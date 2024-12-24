瑞士成年人的基本技能高于国际平均水平

瑞士成年人在掌握基本技能方面高于平均水平。 Keystone-SDA

在一项国际比较调研中，瑞士成年人在阅读、日常运算和问题解决等基本技能方面的表现高于平均水平。不过，阅读和问题解决能力仅略高于平均值。

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根据经济合作与发展组织(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD)12月10日发布的研究报告，瑞士在总分可达500分的阅读能力测试中获得266分，与德国并列第11位。参与调研的32个国家的平均成绩为260分。芬兰获296分名列榜首，领先日本和瑞典。

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在对心算等日常数学知识方面，瑞士以276分名列第9。芬兰在该项评估中同样以294分夺冠，超过了日本和挪威。

瑞士在问题解决能力方面排名第12位。芬兰再次领先日本和瑞典，位列榜首。2021到2023年间，共有6’440名瑞士人参与了这项研究。

成人能力国际评估计划(PIAAC) 由经济合作与发展组织开展的成人能力国际评估计划(Programme for the International Assessment of Adult Competencies, PIAAC)是一项评估和分析成人技能的计划。该调研以10年为一个周期，针对16-65岁的成人，在全球范围内通过线上参与的方式进行。 该调查衡量成人在识字、计算和解决问题等关键信息处理技能的熟练程度，并收集有关成人在家庭和工作中如何使用其技能的信息和数据。