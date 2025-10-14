瑞士60%的顾客在餐馆会给小费

瑞士多数餐饮企业会按比例分配小费。 Keystone-SDA

根据一项最新调研，瑞士有逾六成的餐馆顾客通常或总是会给小费。调研还发现，半数以上的餐馆会按照一定比例在服务人员和厨房员工之间分配小费。

由克莱银行(Bank Cler)和苏黎世应用科技大学(ZHAW)管理与法学院发布的研究显示，大约一半餐馆的服务人员可分得小费的80%或更多。五分之一的餐馆会将小费在服务人员和其他岗位之间均分。多数厨房员工认为五五分成较为合适，而服务人员更倾向于七三分成。

将近四分之三的受访者认为自已所在餐馆的小费分配至少“比较公平”。服务人员对分配方式评价最积极，而厨房员工则更多持批评看法。

小费是餐饮业许多员工收入的重要组成部分。36.4%的服务人员和27.8%的员工表示，如果没有小费，他们的收入将不足以维持生活。

顾客调研则显示，九成受访者希望通过小费奖励直接为他们服务的人员。不过，其中仅40%的人希望这名服务人员独得全部小费。根据克莱银行的数据，逾半数顾客也希望厨房员工能得到额外分成。

德语区人出手更大方

调研显示，在瑞士德语区，三分之二的顾客通常或总是会在餐馆给小费；在意大利语区，这一比例仅为29%；在法语区则为60%。

在瑞士全国，约17%的顾客很少或从不给小费。背后的主要原因是经济压力：价格本就很高，或者收入有限，已无力再支付小费。

调研还发现，略少于三分之一的受访者支付的小费约为账单的5%；28%的受访者会给10%左右的小费；另有约四分之一则视情况决定。在德语区，大多数顾客的小费约为账单金额的10%；而在法语区和意大利语区，通常为5%。

针对餐馆员工的调研于2025年4月8-30日在线进行，共收集到逾100份来自德语区城市的样本数据。同月，调研方还在线调查了1000名年龄在18-81岁、居住在瑞士德语区、法语区和意大利语区的人士，了解他们在餐馆支付小费的情况。

在瑞士，小费并非强制，餐馆账单已包含服务费。顾客是否支付小费、支付多少，完全取决于个人意愿。Moneyland网站特意为来瑞士旅游的游客编撰了《瑞士小费指南(英)》外部链接，提供了各种情况下的详尽说明，帮助人们理解这一“自愿但普遍”的文化。

