瑞士支持中立，同时也接受武器出口

长期以来，瑞士坚持中立立场，不向交战国提供武器，不加入任何军事联盟。如今这一延续百年的传统正出现松动。瑞士公共广播电视台(SRF)获得的一项调查数据显示，约80%的瑞士民众仍支持中立原则，但多数人同时也愿意向乌克兰提供国防装备，甚至超过半数对未来加入北约持开放态度。

索托莫(Sotomo)研究所的调查显示，56%的受访者支持向乌克兰提供用于无人机的瑞士产弹药，以用于自我防卫。

与此同时，80%的受访者从根本上认同瑞士应继续保持中立，约85%明确反对瑞士参与任何军事冲突。

调查中提出的问题是：“您如何评价以下关于瑞士中立的表述？瑞士原则上应当坚持中立立场。”

调查结果显示，瑞士民众在“中立”问题上展现出高度的灵活性与务实态度。近80%的受访者支持向乌克兰提供防弹背心。

而这恰恰是瑞士目前并未采取的做法。基于中立法的考量，瑞士在法律上对侵略方俄罗斯以及战争受害方乌克兰采取同等对待政策。

调查还显示，75%的受访者支持对违反国际法的国家实施经济制裁。

中立，而非意识形态

索托莫研究所的迈克尔·赫尔曼(Michael Hermann)认为，中立与武器供应之间并不存在矛盾。在他看来，中立在民众眼中是一种“达成目标的手段”。

“中立并非深植于民众心中的意识形态，也不是不可动摇的教条，”他说道。

这项调查由一个规模较小、知名度不高的协会 NeutRealität(“中立现实”) 委托进行，结果显示，瑞士民众支持在安全政策上与欧盟及北约推进合作。

约83%的受访者希望瑞士为保障自身安全与友好国家展开合作。事实上，若未来安全形势恶化，58%的受访者赞成瑞士加入北约。

赫尔曼解释说，对瑞士来说，中立被视为一个成功的理念。“但人们对中立的理解非常务实，”他补充道。多数民众会按照符合自身立场和现实需求的方式来解读中立原则。

防御性联盟

调查提出的问题是：“在您看来，瑞士的中立应当如何解读？我希望中立原则的解释方式，能够允许瑞士在威胁加剧的情况下加入像北约这样的防御联盟。”

调查结果打破了瑞士政治中的一些禁忌。绝大多数民众支持在安全政策上的国际合作，甚至也不再完全排除加入北约的可能性。

民众认为，如果交战中的一方正遭受侵略、需要自卫，瑞士向其直接提供武器并非不可想象。他们并不认为这在根本上与中立原则相背离。

