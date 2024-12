瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平

由经济合作与发展组织开展的成人能力国际评估计划(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC)是一项评估和分析成人技能的计划。该调研以10年为一个周期,针对16-65岁的成人,在全球范围内通过线上参与的方式进行。

该调查衡量成人在识字、计算和解决问题等关键信息处理技能的熟练程度,并收集有关成人在家庭和工作中如何使用其技能的信息和数据。