“眯眯眼”广告在中国引发舆论风波，斯沃琪道歉

瑞士手表制造商斯沃琪在中国引发种族主义指控后，公开道歉并撤下全球范围内的相关广告宣传。在该广告中，模特拉扯眼角，摆出“眯眯眼”造型。
为推广斯沃琪的经典系列(Swatch Essentials collection)，一名亚裔男性模特在广告中摆出用手指提拉眼角的动作。该形象在中国市场引发广泛谴责，大量评论表示，其模仿了针对亚洲眼型进行的、有种族歧视意味的嘲讽。
斯沃琪在8月17日发布的官方致歉中表示，品牌已经“注意到”近期引发的关注，并已在全球范围内撤下了相关资料。
声明称：“我们对由此造成的任何困扰及误解深表歉意。”品牌在Instagram社交平台上也发布了道歉声明。
该信息已在微博社交平台以中文及英文形式传播。
除斯沃琪腕表外，斯沃琪集团旗下还拥有欧米茄、浪琴和天梭等奢侈及轻奢腕表品牌。该集团高度依赖中国市场，但在过去的6个月内，其在中国的销售额遭遇大幅下滑。
中国、香港及澳门地区的销售额在集团销售总额中的占比，在18个月内从33%跌至24%。该集团预计，今年下半年中国市场有望小幅回暖。
斯沃琪集团(Swatch Group)是全球排名第一的成品腕表制造商。其业务范围涵盖成品腕表、首饰、腕表机芯以及腕表部件的生产。该集团为旗下17个腕表品牌及其腕表零售连锁店Tourbillon生产几乎所有的腕表零部件，并为整个瑞士手表行业供货。
大中华区对斯沃琪集团营业额贡献自2008年的23%，增长至2019年的36%，并在新冠疫情期间达峰值44%。据第一财经报道，中国市场是斯沃琪集团规模最大的区域性市场，2023年创造了26.3亿瑞郎的净销售额，在全集团占比达到33.3%。全年中国市场实现同比增长10.9%，领跑全集团增长。虽然2024年中国市场的销售额同比下滑30%，但占比依旧达27%。
