瑞士2025年度最佳媒体摄影

瑞士年度新闻摄影大赛的最后得主即将揭晓。瑞士人喜欢将镜头对准社会现实，每年获奖照片都能拨动人们的心弦。今年的参赛作品有的反应现代年轻人对音乐的痴迷；有的反应国外的战争后果；还有著名政客在瑞士的聚会……这些是2025年“瑞士新闻摄影”大赛六个类别的获奖作品。
此内容发布于
相关内容
相关内容
时事通讯：瑞士媒体里的中国
如果你订阅了我们的《瑞士媒体里的中国》时事通讯，每周四你会在你注册的信箱中收到一封免费电子邮件，内容是过去一周瑞士主要媒体关于中国报道的摘要。如果你想了解瑞士媒体对中国大事件的解读，现在就点击订阅。
更多阅览 时事通讯：瑞士媒体里的中国
新闻图片的作用是直接反应事实真相。摄影师们总是忙碌在现场，这可能是报道现场；也可能是创造历史的地方。
比如，泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)夏天来瑞士举办演唱会，就是一个大事件，一时间围绕这位美国歌星和音乐会的报道铺天盖地出现在各大媒体、刊物上。
而摄影师安妮·摩根斯特恩(Anne Morgenstern)并没有前往演唱会现场，而是在一家俱乐部里拍下了年轻歌迷们为这个大型演唱会预热的生动场面。在她拍摄的系列照片中，将粉丝们近乎宗教般的狂热淋漓尽致地表现了出来。
在来自Keystone图片社的两位摄影师的镜头中则出现了不同的内容：亚历山德罗·德拉·瓦莱(Alessandro della Valle)拍摄了瑞士农民为了公平的农产品价格，开着650辆拖拉机举行了大型集会的场景。
米哈尔·布豪尔茨(Michael Buholzer)在比尔根山拍摄了另一件大事：这里的主角是弗拉基米尔·泽连斯基(Wolodimir Selenski)，还有围在他身边的国际要员。
还有一张与众不同的照片获得了肖像类一等奖，这就是巴塞尔摄影师科斯塔斯·马洛斯(Kostas Maros)为97岁高龄的国际著名纺织学家诺埃米·施佩泽(Noémi Speiser)拍摄的肖像照。
照片中这位自信的女性直视摄影师的镜头，尽管她经历了几十年的日新月异，但直至今天人们依然称她为“小姐”(Fräulein)。
安妮卡·拉姆(Annick Ramp)为《新苏黎世报》(NZZ)工作多年。一个并不引人注目的报道把她带到1965年苏黎世市为外国临时工建造的4所房屋中，她将自己的作品系列称为“临时生活”。
摄影师波利斯·米勒(Boris Müller)参加了卢塞恩的“瑞士狗展”，这里不光是狗的世界，也是一个涉及人际关系的场所，镜头里可以捕捉到：雄心、美貌、服从和竞争的气息。
摄影师多米尼克·纳尔(Dominic Nahr)接受《新苏黎世报》编辑部的委任，前往也门拍摄，他的作品获得了“国外”类一等奖。尤其令人印象深刻的一张作品是一名年轻女性和她母亲在一家诊所的候诊室里的情形。
照片中，母亲用拐杖挡在自己和摄影师之间，而她的女儿则站在旁边，带着刚安装好的假肢，陷入沉思。
瑞士新闻奖的最后得主将于四月晚些时候揭晓。该奖项每年由莱因哈特·冯·格拉芬里德基金会(Fondation Reinhardt von Graffenried)资助和颁发。
(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)
您可以在这里找到读者与我们记者团队正在讨论交流的话题。
请加入我们！如果您想就本文涉及的话题展开新的讨论，或者想向我们反映您发现的事实错误，请发邮件给我们：chinese@swissinfo.ch。