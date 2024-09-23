瑞士研究：幼儿园儿童借助手指计算能力更强

幼儿园儿童用手指计算能力更强。 Keystone-SDA

用手指数数可以增强幼儿园小朋友的运算能力。根据洛桑大学(University of Lausanne)的一项研究，5到6岁儿童用手指帮助计算时，加法运算能力显著提升。

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研究负责人，洛桑大学心理学研究所教授Catherine Thevenot在9月18日接受Keystone-SDA新闻社采访时感慨道：“我第一次看到研究结果的时候十分惊讶，小朋友们的运算表现在加入手指帮助后提升非常明显。”

在此前的研究中，Thevenot发现，在该年龄段，使用手指参与计算的儿童算术成绩比不用手指计算的儿童更好。“于是，我们考虑把手指辅助运算教给不会使用的孩子，以提高他们的成绩。” Thevenot进一步解释说

该研究于9月18日发表在儿童发展领域专业学术期刊《儿童发展》(Child Development)上。研究人员教300多名幼儿园儿童用手指做算术题。手指辅助运算训练前，该儿童组加法运算正确解题率大约三分之一。训练后，正确解题率超过了四分之三。而在相同时间段内，对照组的算术水平几乎没有任何提升。

研究人员表示，该结论对学龄前教师意义尤其重大。因为许多教师认为，儿童用手指数数是数学学习障碍的信号。其实，手指辅助运算从8岁起才能视作运算困难的表现。