腸癌年輕化加速：瑞士篩檢起步晚，參與率拖後腿

結腸癌細胞的顯微鏡螢幕。 Keystone / Laif Jens Gyarmaty

隨著全球50歲以下成年人大腸癌發生率上升，部分國家已透過降低篩檢最低年齡來回應。要求瑞士跟進的呼聲也日益高漲，但專家警告稱，這項措施可能仍不足以解決真正的問題，即篩檢參與率偏低。

Vittoria Vardanega

全球每年約有近100萬人死於腸癌。世界衛生組織數據顯示，2020年腸癌已成為全球第二大致死癌症。在瑞士，腸癌是男性和女性第三大常見癌症，每年約有4500例確診病例和1600例死亡病例。

這種也被稱為結直腸癌(CRC)的疾病主要涉及老年人。以瑞士為例，在截至2021年的五年間，86%的大腸癌確診病例來自55歲以上。儘管該年齡層近年來病例數已趨於穩定或下降，但包括瑞士在內的許多國家卻都出現顯著增加的早發病例，即50歲前確診的病例。

在美國，2012-2021年間，50歲以下族群的發生率年均上升2.4%。在加拿大、澳洲和紐西蘭，過去20年來該年齡層的發生率也明顯上升，而老年族群的發生率則整體呈下降或穩定趨勢。

瑞士數據顯示，25-29歲男性發生率從1992-1996年的每10萬人0.9例躍升至2017-2021年的每10萬人3.7例，增幅達4倍。 30-34歲男性的發生率則從每10萬人1.6例上升至6.4例。女性族群也呈現類似趨勢，但增幅相對溫和。

在法國、比利時、德國和英國等多個歐洲國家，20-39歲年齡層的發生率從1990-2010年代中期大幅上升，且趨勢仍在持續。

篩檢可使腸癌死亡率減半

發病率上升的原因尚未完全明確。近幾十年來，飲酒、吸煙、缺乏運動、以及高紅肉/加工肉、低纖維飲食等風險因素日益普遍，但研究表明這些因素仍不足以完全解釋發病率的上升。

由於病因不明，針對性的預防策略尚未建立。這促使專家聚焦早期檢測：目標是在疾病易於治療、存活率最高的階段及時發現病變。美國、奧地利等國家已下調篩檢的最低年齡。

根據負責監測並推廣篩檢計畫的瑞士癌症篩檢組織介紹，瑞士對50歲及以上的居民實施篩檢，事實證明這可顯著降低大腸癌死亡率。在未進行篩檢的情況下，每100名瑞士居民中約有2人在80歲前死於腸癌；而在透過醫師轉診或依據篩檢計畫的邀請參加篩檢後，這一比例降至1%。

瑞士的腸癌存活率已位居歐洲前列，但早期發現至關重要：I期患者的五年存活率超過90%，而IV期(最晚期)患者的五年存活率則不足13%。

大腸癌篩檢與治療 大腸直腸癌源自結腸或直腸細胞失控增殖，常始於體積較小的良性息肉，經數年逐漸發展為惡性腫瘤。 目前主要有兩種篩檢方式：糞便隱血試驗(FBT)可檢測糞便中隱性出血，是一種費用低、非侵入性、且對患者準備要求極少的篩檢手段。但此方法可能漏檢未發生出血的息肉，因此需每兩年進行一次複查。若檢測結果顯示有血，則需進行大腸鏡檢查。 大腸鏡檢查較全面但具侵入性。醫生會使用一根細長而柔性的攝影管檢查整個結腸，並可在過程中直接切除癌前病變息肉。此方法費用較高，且需患者進行術前準備(如禁食及服用瀉藥)，但仍被視為篩檢的黃金標準。大腸鏡檢查通常每10年複查一次。 若確診癌症，治療方案取決於疾病的分期。早期病例通常僅需手術治療，或在手術後配合化療；而已轉移至其他器官的晚期癌症則可能需要手術、化療和放療的聯合治療。

