瑞士旅游局：“向游客收费必须让人人都能获益”

每年涌入瑞士村庄劳特布伦嫩的游客络绎不绝 KEYSTONE/© KEYSTONE / ANTHONY ANEX

瑞士旅游业认为，要对受欢迎瑞士热门旅游景点收门票，那么只有当海外游客也能从中受益时，这么做才合理。

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田园小村劳特布伦嫩(Lauterbrunnen)正在考虑收取威尼斯式的景区门票，以缓和过度旅游问题。一波波渴望沉醉在自然美景与宁静气氛中的游客，常常令整个村子陷入停滞。

瑞士旅游局(Switzerland Tourism)发言人马库斯·布伦纳(Markus Brenner)告诉德语区瑞士公共广播电视台SRF：“只要这个措施也能对访客有利，那么就不但可以接受，甚至会受人称道。”

“去劳特布伦嫩的时候，我知道自己必须缴门票钱，但我一定能找到停车位。我还知道村里对游客人数作了限制。”

“这也必须得到游客的理解，也知道他们将得到什么回报。”

受自身成功所累

布伦纳表示，瑞士的过度旅游集中在某些特定地区一年中的某些特定时段。在他看来，瑞士常年面临游客人满为患的说法不足信，他还呼吁各地要表现得更宽容一些。

他指出：“我们都习惯于一定程度的压力，比如早晨赶有轨电车，周末去超市购物，或者高峰时段开车等。”

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“现在的问题是，要如何处理这种压力。”

若是论到被自身成功拖累到苦不堪言，位于伯尔尼高原上的劳特布伦嫩绝不是仅有的热点旅游区。

附近的湖畔村庄伊瑟尔特瓦尔德(Iseltwald)就是个例子，两年前奈飞(Netflix)韩剧《爱的迫降》热播，引来出乎意料的大批剧迷涌入该村，令那里的生活几近停滞。

内阿彭策尔州(Appenzell Inner Rhodes)阿尔卑斯坦山脉(Alpstein)上景色壮观的Äscher-Wildkirchli客栈、提契诺州韦尔扎斯卡山谷(Verzasca valley)以及卢塞恩市，都在感受着游客潮的重压。

瑞士旅游局正在建议各国游客尽可能错开到访时段，以此试着帮忙减压。

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布伦纳表示：“有了来自不同来源市场的游客的良好组合，我们可以帮助确保瑞士的旅游业负担更加均衡。”