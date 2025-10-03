瑞士住房短缺问题中期内将持续存在
尽管过去一年移民潮有所减退，但2025年上半年瑞士住房短缺情况仍继续恶化。低收入及中低收入家庭受影响最严重。
瑞士联邦住房办公室9月下旬公布的最新监控报告显示，当前住房紧张程度与2014年上一次持续住房短缺时期情况相同，且中期内不会出现缓解迹象。
住房办公室表示，未来两年内，住宅建设也难以匹配家庭数量的增长速度。
监控报告同时指出，如果把购买和使用的成本考虑在内，还没买过房子的人如今几乎无缘买到房产。住房办公室表示，这令租房市场至关重要，尤其对于占到租房市场近80%中低收入家庭而言更是如此。
报告显示，低收入家庭与住房之间保持着相对平衡。除日内瓦、洛桑、巴塞尔、卢塞恩及苏黎世等城市外，目前约80%的住房仍在该群体负担能力范围内。
然而，从目前市场上可获得的房源看，情况就要复杂很多。据联邦住房办公室透露，仅有41%的租房房源在中低购买力家庭的承受范围内。
不同地区的住房短缺情况各异。圣莫里茨的情况尤其严峻，大城市及城市群也是如此。监测数据显示，假如所有中低购买力家庭在目前市场环境下被迫搬家，其平均租金成本将从收入的29.1%提高到35.7%。
住房情况尚不构成严重威胁
联邦住房办公室认为，就住房存量而言，当前形势尚不构成严重威胁，但也注意到了恶化趋势，尤其是低收入群体。2022至2023年间，租房家庭住房成本超出其预算的比例上升了0.2个百分点，达到2.8%。不过，该数据仍低于2018年水平。
住房办公室预计该趋势将继续，并指出，现有租赁租金与市场报价租金之间的差距仍在扩大，从而进一步促使投资者拆除重建或对住房进行全面翻新。如上举措虽然能够保持建筑业的活力，但无法推动瑞士住房存量所需的增长。
目前在中国一、二线大城市，低收入和中低收入家庭的也面临找房难的困境，不是房源总量不足，而是可负担、位置合适的租赁住房紧缺。整体库存依然高，但优质地段和保障性租赁房供应有限，导致租金压力持续。当前，收入增速放缓与贷款收紧使自购难度增加，该群体对公租房和保障性租赁住房的依赖进一步上升。
