泰國王太后詩麗吉：瑞士是她愛情開始的地方

一名泰國國民手捧詩麗吉的肖像，以表對王太后的哀悼之情。 EPA/RUNGROJ YONGRIT



瑞士洛桑是詩麗吉與後來成為泰國國王的普密蓬訂婚的地方。這位不久前辭世的泰國王太后曾在那裡的一所寄宿學校就讀，她的第一個孩子也在那裡出生。 1960年至1961年間，王室夫婦定居於拉沃地區，並以此為圓心遊遍歐洲各地。

Olivier Grivat

泰國詩麗吉王太后，已故前國王普密蓬的遺孀、現任國王拉瑪十世的母親於2025年10月與世長辭。曼谷及全國各地隨處可見她的肖像被鮮花和蠟燭環繞-泰國於10月25日開始為期一年的全國哀悼期。

泰王國舉國哀悼「國母」逝世。她和丈夫統治這個6500萬人口的國家長達七十年之久，創造了在位時間最長的紀錄。

10月24日，因中風在曼谷住院治療的王太后在朱拉隆功國王紀念醫院去世，享年93歲。該醫院以這對夫婦共同祖先的名字命名。詩麗吉與普密蓬是表親：詩麗吉的爺爺和普密蓬的父親是同父異母的兄弟，兩人都是拉瑪五世國王的兒子。

1948年巴黎相遇

普密蓬自5歲起就生活在洛桑。1948年，21歲的他在巴黎遇見了當時年僅16歲的詩麗吉。她的父親莊他武里親王二世時任泰國駐歐大使。他有兩個待嫁女兒，詩麗吉就是其中之一。

詩麗吉那時在學習古典音樂和法語。普密蓬鼓勵她在洛桑的私立學校Riante-Rive學院完成學業。之後，兩人於1949年夏天在洛桑郊區Pully訂婚-普密蓬的母親和姐姐都在那裡居住。

兩位年輕人的婚禮於1950年4月28日在曼谷舉行。 1950年5月5日，普密蓬加冕，成為拉瑪九世，詩麗吉也隨之成為王后。

瑞士法語地區雜誌《 l’Illustré 》1951年11月刊的封面，報導了王室夫婦離開瑞士的消息。 L’Illustré

後來，這位極具鏡頭感的王后登上了所有時尚雜誌的封面。她成為時裝設計師皮耶·巴爾曼(Pierre Balmain)的繆斯女神。她的國王丈夫-被稱為「攝影之王」的普密蓬-也把她視為最鍾愛的繪畫和攝影模特兒。

1950年重返瑞士

婚禮和加冕典禮三個月後，普密蓬返回洛桑完成法學學業。這對年輕夫婦住在Pully市的瓦達娜別墅(Villa Vadhana)，這座宅邸以國王的祖母-拉瑪七世的遺孀命名。

1951年11月，年輕的國王普密蓬完成學業後，搭乘夜間火車前往熱那亞，再轉乘蒸汽船返回泰王國首都。當時瑞士家庭雜誌《L’Illustré》以「別了，瑞士！」為題，在封面刊登了相關報導。

在返回曼谷之前，詩麗吉王后於1951年4月5日在洛桑的Montchoisi醫院誕下長女烏汶叻公主。

她後來也生育了三個子女，分別是：哇集拉隆功王子-即現拉瑪十世國王、詩琳通公主和朱拉蓬公主。他們均出生於曼谷。

泰國國王普密蓬與王后詩麗吉攜女兒烏汶叻(1951年4月5日出生於瑞士洛桑)在洛桑的住所合影。 KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

1956年出任攝政王

結婚六年後，1956年秋天，普密蓬國王必須履行僧侶義務。在泰國，所有年輕的佛教徒都必須這麼做。普密蓬赤著腳、剃光頭、身穿橙色袈裟在泰國首都的街道上乞討食物，並在寺院過著僧侶生活。在此期間，王后就承擔起攝政王的職責，全心投入新的王室事務。

詩麗吉對王國的忠誠贏得了臣民深厚的愛戴。二十年後，泰國政府將王后的生日8月12日定為母親節，以表揚詩麗吉對王國的貢獻。另外，詩麗吉王后還是泰國紅十字會主席，積極投入慈善工作。

1960年拉沃的葡萄園

1960年7月15日，王室一家搭乘泛美航空的波音707飛機抵達日內瓦。這對夫婦帶著四個孩子入住了沃州Puidoux鎮的弗隆澤利別墅(Flonzaley)，隨行約五十人則下榻飯店。此行並非度假，而是對歐洲各國首都的訪問之旅。

國王和王后與各國元首會面。首先在倫敦會見了伊麗莎白女王，隨後接連拜訪了丹麥國王、挪威國王以及比利時國王博杜安-夫婦二人與這位國王用法語交談-正如他們在凡爾賽與戴高樂將軍會面時那樣。接下來，他們也拜訪了荷蘭的朱莉安娜女王、馬德里的佛朗哥將軍，甚至還與梵蒂岡的教宗若望二十三世進行了會晤。

為準備盛裝禮服，詩麗吉王后特邀時裝設計師皮埃爾·巴爾曼來到拉沃地區。隨行的還有《巴黎競賽》雜誌(Paris-Match)的記者，這對備受矚目的君主夫婦成為該雜誌的封面人物。

詩麗吉一向有最昂貴的珠寶加身。泰國王室擁有曼谷三分之一的土地，雖然富可敵國，但既沒有遊艇，也沒有私人飛機：王室夫​​婦此行搭乘的是民航客機！

參觀聯邦大廈

這一天，沃州安全警察嚴陣以待：1960年8月29日，瑞士首都伯爾尼的聯邦大廈迎來了身著禮服的泰王夫婦。聯邦主席馬克斯·佩蒂皮埃爾(Max Petitpierre)表示：「兩國雖然風土人情迥異，卻因對自由的熱愛而團結在一起。」

1960年8月底，在瑞士進行國事訪問期間，瑞士聯邦委員馬克斯·佩蒂皮埃(右)與泰國王室夫婦普密蓬(中)和詩麗吉(左)在伯爾尼聯邦大廈前合影。 KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

泰王夫婦另外參觀了瑞士商品交易所，據當地一家日報報道，「詩麗吉王后對家用電器和洗衣機表現出特別的興趣」！

在阿爾卑斯山度過聖誕節後，王室於1961年1月17日離開瑞士，飛往曼谷。此後，這對夫婦僅於1964年10月為參觀洛桑國家博覽會重返瑞士一次。直至2017年逝世，普密蓬國王再未踏足這片童年故土。「那裡我們曾經和其他孩子一樣都是『小瑞士人』，過著普通人的簡單生活。」

根據官方禮儀規定，詩麗吉的遺體將於2026年10月，即王后逝世一年後，在曼谷市中心的一座檀香木火葬台上火化，以示靈魂升天。火化儀式舉行前，政府成員和公務員需穿著黑衣。遊客也需在90天內尊重一定的服裝及行為準則。

(編輯：Pauline Turuban，編譯自法文：郭倢/dh，繁體校對：盧品妤)

