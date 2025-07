Come il cambiamento climatico minaccia il delicato equilibrio del permafrost

In Svizzera, circa il 6-8% del territorio nazionale è instabile. Gli insediamenti al di sotto delle zone di permafrost devono aspettarsi sempre più frane e colate di fango nei prossimi anni. Keystone / Dominic Steinmann

Il permafrost è la "colla" nascosta - uno strato formato da ghiaccio, roccia e suolo - che tiene insieme i paesaggi ghiacciati del nord. Dalle Alpi all'Artico, il permafrost si sta lentamente riscaldando, un processo che potrebbe accelerare il cambiamento climatico globale. Ecco cosa c'è da sapere sulla ricerca sul permafrost in Svizzera e nel mondo.

4 minuti

Che cos’è il permafrost?

Il permafrost è una roccia, un ghiaione o una morena, mista a ghiaccio, che rimane a una temperatura pari o inferiore a 0° Celsius. Circa l’11% della superficie continentale terrestre è coperta dal permafrost.

Il permafrost è presente in tutte le regioni polari e di alta montagna del mondo ed è più abbondante nell’emisfero settentrionale, in particolare nelle zone artiche di Russia e Canada.

Il permafrost è presente soprattutto nelle regioni artiche. PERMOS

Il permafrost è presente anche nelle Alpi. Copre circa il 3-5% del territorio svizzero e si trova tipicamente nelle falde detritiche e nelle pareti rocciose ad altitudini superiori ai 2’600 metri. È per lo più invisibile perché si trova sotto la superficie delle montagne.

La temperatura del permafrost è un importante indicatore climatico. Inoltre, influenza l’evoluzione del paesaggio, la costruzione di infrastrutture montane e la stabilità dei pendii.

Nelle regioni con permafrost, lo strato superficiale del terreno si scongela durante i periodi caldi ed è chiamato “strato attivo”. Al di sotto si trova il permafrost.

Nelle Alpi svizzere, lo spessore del permafrost varia da decine a diverse centinaia di metri sotto le vette più alte. Nelle regioni polari più fredde, la profondità del permafrost può arrivare fino a 1,7 km.

Kai Reusser / SWI swissinfo.ch

Qual è lo stato del permafrost in Svizzera e nel resto del mondo?

Uno studio internazionaleCollegamento esterno guidato dalla scienziata svizzera Jeannette Nötzli e pubblicato lo scorso dicembre sulla rivista Nature ha rivelato come le temperature del permafrost nelle regioni montane europee stiano aumentando più velocemente che mai.

La ricerca ha raccolto e analizzato misurazioni in nove Paesi europei, dalle isole Svalbard vicino al Circolo polare artico alle Alpi e alle montagne della Sierra Nevada, nel sud della Spagna. I risultati hanno mostrato chiaramente che il permafrost montano si sta riscaldando in tutta Europa. Negli ultimi dieci anni, la temperatura a dieci metri di profondità è aumentata di oltre 1°C in alcuni luoghi.

“Il riscaldamento del permafrost in montagna è significativo”, afferma Nötzli, ricercatrice presso l’Istituto per lo studio della neve e delle valanghe (SLF) di Davos. “Ed è stato osservato in tutte le regioni, le profondità e i periodi di tempo che abbiamo esaminato”.

>> Lo scioglimento del permafrost rende instabili i pendii alpini e contribuisce al rilascio di gas serra nell’Articome, come spiega questo articolo:

Altri sviluppi

Altri sviluppi Lo scioglimento del permafrost minaccia le regioni montane. Cosa fare? Questo contenuto è stato pubblicato al Il disgelo del permafrost avrà molte conseguenze sulle regioni montane, comprese le Alpi svizzere. Scienziati e scienziate elvetiche guidano gli sforzi globali per comprendere il problema e trovare soluzioni. Di più Lo scioglimento del permafrost minaccia le regioni montane. Cosa fare?

Lo studio ha dimostrato che l’aumento delle temperature del permafrost nelle regioni montuose europee è simile a quello nell’Artico. Il riscaldamento maggiore è stato misurato nelle località più in quota e più settentrionali.

Scienziati e scienziate hanno anche scoperto che quando le temperature del permafrost ricco di ghiaccio si avvicinano a 0°C, il riscaldamento rallenta significativamente e quasi si arresta perché è necessaria energia per scioglierlo nel sottosuolo. Ma una volta sciolto il ghiaccio nel permafrost, le temperature aumentano di nuovo.

La tendenza generale al disgelo è destinata a continuare. “Questo si evince anche dal fatto che il riscaldamento a dieci metri di profondità è maggiore di quello più in profondità”, spiega Nötzli. Ricercatori e ricercatrici avvertono che il riscaldamento osservato continuerà a penetrare a profondità maggiori nei prossimi decenni.

La tendenza al riscaldamento del permafrostCollegamento esterno è visibile sulle Alpi svizzere. Negli ultimi 20 anni, la Rete di monitoraggio del permafrost PERMOS ha tenuto sotto osservazione 30 siti.

Le sue misurazioni tracciano un quadro preoccupante: le temperature del permafrost hanno raggiunto livelli record in molte località di alta quota, così come lo spessore dello strato attivo e la velocità con cui si muovono i ghiacciai rocciosi. In Svizzera “non c’è tregua per il permafrostCollegamento esterno“, ha riferito PERMOS nell’estate del 2024.A cura di Veronica De Vore

Altri sviluppi

Altri sviluppi Newsletter Abbonatevi alle nostre newsletter gratuite per ricevere i nostri articoli. Di più Newsletter