Taxas para turistas devem beneficiar a todos

Todos os anos, turistas visitam o pitoresco vilarejo suíço de Lauterbrunnen. © KEYSTONE / ANTHONY ANEX

A cobrança de taxas de entrada em locais turísticos populares da Suíça só faz sentido se os turistas estrangeiros também ganharem com a taxa, diz o setor de turismo suíço.

3 minutos

SRF Outra língua: 1 English en ‘Holidaymaker fees must benefit everyone’: Switzerland Tourism original ler mais ‘Holidaymaker fees must benefit everyone’: Switzerland Tourism

O idílico vilarejo de Lauterbrunnen está considerando a possibilidade de cobrar uma taxa de entrada no estilo de Veneza para diminuir o excesso de turismo. O vilarejo é frequentemente paralisado por ondas de turistas interessados em aproveitar sua beleza natural e tranquilidade.

“Desde que a medida também beneficie o turista, ela é aceita e até mesmo apreciada”, disse Markus Brenner, porta-voz da Suíça Turismo, à emissora pública suíça SRF.

“Quando vou a Lauterbrunnen, sei que terei de pagar a taxa, mas com certeza encontrarei uma vaga de estacionamento. Também sei que o número de turistas no vale é limitado.”

“Também é preciso ser compreensível para os turistas e deixar claro o que eles receberão em troca.”

Vítima do próprio sucesso

Brenner diz que o excesso de turismo na Suíça está confinado a locais específicos em determinadas épocas do ano. Ele rejeitou a sugestão de que o país é constantemente invadido por turistas e pediu aos habitantes locais que demonstrem tolerância.

“Todos nós estamos acostumados a uma certa pressão – por exemplo, de manhã no bonde, no fim de semana ao fazer compras ou no trânsito na hora do rush”, disse.

+ “Nós nos sentimos como funcionários de um parque de diversões”

“A questão agora é como lidar com isso.”

Lauterbrunnen, na região do Oberland Bernês, não é o único ponto turístico a se sentir vítima do próprio sucesso turístico.

O vilarejo vizinho de Iseltwald, às margens do lago, foi paralisado há alguns anos por um fluxo inesperado de fãs da série da Netflix Crash Landing on You.

Mostrar mais

Mostrar mais Quando Netflix perturba a vida pacífica de um vilarejo alpino Este conteúdo foi publicado em Os fãs da série sul-coreana “Crash Landing on You” estão “invadindo” Iseltwald, um vilarejo nos Alpes bernenses. Eles não estão procurando a neve, mas sim outros cenários. ler mais Quando Netflix perturba a vida pacífica de um vilarejo alpino

A espetacular pousada Äscher-Wildkirchli, em Alpstein, no cantão de Appenzell Inner Rhodes, o vale Verzasca do Ticino e a cidade de Lucerna também estão sentindo a pressão.

A Suíça Turismo está tentando aliviar o peso, aconselhando as pessoas de países diferentes a chegarem em épocas diferentes do ano, se possível.

“Com uma boa combinação de turistas de diferentes mercados de origem, podemos ajudar a garantir que tenhamos uma carga de turismo mais equilibrada na Suíça”, disse Brenner.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Mostrar mais Debate Moderador: Veronica DeVore Como os destinos populares devem lidar com o turismo de massa? Lugares como Veneza ou Barcelona e destinos nos Alpes suíços estão enfrentando dificuldades com o fluxo de turistas. O que fazer? Participe da discussão 3 Curtidas Visualizar a discussão

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

Conteúdo externo Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente. Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco Notícias diárias Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica. Diariamente Endereço e-mail A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. Eu autorizo o processamento de dados para a newsletter da SWI swissinfo.ch. Se inscrever