乌克兰不满瑞士支持中巴和平计划：一场误会

上周，乌克兰总理杰尼斯·什梅加尔(Denys Shmyhal)与瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)在洛桑举行的乌克兰排雷行动会议上就相关问题进行讨论。Keystone-SDA Keystone-SDA

乌克兰总理杰尼斯·什梅加尔表示，由于误解，乌克兰对瑞士支持中巴和平方案表示不满，并强调，他毫不怀疑瑞士对战争双方走上和平道路的支持。

3 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Ukraine anger toward Switzerland over peace plan a ‘misunderstanding’ 更多阅览 Ukraine anger toward Switzerland over peace plan a ‘misunderstanding’

Deutsch de Ukrainische Verärgerung lag laut Schmyhal an “Missverständnis” 原版 更多阅览 Ukrainische Verärgerung lag laut Schmyhal an “Missverständnis”

点击这里，订阅瑞士资讯swissinfo.ch时事通讯(Newsletter)，迅速、深入、互动地了解瑞士第一手新闻资讯。

什梅加尔在周一(10月21日)接受《新苏黎世报》采访时提到，一位瑞士代表在联合国大会期间以观察员身份出席了由中国和巴西组织的会议，但这位代表并未对谈判计划表示赞同。

“我们已经就此事进行了澄清，这是个误会。”乌克兰总理说到。

他补充道，瑞士支持以《联合国宪章》和国际法为基础的和平道路，这一点毋庸置疑。各方均认为，下次和平峰会需要与巴西、中国和印度达成妥协。

什梅加尔指出，乌克兰感谢瑞士今年6月主持召开布尔根施托克和平会议(Bürgenstock peace conference，多语)，并支持由乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基 (Volodymyr Zelensky)提出的乌版和平方案。上周四，他在洛桑参加乌克兰排雷行动会议时，就此事与瑞士联邦主席维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)和瑞士外交部长伊格纳西奥·卡西斯(Ignazio Cassis)进行了讨论。

相关内容

相关内容 乌克兰或成全球排雷行动的转折点 此内容发布于 英国知名摄影师贾尔斯·杜利于本周四(11月17日)在瑞士举行的乌克兰排雷行动会议上发表讲话。他解释了为何现在是彻底杜绝那些在战后依然威胁生命的武器的最佳时机。 更多阅览 乌克兰或成全球排雷行动的转折点

乌方表示不满

9月底，乌克兰对瑞士支持中巴提出的结束俄乌战争的和平倡议表示了失望。“任何不明确提及《联合国宪章》、不保证全面恢复乌克兰领土完整的倡议都是不可接受的。”乌克兰外交部发表评论时写道。

瑞士外交部发言人告诉Keystone-SDA新闻社，瑞士支持中巴倡议的主要原因是该倡议呼吁双方停火，并寻求政治途径解决冲突。