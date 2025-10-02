The Swiss voice in the world since 1935
Firmenkonkurse steigen um fast 20 Prozent in ersten drei Quartalen

In der Schweiz gab es im laufenden Jahre deutlich mehr Pleiten. Vor allem die Baubranche, die Gastronomie sowie der Detailhandel haben gelitten.

(Keystone-SDA) Die Firmenkonkurse kletterten von Januar bis September im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 19,5 Prozent, wie der Wirtschaftsauskunftsdienst Crif am Donnerstag mitteilte. Konkret wurden in den ersten neun Monaten bei 8387 Firmen der Konkurs eröffnet.

Die meisten Konkurse entfielen laut Crif auf das Baugewerbe (1192 Fälle), gefolgt von der Gastronomie (872) und dem Detailhandel (606). Ein Grund für den Anstieg sei eine Gesetzesänderung. Seit dem 1. Januar 2025 lassen sich auch die Steuerschulden von Firmen im Handelsregister per Konkursverfahren geltend machen. Bisher war es für die Steuerbehörden nur möglich, offene Steuern per Pfändung einzutreiben.

Gleichzeitig bleibt aber auch die Zahl der Firmengründungen auf hohem Niveau: Zwischen Januar und September 2025 seien insgesamt 40’867 neue Unternehmen ins Handelsregister eingetragen worden. Ein Plus von 4,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach Branche führten der Detailhandel (3287 Gründungen), die Unternehmensberatung (3273) sowie die Immobilienbranche (2920) das Feld der Neugründungen an.

