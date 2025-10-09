新版瑞士纸币设计竞赛六名入围者揭晓

新版纸币设计竞赛将进入下一个阶段。 Keystone-SDA

瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)已选出六名入围者，进入新版纸币设计竞赛的决赛阶段。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Finalists chosen in design competition for new Swiss banknotes 更多阅览 Finalists chosen in design competition for new Swiss banknotes

Deutsch de Wettbewerb für neue Banknoten geht in nächste Runde 原版 更多阅览 Wettbewerb für neue Banknoten geht in nächste Runde

瑞士央行周三(10月8日)宣布，提名结果部分依据一项逾10万人参与的公众调研。此外，外部顾问委员会也进行了评审。

去年11月初，瑞士央行启动了以“瑞士及其海拔高度”(“Switzerland and its altitudes”)为主题的新版纸钞设计竞赛。参赛者在2025年2-7月进行了新钞设计。今年8月中旬，12款设计方案全部提交，由公众参与评选。

最终编号为B、G、H、J、K和L的六份设计方案进入决赛阶段。接下来，这些方案的设计者将与瑞士央行就可能的合作及商业条款展开讨论。央行计划于2026年第一季度公布最终获胜者。

不过，新版纸币最快也要到2030年初才能面世。设计方案还有待进一步完善，最终成品可能与初稿有显著差异。纸币设计的最终决定权属于瑞士国家银行理事会。

相关内容

相关内容 瑞士央行公布新版纸币设计方案 此内容发布于 瑞士国家银行(SNB，瑞士央行)正以“瑞士与其海拔”为主题，设计新版纸币系列。12款设计方案已经提交，现正向公众征求意见。 更多阅览 瑞士央行公布新版纸币设计方案

瑞士纸币系列简史(1907年至今) 自1907年瑞士央行成立以来，共推出过九个系列的纸币，每一代都兼顾安全性、易用性与美观性。 1907年：首批纸币为临时票，沿用前发行银行的设计，加印红色瑞士十字花饰。 1911年：第二系列使用近半世纪，5瑞郎纸币取代银币，流通时间创纪录。 1918年：第三系列多为战时或储备用票。 1938年：第四系列由艺术家设计，但因战事未投入流通。 1956年：第五系列首次将正反面主题统一，10瑞郎纸币首次发行。 1976年：第六系列改为瑞士央行主导设计，以历史人物为主题，2000年退出流通。 1984年：第七系列为储备用票，从未发行，最终销毁。 1995年：第八系列展现瑞士多元文化与艺术，首次采用电子图像处理，2021年退出流通。 2016年：第九系列现行流通，分批发行至2019年完成，主题为“瑞士的面貌”。 每一次更替，既是防伪技术的更新，也反映了瑞士的文化表达与时代审美。 信息来源：瑞士央行《纸币与硬币》介绍外部链接

相关内容

相关内容 瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？ 此内容发布于 尽管无现金支付日益盛行，全球每天仍有成百上千万张纸币在流通。但谁来决定一张纸币何时应该退出流通，退出流通后纸币又会发生什么呢？ 更多阅览 瑞士的纸币在生命尽头都去哪儿了？

阅读最长 讨论最多