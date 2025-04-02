瑞士2025年度最佳媒体摄影

一幅不同寻常的照片。这张反应瑞士农业领域使用化肥和有毒物质问题的照片获得了“瑞士故事”类摄影一等奖。 Rahel Zuber

瑞士年度新闻摄影大赛的最后得主即将揭晓。瑞士人喜欢将镜头对准社会现实，每年获奖照片都能拨动人们的心弦。今年的参赛作品有的反应现代年轻人对音乐的痴迷；有的反应国外的战争后果；还有著名政客在瑞士的聚会……这些是2025年“瑞士新闻摄影”大赛六个类别的获奖作品。

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新闻图片的作用是直接反应事实真相。摄影师们总是忙碌在现场，这可能是报道现场；也可能是创造历史的地方。

比如，泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)夏天来瑞士举办演唱会，就是一个大事件，一时间围绕这位美国歌星和音乐会的报道铺天盖地出现在各大媒体、刊物上。

而摄影师安妮·摩根斯特恩(Anne Morgenstern)并没有前往演唱会现场，而是在一家俱乐部里拍下了年轻歌迷们为这个大型演唱会预热的生动场面。在她拍摄的系列照片中，将粉丝们近乎宗教般的狂热淋漓尽致地表现了出来。

以前 下一个 时事类一等奖：泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)音乐会之前，粉丝已经进入预备状态。 Anne Morgenstern, Insta: @Annemorgensternphoto 时事类三等奖：瑞士举办乌克兰和平峰会。 Keystone / Michael Buholzer 时事类三等奖：瑞士举办乌克兰和平峰会。 Keystone / Michael Buholzer 日常类二等奖：许多外国临时工在工作结束后并未离开瑞士，而是在这种当时分配给他们的临时住所居住了几十年。 Annick Ramp Nzz.ch 国际类一等奖：2024年7月6日，也门，塔伊兹，两名妇女在一家诊所的候诊室里，年轻女性带着刚安上的假肢。 Nzz Dominic Nahr 国际类一等奖：2024年7月6日，也门，塔伊兹。两名年轻人坐在那里眺望被一条绿色地带分开的两个区域。北边由真主虔信者管理；南边由政府统治。 Nzz Dominic Nahr 日常类三等奖：在瑞士狗展上主人们给评委展示他们的狗。 Boris M¸ller 时事类二等奖：650辆拖拉机构成的灯海，瑞士众多和平示威之一。 Keystone / Alessandro Della Valle 瑞士历史类三等奖：沃州“修道院”射击俱乐部和射击比赛的传统可追溯到中世纪。在这些兄弟会中，女性通常担任荣誉女士的角色，而射击王最后由一位男性担任。但也有另一种方式：自1990年以来，修道院珍贵的心灵将一直由男女选手分担。 24Heures / Marie-Lou Dumauthioz 体育类三等奖：来自瑞士各地的花样滑冰选手同台竞技。 Katja Schmidlin 体育类一等奖：世界自行车锦标赛苏黎世站 – 2024年，苏黎世成为自行车爱好者的圣地。自行车和残疾人自行车世锦赛吸引了众多车迷，赛手们在沿途也得到了大力支持。在前往佐利克贝格的途中，赛道非常紧凑，这为从高处俯瞰比赛提供了一个不同寻常的视角。 Schweizer Illustrierte Joseph Khakshouri 瑞士历史类一等奖：这些模拟图像展示了苏黎世州的各种农业遗址。胶片在冲洗前浸泡在液体肥料或杀虫剂中。由此产生的痕迹显示，尽管瑞士有严格的环保标准，但水域中的肥料浓度依然超标。 Rahel Zuber 瑞士历史类二等奖：Nemo的2024年巡回演唱会-Nemo代表瑞士在欧洲电视歌唱大赛中夺冠，使他名扬海外。媒体报道了他随后举办的音乐会。 Jonathan Labusch, All Rights Reserved, Instagram: @Jo 瑞士历史类二等奖：Nemo的2024年巡回演唱会-Nemo代表瑞士在欧洲电视歌唱大赛中夺冠，使他名扬海外。媒体报道了他随后举办的音乐会。 Jonathan Labusch, All Rights Reserved, Instagram: @Jo 国外类二等奖：阿根廷总统哈维尔·米莱(Javier Milei)取消了一项预防少女怀孕的计划。布宜诺斯艾利斯的米塞拉，15岁时第一次怀孕，17岁时第二次怀孕。 Tiziana Amico 肖像类三等奖：诺埃米·施佩泽(Noémi Speiser)现年97岁，被誉为纺织科学领域的杰出人物。 Basler Zeitung / Kostas Maros 图片1

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在来自Keystone图片社的两位摄影师的镜头中则出现了不同的内容：亚历山德罗·德拉·瓦莱(Alessandro della Valle)拍摄了瑞士农民为了公平的农产品价格，开着650辆拖拉机举行了大型集会的场景。

米哈尔·布豪尔茨(Michael Buholzer)在比尔根山拍摄了另一件大事：这里的主角是弗拉基米尔·泽连斯基(Wolodimir Selenski)，还有围在他身边的国际要员。

还有一张与众不同的照片获得了肖像类一等奖，这就是巴塞尔摄影师科斯塔斯·马洛斯(Kostas Maros)为97岁高龄的国际著名纺织学家诺埃米·施佩泽(Noémi Speiser)拍摄的肖像照。

照片中这位自信的女性直视摄影师的镜头，尽管她经历了几十年的日新月异，但直至今天人们依然称她为“小姐”(Fräulein)。

三等奖作品。伊斯坦布尔有许多治疗脱发的诊所，来自世界各地成千上万的男性来这里治疗。摄影师为《新苏黎世报》拍摄了其中一些人的治疗之旅。 Mario Heller

安妮卡·拉姆(Annick Ramp)为《新苏黎世报》(NZZ)工作多年。一个并不引人注目的报道把她带到1965年苏黎世市为外国临时工建造的4所房屋中，她将自己的作品系列称为“临时生活”。

摄影师波利斯·米勒(Boris Müller)参加了卢塞恩的“瑞士狗展”，这里不光是狗的世界，也是一个涉及人际关系的场所，镜头里可以捕捉到：雄心、美貌、服从和竞争的气息。

摄影师多米尼克·纳尔(Dominic Nahr)接受《新苏黎世报》编辑部的委任，前往也门拍摄，他的作品获得了“国外”类一等奖。尤其令人印象深刻的一张作品是一名年轻女性和她母亲在一家诊所的候诊室里的情形。

照片中，母亲用拐杖挡在自己和摄影师之间，而她的女儿则站在旁边，带着刚安装好的假肢，陷入沉思。

瑞士新闻奖的最后得主将于四月晚些时候揭晓。该奖项每年由莱因哈特·冯·格拉芬里德基金会(Fondation Reinhardt von Graffenried)资助和颁发。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/dh)