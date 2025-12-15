瑞士获得美国可追溯性关税下调

美国将瑞士商品关税下调至15%。 Keystone-SDA

美国对瑞士进口商品征收的关税将从39%下调至15%，且追溯至今年11月14日生效。

该决定的依据是瑞士、列支敦士登与美国于11月14日共同签署的一份意向声明。

瑞士联邦经济事务秘书处(SECO)于12月10日宣布，美国将瑞士出口至美商品的统一附加关税(flat-rate additional duty)上限设定为15%。作为交换，瑞士也将降低部分美国进口鱼类及农产品的关税。

目前，部分行业和商品享有且将继续享受美国附加关税豁免权，包括药品、特定化学制品，黄金和咖啡等。

美国同时将取消针对瑞士其他出口产品的全面性附加关税(blanket additional tariffs)，涵盖飞机、部分航空零部件、橡胶制品、化妆品和仿制药等。

豁免产品清单将刊登于美国联邦政府的政府公报《联邦公报》(US Federal Register)。据瑞士联邦经济事务秘书处透露，瑞士正在与美国进一步磋商，争取更多豁免项目。

4月2日前已适用超过15%关税的相关产品将恢复原关税税率。4月2日，美国总统特朗普宣布对瑞士出口产品征收超过30%的附加关税。

类似欧盟待遇

然而，瑞士也将削减美国出口产品关税，包括鱼类、海产品以及一些不会影响到瑞士农业政策的农产品。

瑞士对肉类产品实施双边免税配额制度，每年包括500吨牛肉、1’000吨野牛肉及1’500吨禽肉。

根据联邦经济事务秘书处数据，通过美国将对瑞士征收的统一附加关税上限定为 15%，美国对瑞士的贸易加权关税平均将下降约10%。

贸易加权关税 也叫加权平均关税率，是指一个国家所有进口商品的总关税税率，通过将不同商品的进口额(或进口量)作为权重，对各商品的关税税率进行加权平均计算得出的综合性指标，反映了该国对外贸易政策的整体关税水平。

瑞士企业将在美国市场重新获得与欧盟及其他经济结构相似的贸易伙伴国企业相当的竞争条件。

2025年美国对瑞士关税政策变化盘点 2025年4月2日，美国总统唐纳德·特朗普公布了一长串征收一揽子进口关税的国家名单，瑞士也榜上有名，被征收31%的关税。 2025年8月1日，美国政府以贸易逆差和产业保护为由，宣布对瑞士大量进口商品征收39%的附加关税。 2025年11月14日，美国、瑞士与列支敦士登达成了一个初步的贸易框架协议(意向性声明)，主要内容包括：美国将对瑞士进口商品的附加关税上限设定为15%。瑞士企业承诺到2028年底向美国投资约2’000亿美元。 2025年12月10日，瑞士政府宣布美国将把对瑞士商品的关税从39%降至最高 15%，且政策追溯至2025年11月14日起生效。

