伯尔尼举行10月7日袭击受害者悼念仪式

在10月6日周日晚间悼念仪式上讲话的人包括以色列大使Ifat Reshef。 Keystone-SDA

上周日(10月6日)，200多人在伯尔尼的犹太会堂共同悼念一年前哈马斯袭击的受害者。悼念讲话提到，10月7日的恐怖袭击不仅给以色列社会，也给世界各地的犹太群体留下了深深的伤痕。

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瑞士犹太社团联合会(SIG)主席Ralph Friedländer表示，自恐怖袭击发生以来，以色列国内民众的生活发生了翻天覆地的变化。而对瑞士的犹太人来说，生活也已发生根本性改变。

反犹主义已大规模抬头。Friedländer讲到：“甚至连我们的孩子也不得不在学校和大学里，为了一场与他们毫无关系的战争替自己辩护。”这是不可接受的。

犹太人正面临着前所未有的反犹主义浪潮。他补充说，许多当地媒体对以色列的描述显然助长了这种局面。

Friedländer指出，还很糟糕的是，众多示威活动对行凶者表达同情，反而缺乏对恐怖袭击进行谴责的意愿。这使得对话变得极为困难。

“反犹主义毫无道理”

代表瑞士政府出席仪式的国务秘书Alexandre Fasel透露，当中东陷入战火时，反犹主义正在全球范围内愈演愈烈。他说，地缘政治层面发生的事情是一回事，但反犹行为却是另一回事。

瑞士犹太人也在遭受暴力、攻击、威胁和侮辱，这是毫无道理的，他补充说：“2024年还让我们的犹太同胞感到不安全，这完全不可接受。”

Fasel表示，瑞士将继续为中东的和平未来做出努力，并补充说，需要一个实现两国方案的政治进程。这是实现可持续和平的唯一基础。

“为生存而战”

10月7日袭击已过去一年，“但此后我们每天都在重温这场噩梦”，以色列大使Ifat Reshef唏嘘道。以色列社会仍在恢复和愈合，同时必须为自己的未来和生存而战，她补充说。

Reshef尖锐地批评了所有选择“姑息极端分子、无视以色列自卫权”的人。她表示，以色列决心去做一切必要之事，以重建失去的安全感。

“她在哪里？”

一名被绑架年轻女性的亲属讲述了其家人每天遭受的痛苦-“她在哪里？她现在情况如何？她还活着吗？”这名亲属透露，最后一次有人见到那名女孩活着已是去年11月的事。她问道：“可现在呢？”

这名女士指出，这个世界往往更关心绑架者，而不是人质。对她来说，除了保持希望外别无选择。

悼念活动在严格的安全防范措施下举行。据Keystone-SDA新闻通讯社记者报道，犹太会堂附近保持了平静。