篩檢參與率低

結直腸癌症狀-如排便習慣改變、腹痛或便血-早期往往比較隱匿或缺失，因此篩檢至關重要。

但蘇黎世大學醫院胃腸病學和肝病學系主任醫師邁克爾·沙爾(Michael Scharl)指出：「如果人們不接受檢測，篩檢計畫就毫無意義。」在瑞士，篩檢參與率始終遠低於歐洲指南建議的65%。2012年篩檢參與率約40%，即使在2013年基本強制健康保險開始為50-69歲人群報銷大腸癌篩檢費用後，參與率幾乎未見提升。截至2017年(目前可取得的最新數據)，參與率僅上升至48%。

費用不平等

費用支出是檢測的主要障礙。瑞士大腸鏡檢查費用在800瑞郎(約合人民幣7016元)至2500瑞郎(約合人民幣21’925元)之間，而糞便隱血檢測費用約為50瑞郎(約合人民幣438元)。然而，患者最終實際支付的金額差異很大，取決於保險保障範圍及其所在州是否實施有組織的篩檢計畫。研究證實，較高的自付額和缺乏私人保險與較低的篩檢率有關聯。

瑞士篩檢政策與費用 《醫療福利條例》是瑞士聯邦法律，規定了基本醫療保險所涵蓋的醫療服務範圍。其中包括部分癌症篩檢項目：50歲及以上女性每兩年一次乳房X光檢查，每三年一次子宮頸癌篩檢，以及50至74歲人群的結直腸癌篩檢(可選擇每兩年一次糞便檢測或每十年一次大腸鏡檢查)。大腸直腸癌篩檢的年齡上限將在2025年從69歲提高至74歲。 各州隨後自行決定是否要推行有組織的篩檢項目，這類項目通常會向符合條件的居民寄送書面邀請函。根據瑞士癌症篩檢組織統計，瑞士26個州中有15個已進行有組織的大腸癌篩檢，另有3個州計畫引進此計畫。其餘州則採用機會性篩檢模式：篩檢基於醫師轉診而非系統性邀請開展

專家呼籲提升認知

除費用障礙外，風險認知亦是關鍵因素。60歲以下族群篩檢參與率較低，顯示50-59歲成年人可能認為自身風險較低，因此放棄篩檢。儘管風險確實會隨年齡增長而上升，但證據表明，在這一年齡層進行篩檢能夠顯著提高發現癌前息肉和早期癌症的機率。

政策動能正在積聚，但進展緩慢

專家指出，除提升篩檢參與率外，瑞士還需將篩檢起始年齡從目前的50歲提早至45歲。蘇黎世大學醫院由沙爾領導的研究團隊分析了約2800例大腸鏡檢查結果，發現45-49歲人群中結直腸癌及癌前息肉的檢出率與50歲以上人群相當，且在男女之間表現一致。此結果表明，提前篩檢可達到與高齡族群篩檢項目相似的檢出水準。

但格魯克斯(Groux)指出：「瑞士政界對推動預防與篩檢計畫並不十分積極。」他也表示，大眾對篩檢機會的認知仍十分有限，而且這種情況並不限於癌症領域。

部分國家已採取行動

美國預防服務工作小組(USPSTF)於2021年更新指南，建議篩檢起始年齡從50歲提早至45歲。截至2023年，45-49歲族群篩檢率已從2019年的21%上升至34%。

大多數歐洲國家依然從50歲開始篩檢。奧地利雖於2023年將篩檢起始年齡降至45歲，但篩檢需經醫師轉診，且不同地區及醫療機構的篩檢可近性仍有差異。

篩檢越多越好嗎？

癌症篩檢雖能挽救生命，但伴隨諸多權衡：包括假陽性風險、不必要的治療以及病患與醫療體系的額外成本。過度診斷，即檢測出可能永遠不會發展為惡性腫瘤的緩慢生長腫瘤，也使許多國家對50歲以下女性進行乳房篩檢持態度謹慎。

但沙爾表示，大腸癌篩檢有所不同，尤其是涉及大腸鏡檢查時。他指出：「這是篩檢的黃金標準，大腸鏡檢查安全可靠，能夠給出清晰明確的結果。」

「30%的結直腸癌直到IV期時才被發現。此時生存幾率已大幅下降，五年生存率僅為10-15%。正因如此，篩檢必須在無症狀階段進行。這才是最關鍵的時機，必須在癌症顯現之前發現病變。」

(編輯：Nerys Avery/vm/ts，編譯自英文：中文編輯部/xy，繁體校稿：盧品妤)

