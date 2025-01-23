美國缺席談判桌，歐伊核談進展緩慢

2015年，在美國與伊朗就核問題進行談判期間，警方封鎖了日內瓦洲際酒店的入口。 KEYSTONE/Laurent Gillieron

白宮舊主回歸，歐伊接觸趨密，伊核問題再度升溫。在川普重返白宮倒數一週的時候，伊朗、法國、英國及德國的外交官在日內瓦地區進行會晤。雖然伊朗核問題列在議程之中，但未來就這項熱門議題取得進展的可能性微乎其微。

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Dorian Burkhalter



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會晤在日內瓦附近的秘密地點舉行，為期兩天。首日會談結束後的周一晚，伊朗、法國、英國和德國的外交部門表示，會談是「嚴肅、坦誠且具有建設性的」。這些國家的外交官在去年11月底已在瑞士先期會面。週二晚，伊朗外交部長進一步表示，他「感受到法國、英國和德國方面在重啟伊朗核問題談判上的誠摯意願」。

雙方一致同意，將此次會晤稱為「磋商」而非「談判」。此舉旨在讓伊朗與歐洲大國就多個議題進行交流，其中也包括棘手的伊核問題在內。

之所以使用如此的外交辭令，是因為背後隱藏著迫切的現實。歐洲國家對伊朗推動核計畫倍感憂慮。據聯合國的核子監察部門國際原子能總署(IAEA)稱，伊朗目前已具備將濃縮鈾的純度提至60%的能力，這一水準接近製造核武所需的90%。法國、英國和德國呼籲伊朗當局停止“核升級”，而伊朗則始終捍衛其發展民用核能的權利。

由於伊朗在中東地區的「代理人」(包括真主黨和哈馬斯)受到以色列的軍事重創，其敘利亞的盟友巴沙爾·阿薩德(Bachar el-Assad)的政權也已倒台，伊朗在該地區的勢力被削弱。此外，伊朗還面臨嚴重的經濟危機。在這種情況下，伊朗希望西方國家能解除對其的製裁。

對伊朗當局而言，與歐洲大國達成協議尤為緊迫，因為到2025年10月，2015年簽署的伊朗核問題全面協議(聯合全面行動計劃JCPOA)中的某些條款就將失效，尤其是“快速恢復制裁”(snapback)機制。該機制允許法國、英國或德國單方面恢復對伊朗的國際制裁。一旦超過期限，歐洲大國將無法再使用這項手段。

然而，儘管從歷史上看，伊朗與歐洲國家的關係要勝過伊朗與美國的關係，要知道，美伊兩國於45年前便已斷交，但近幾年來，歐伊關係也在走下坡路。究其原因，無外乎伊朗在俄烏衝突中向俄羅斯提供無人機，以及在瑪莎·阿米尼(Mahsa Amini)死後鎮壓女性抗議活動。

瑞伊關係 瑞士和伊朗建立外交關係已逾百年。 中立國瑞士身兼與伊朗有關的多重保護國任務。瑞士代表伊朗在埃及的利益(自1979年以來，非活躍狀態)、美國在伊朗的利益(自1980年以來)和伊朗在加拿大的利益(自2019年以來)。 在安全領域，瑞士發起區域動議，促進阿拉伯半島國家與伊朗之間的對話。瑞士在國際層面進行動員，以避免伊朗發展軍事核子計畫的任何風險。 資料來源：瑞士外交部

美国缺席谈判桌

但無論達成什麼樣的新協議都無法繞過美國，而美國卻缺席了日內瓦的會談。

2018年，在川普的推動下，美國退出了伊朗核協議。該協議是其前任歐巴馬外交政策的主要成果之一，而身為共和黨人的川普則長期批判該協議，認為其有失公允。該協議對伊朗核計畫進行了限制，作為交換，國際社會解除了對伊朗的製裁，法國、英國、德國、中國和俄羅斯也簽署了該協議。然而，在美國退出並重新實施制裁後，伊朗便不再遵循相關限制。

「如今，人人都知道這項協議已名存實亡」，位於巴黎的智庫法國國際關係與戰略研究院（IRIS）的研究員大衛·里古萊-羅澤（David Rigoulet-Roze）表示，「之所以這麼說，是因為自協議簽署以來，伊朗在濃縮鈾提純及存量方面均取得了指數級的進展，而這些進展早已超出了民用範疇，連國際原子能機構都明確對此表示擔憂。很難想像一個民族主義情緒高漲的伊朗會受制於這份協議。」

該研究員認為，伊朗取得核武已不再是「技術問題，而是一個政治選擇」。當前伊朗備受壓力，國勢趨弱，如此現狀可能促使其發展威懾性武器，即核彈。

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談判前路難測

自去年8月上任以來，伊朗新總統馬蘇德·佩澤希齊揚(Massoud Pezeshkian)多次表達了希望與國際夥伴重啟談判的意願。

「伊朗總統及其負責外交事務的班子更傾向於與美國新一屆政府達成協議。該協議可以包含或不包含歐洲大國。」日內瓦國際關係及發展高等學院(Geneva Graduate Institute)中東安全問題專家法薩貝特(Farzan Sabet)說。「伊朗政府希望爭取到美國對其減輕制裁，並緩解其與美國的緊張關係，以此避免與美國發生軍事對抗，同時避免身處不得不發展核武的境地。」他補充道。

可問題是，總統並非核問題的唯一決策者，因為他需要考慮伊朗政體內其他更具權力的人人或機構的立場，尤其是最高領袖和革命衛隊的立場，這位專家指出。「很難知道伊朗在核問題及其他重大問題上的真正底線是否發生了變化，以及如何發生了變化，更何況最近發生的事件導致其安全受到了威脅，影響力也有所削弱」，他補充道。

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川普回歸

1月20日，川普重返白宮，同時也帶來了許多不確定性。這位共和黨人主張對伊朗採取強硬立場，並在其新政府中任命了一些持相同態度的人士。然而，川普也將自己視作一名“交易高手”，他可能會像在首個任期內到訪朝鮮那樣，選擇單槍匹馬與伊朗展開直接談判。

大衛·里古萊-羅澤認為，川普確實有可能將歐洲國家撂在一邊，與伊朗進行單獨談判，但他也可能因此面臨兩難。這位新當選的美國總統一方面想成為以色列的堅定支持者，並曾表示可聽任以色列攻擊伊朗的核設施。另一方面，他又希望以支持和平的國家領導人形象示人。「有一點可以肯定，就算川普想要達成協議，該協議對伊朗的限制只會更大，相較於之前的伊朗核協議也是有過之而無不及。若真是如此，想必伊朗也斷不會接受。該研究員總結道。

儘管法國、英國、德國和伊朗之間進行再次會晤的可能性很大，但會晤的日期及地點尚未敲定。

(編輯：Virginie Mangin，編譯自法文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)

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