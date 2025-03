永久冻土加速融化 : 全球变暖正在撼动山脉的“基石”

瑞士约有6-8%的国土“根基不稳”。未来几年,永久冻土带的居民点将越来越多地面临山体滑坡和泥石流的威胁。 Keystone / Dominic Steinmann

永久冻土(Permafrost)是一层由冰、岩石和土壤组成的隐形“粘合剂”,它维系着北方寒冷地区的地貌。从阿尔卑斯山到北极,永久冻土正在缓慢升温,而这一过程可能会加剧全球气候变化。以下是你应该了解的、关于瑞士及其他地区永久冻土研究的关键信息。

什么是永久冻土?

永久冻土是指岩石、碎石或冰碛物与冰混合在一起,且温度始终保持在摄氏零度(华氏32度)或以下的地层。全球约11%的陆地表面被永久冻土覆盖,它分布于所有极地和高山地区,主要集中在北半球,特别是加拿大和俄罗斯的北极及高北极地区。

全球约11%的陆地表面被永久冻土覆盖,主要集中在北半球。 PERMOS

永久冻土同样存在于阿尔卑斯山脉,其覆盖范围约占瑞士国土面积的3-5%,主要分布在海拔2600米以上的碎石坡和峭壁之下。由于埋藏在山体表层下面,永久冻土大多不为人所见。它的温度是衡量气候变化的重要指标,同时也影响到地貌演变、山地基础设施建设以及斜坡的稳定性。

在永久冻土区域,地表的最上层会在较温暖的季节融化,这一部分被称为“活动层”(active layer),而其下方则是永久冻土主体。

在瑞士阿尔卑斯山脉,永久冻土层的厚度从数十米到数百米不等,而在最寒冷的极地地区,永久冻土的深度可达1.7公里。

气候变化对永久冻土活动层的影响 Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

瑞士及全球永久冻土融化的现状如何?

瑞士科学家珍妮特·讷茨利(Jeannette Nötzli)领导的一项国际研究(英)外部链接去年12月在《自然》(Nature)期刊上发表,报告揭示了欧洲山区永久冻土温度的上升速度比以往更快、更严重。

研究人员分别在九个欧洲国家收集了数据并加以分析,范围从北极圈附近的斯瓦尔巴群岛到阿尔卑斯山脉,再到西班牙南部的内华达山脉。研究结果清楚地表明,欧洲山区的永久冻土正在普遍变暖。过去十年间,部分地区地下10米深处的温度上升了不止1°C。

“山区永久冻土升温显著,”来自达沃斯瑞士联邦雪与雪崩研究所(SLF)的讷茨利表示,“我们在所有研究过的地区、深度和时间段都观察到了这一现象。”

该研究发现,欧洲山区永久冻土温度的升高趋势与北极地区相似,最高海拔和最北部的地区变暖最为剧烈。科学家还发现,当富含冰的永久冻土温度接近0°C时,升温速度会明显放缓,几近暂停,因为热量主要被用于在地下融冰。然而,一旦永久冻土中的冰完全融化,温度将再次上升。

研究人员表示,永久冻土的整体融化趋势预计还将持续。“这一点可以从地下10米处的升温速度高于更深层的现象看出,”讷茨利解释。科学家们警告说,观察到的变暖趋势将在未来几十年继续向更深层渗透。

在整个瑞士阿尔卑斯山区,永久冻土的升温趋势清晰可见。过去20年来,瑞士永久冻土监测网络(PERMOS)在30个地点进行了长期观测。这些数据描绘出令人担忧的图景:许多高海拔地区的永久冻土温度已达到历史最高水平,而活动层的厚度与岩石冰川的运动速度也创下新高。去年6月该网络在报告中指出,瑞士的永久冻土“没有任何缓解的迹象”。

(编辑:Veronica De Vore,编译自英语:小雷/gj)

