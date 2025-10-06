瑞士企业破产数量上升

今年前三季度企业破产数量增长近两成。 Keystone-SDA

今年瑞士企业破产数量显著增加，其中建筑业、餐饮业和零售业受挫尤为严重。

2 分钟

经济信息服务机构Crif于10月2日公布的数据显示，今年1-9月间，企业破产数量比去年同期上升19.5%。具体而言，今年前九个月共有8387家企业破产。

按行业划分，建筑业破产最多(1192起)，其次是餐饮业(872起)与零售业(606起)。Crif指出，破产增加的一个原因在于法律变更。自2025年1月1日起，商业登记册上的企业税务债务也可纳入破产程序索赔范围。在此之前，税务机关只能通过查封来追缴未缴税款。

与此同时，新创企业数量仍保持在高位。2025年1-9月，共有40’867家新公司在商业登记册注册，比去年同期增长4.3%。

从行业来看，零售业新创企业数量居首(3287家)，其次是管理咨询业(3273家)和房地产行业(2920家)。