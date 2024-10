Trauer und mahnende Worte an Gedenkanlass in Berner Synagoge

Keystone-SDA

1 Minute

(Keystone-SDA) Mehr als 200 Menschen haben sich am Sonntagabend in der Berner Synagoge versammelt, um der Opfer des Hamas-Angriffs vom 7. Oktober 2023 zu gedenken. Am Anlass sollte zudem der gestiegene Antisemitismus thematisiert werden.

Angekündigt waren Ansprachen unter anderem von Ralph Friedländer, Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes (SIG), und Ifat Reshef. Sie ist Israels Botschafterin in der Schweiz. Als Vertreter des Bundesrats wollte Staatssekretär Alexandre Fasel das Wort ergreifen.

Die Veranstaltung fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Rund um die Synagoge blieb es im Vorfeld des Anlasses ruhig, wie ein Korrespondent der Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtete.