策以及租赁法都会产生影响，但并非总是正面影响。

更多阅览 瑞士人不爱买房爱租房

住房办公室预计该趋势将继续，并指出，现有租赁租金与市场报价租金之间的差距仍在扩大，从而进一步促使投资者拆除重建或对住房进行全面翻新。如上举措虽然能够保持建筑业的活力，但无法推动瑞士住房存量所需的增长。

目前在中国一、二线大城市，低收入和中低收入家庭的也面临找房难的困境，不是房源总量不足，而是可负担、位置合适的租赁住房紧缺。整体库存依然高，但优质地段和保障性租赁房供应有限，导致租金压力持续。当前，收入增速放缓与贷款收紧使自购难度增加，该群体对公租房和保障性租赁住房的依赖进一步上升。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
10
46 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Jessica Davis Plüss

你如何看待“大幅延长人类寿命”这一理念？

人类对衰老原因以及减缓衰老过程的理解已有巨大进展，各种技术纷纷涌现，声称能帮助人们活得更长、更健康。你对大幅延长人类寿命这一理念有何看法？

参与讨论
27
24 留言
查看讨论
阅读最长

新闻

符合JTI标准

相关内容: 瑞士资讯SWI swissinfo.ch得到新闻信任计划的认证

您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。

请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团