新版瑞士纸币设计竞赛六名入围者揭晓
瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)已选出六名入围者，进入新版纸币设计竞赛的决赛阶段。
瑞士央行周三(10月8日)宣布，提名结果部分依据一项逾10万人参与的公众调研。此外，外部顾问委员会也进行了评审。
去年11月初，瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新版纸钞设计竞赛。参赛者在2025年2-7月进行了新钞设计。今年8月中旬，12款设计方案全部提交，由公众参与评选。
最终编号为B、G、H、J、K和L的六份设计方案进入决赛阶段。接下来，这些方案的设计者将与瑞士央行就可能的合作及商业条款展开讨论。央行计划于2026年第一季度公布最终获胜者。
不过，新版纸币最快也要到2030年初才能面世。设计方案还有待进一步完善，最终成品可能与初稿有显著差异。纸币设计的最终决定权属于瑞士国家银行理事会。
自1907年瑞士央行成立以来，共推出过九个系列的纸币，每一代都兼顾安全性、易用性与美观性。
1907年：首批纸币为临时票，沿用前发行银行的设计，加印红色瑞士十字花饰。
1911年：第二系列使用近半世纪，5瑞郎纸币取代银币，流通时间创纪录。
1918年：第三系列多为战时或储备用票。
1938年：第四系列由艺术家设计，但因战事未投入流通。
1956年：第五系列首次将正反面主题统一，10瑞郎纸币首次发行。
1976年：第六系列改为瑞士央行主导设计，以历史人物为主题，2000年退出流通。
1984年：第七系列为储备用票，从未发行，最终销毁。
1995年：第八系列展现瑞士多元文化与艺术，首次采用电子图像处理，2021年退出流通。
2016年：第九系列现行流通，分批发行至2019年完成，主题为“瑞士的面貌”。
每一次更替，既是防伪技术的更新，也反映了瑞士的文化表达与时代审美。
信息来源：瑞士央行《纸币与硬币》介绍外部链接
