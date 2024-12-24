瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平

在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。
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时事通讯：瑞士媒体里的中国
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根据经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)12月10日发布的研究报告，瑞士在总分可达500分的阅读能力测试中获得266分，与德国并列第11位。参与调研的32个国家的平均成绩为260分。芬兰获296分名列榜首，领先日本和瑞典。
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瑞士工业面临创纪录的劳动力短缺
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总部位于伯尔尼的MPS公司紧急招聘了数位专业人员以补充公司业务扩张带来的人员紧缺。这也是全行业的普遍现状，市场需求攀至顶点，制造商却心有余而力不足。
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在对心算等日常数学知识方面，瑞士以276分名列第9。芬兰在该项评估中同样以294分夺冠，超过了日本和挪威。
瑞士在问题解决能力方面排名第12位。芬兰再次领先日本和瑞典，位列榜首。2021到2023年间，共有6’440名瑞士人参与了这项研究。
由经济合作与发展组织开展的成人能力国际评估计划(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC)是一项评估和分析成人技能的计划。该调研以10年为一个周期，针对16-65岁的成人，在全球范围内通过线上参与的方式进行。
该调查衡量成人在识字、计算和解决问题等关键信息处理技能的熟练程度，并收集有关成人在家庭和工作中如何使用其技能的信息和数据。
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瑞士政府否决针对超级富豪的遗产税提案
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瑞士青年社会党(JUSO)于今年年初提交一项动议，要求对超过5000万瑞郎(约合人民币4.6亿元)的遗产征收50%的税收，用于应对气候变化。瑞士政府否决了一项大幅提高超级富豪遗产税的提案，此举降低了该提案在全民公投中获通过的可能性。
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瑞士名城卢塞恩将对旅游大巴征收高额停车费
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卢塞恩是中国游客喜欢光顾的城市，他们往往随团乘旅游大巴前来。最近卢塞恩市议会最近通过了一项新的停车收费制度，旨在减少市中心的旅游大巴数量。这一措施在瑞士尚属首次，预计将对城市交通和旅游业产生深远影响。
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瑞士研究：家庭照顾者难幸福
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苏黎世大学的一项研究结果显示：长期照护家人对个人的福祉有负面影响。该研究结论来自对荷兰、德国和澳大利亚28'663名家庭照顾者的数据分析。
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瑞士房地产市场：不是不想买，只恨价太高
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瑞士的房地产市场近期略有放缓。但这并非由于供应量增加，而是因为价格上涨，从而抑制了需求。
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医疗保险：瑞士消费者眼中的“最差服务”
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据消费者保护组织收集的1’200份报告显示，瑞士消费者今年的大多数投诉都指向医疗保险公司。
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82%的瑞士人支持在学校禁用手机
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上周日(12月15日)发布的一项民调显示，绝大多数瑞士居民(82%)希望在学校禁用手机。即使是年轻人也支持这一措施：64%的18-25岁年轻人表示支持实施禁令。
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瑞士居民依然最忧心不断上升的医疗费用
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12月12日公布的一项调研显示，医疗费用和医疗保险费的上涨依然是瑞士居民最为关注的首要问题。此外，环境与养老金问题也让瑞士人深感忧虑。
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瑞士央行超预期降息50个基点
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瑞士央行于周四(12月12日)宣布下调政策利率50个基点至0.5%，完成年内连续第四次降息。此次降息幅度超出了市场普遍预期的25个基点。
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卡琳·凯勒-苏特被正式任命为2025年瑞士联邦主席
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瑞士联邦财政部长卡琳-凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)将于明年再度成为瑞士联邦的“掌舵人”。本周三(12月11日)，议会以168票(共203张有效选票)选出了这位圣加仑人，而这一票数低于平均水平。
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瑞士社会凝聚力得了差评
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根据卢塞恩大学(University of Lucerne)的一项研究，瑞士人普遍认为目前的社会凝聚力较差，不及其青年时代。
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国际学生能力评估：中国学生阅读能力强于瑞士学生
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最新的国际学生能力评估项目(PISA)结果显示，瑞士的15岁学生在阅读能力方面落后于国际平均水平。瑞士教育界官员表示，尚需做出更多努力以改善“不尽人意的”现状。
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学徒界的奥林匹克：世界技能大赛瑞士再展实力
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11月27日晚间，今年国际世界技能大赛在奥地利会场圆满闭幕。瑞士学徒代表们在今年的技艺角逐中赢得了19枚奖牌，其中包括5枚金牌，名列奖牌榜第三位。
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世界技能大赛：未来技能，谁是赢家？
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黄金、糖、木材或金属，通过这些材料，年轻学徒们展示的是自己丰富的知识和娴熟的技能。2022年世界技能大赛给他们提供了这样的契机。瑞士是今年赛事最为重要的分赛场。
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