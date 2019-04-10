2018年3月，在废除瑞士公共广播电视收视收听费的公投中，大多数的选民投下了反对票。可以说在为瑞士民众及海外瑞士同胞提供公共服务及独立客观的信息方面，SRG 获得了巨大的肯定。但是，尽管瑞士民众给予了 SRG 及公共服务巨大的支持，经过这次的公投讨论我们也更深刻地认识到了我们的缺点和不足。对于我们来说当前最重要的任务是兑现承诺，为我们的读者和观众提供最优质的公共服务。我们内外一致为此努力。我们相信自己能够更好地实现读者对瑞士资讯SWI swissinfo.ch及SRG的期望。提供给大家独立自主、扣人心弦又具有深度的报导。

2018 年，瑞士资讯SWI swissinfo.ch的组织架构迎来了两大变化：Peter Schibli 在担任了整 10 年 SWI swissinfo.ch的总经理后，正式卸任，开始享受他的退休生活。Peter Zschaler (财务审计主管兼SWI 副总监)于2018 年6月起暂时代管瑞士资讯SWI swissinfo.ch。同年10月，SRG理事会任命原总编辑Larissa M. Bieler女士为瑞士资讯SWI swissinfo.ch新一任总经理，同时继续兼任总编辑一职。







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对于瑞士资讯SWI 而言，2018年的工作重心在于建立坚实的基础。经过仔细的研究、分析、战略规划和编辑结构的调整。如今，瑞士资讯SWI swissinfo.ch的报导已焕然一新，并建立起四大支柱：

«Englische Newsdesk»(“英文编辑部”)每天专业准确地报导实时瑞士新闻。 组建«Beats»(“采写范围”)的专业团队，记者们各自有针对性地专注于一个主题范围进行深入报导，积极与其相关的社群进行交流。在这种组织方式下，我们的特点非常明晰，传达知识更加专业，而且建立了更加明确的品牌认知。 «Sprachredaktionen»(“多语言编辑”)针对和瑞士直接相关的话题，无论是针对国内话题还是全球话题。我们会以7种非瑞士语言进行报导，阐明瑞士的观点及立场。 在«Production Desk»(“制作人制度”)的协助下，我们围绕当前瑞士的社会议题和事件为我们的读者展开说明和报导。我们致力于提供更加全面的媒体服务。我们的宗旨是：快速、易于理解、多媒体化。

2018 年同样也是瑞士资讯SWI swissinfo.ch全方位提高自身的一年。数据显示，所有团队都很好地完成了任务，我们撰写的故事充满了动力和激情，一再地激励着我们的读者，使其深受触动。

2019年，我们希望能继续带着激情工作。我们将推动更多和读者的互动，针对读者的需求进行精准的调研和积极的思考。2019年我们的目标就是要获得更多读者们的信任和认同。

各位亲爱的读者，我们衷心地感谢您一直以来给予我们的信任和信赖！

您的 SWI swissinfo.ch 管理团队

Larissa M. Bieler、Peter Zschaler、Hubert Zumwald、Patrizia Provinzano、Christian Burger 敬上







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