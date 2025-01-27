电动汽车在全球加速发展，却在瑞士放缓脚步

特斯拉Model Y是2024年瑞士最畅销的电动汽车。

2024年11月，电动汽车在全球的销量实现了第七个月的连续增长，32%的同比增幅创历史新高。与此同时，中国继续领跑全球销售市场。电动汽车在世界范围内的销量虽呈上升趋势，却在欧洲和瑞士的市场上遭遇了长期增长后的首次销量下滑。尽管如此，对于那些想在今年购买电动汽车的人来说，情况依旧比较乐观。

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电动汽车在世界各地越来越受青睐。根据专业对电池和电动汽车市场演变进行分析和预测的研究公司Rho Motion公布的数据，2024年，电动汽车的全球销量超过了1700万辆，与2023年相比增加了25%。

国际市场上，中国(+40%)、美国和加拿大(+9%)的销量增长最为显著。反之，包括瑞士在内的欧洲市场总体销量却呈现出了3%左右的降幅。这也是电动汽车在经历了四年的强劲增长之后遭遇的首次销量下滑。其中，意大利的销量缩减了2%，而英国等极个别国家的销量却表现出持续增长的态势。

在瑞士，电动汽车登记数量的下降一方面对应了普通车辆(包含汽油车及柴油车)登记数量的缩减。另一方面，瑞士汽车进口商协会(Auto-Schweiz)在今年初表示，和2023年相比，2024年上路的新车数量也出现了5%的下滑。

除此之外，人们对百分百纯电动汽车的兴趣实际上也在消退。这类电动汽车的市场份额(即其在新登记汽车总数中的占比)已从2023年的近21%下降到了2024年的19%左右。与此同时，配有热电发动机和可充式电池的汽车(亦即插电式混合动力汽车，简称PHEV)也面临着同样的市场境遇。

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瑞士对新型电动汽车的接受度大于意大利和德国

2024年，电动汽车或插电式混合动力汽车在瑞士登记的汽车中占比28%。2023年，这一比例为30%。这一变化意味着，在经历了自2015年开始的稳步增长阶段后，这类汽车的市场接受度首次出现了倒退。

在德国，电动汽车的市场份额约为18%；而在意大利，这一比例仅在7%上下。与这两个邻国相比，瑞士的情况较为乐观。然而，想要在2025年底之前实现50%的目标占比，瑞士依旧任重道远。

挪威在电动出行方面的国际排名中遥遥领先并有望在今年成为世界上第一个只销售零排放汽车的国家。为了鼓励更多人购买电动汽车，挪威政府还实施了一系列颇具吸引力的奖励措施，譬如对最便宜的车型免征增值税以及降低高速公路的通行费。此外，在这个北欧国家，电动汽车甚至还被允许在公交车专用车道上行驶。

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因此，挪威不出意外地成为了电动汽车和插电式混合动力汽车行驶比例最高的国家。在该国，这类汽车在所有车辆中的占比达到了23%。相比之下，仅有4%的瑞士车辆配有可充式电力发动机。换句话说，汽油车和柴油车在瑞士仍旧占据着绝对的主导地位。

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瑞士电动车行业协会(Swiss eMobility)认为，瑞士电动出行的发展在2024年放缓了脚步是有迹可循的。从2024年1月1日起，电动汽车再度开始被征收自1997年以来便被免除的汽车进口税。这项政策导致了销售价格的上涨。和汽油车相比，电动汽车的平均价位整整高出了20%。

瑞士联邦委员会取消对电动汽车的关税豁免 在2023年11月8日的会议上，瑞士联邦委员会批准了《车辆税条例》修正案。该修正案的目的在于解决税收不足的问题，而对电动汽车征税则是瑞士联邦委员会预算调整概念的一部分。 根据《联邦宪法》，汽车税的收入属于限定用途资金并被划拨给高速公路和城市交通基金。为了刺激电动汽车市场的发展，瑞士政府自1997年以来始终对电动汽车实行免税政策。 伴随着电动汽车的发展，目前的情况也发生了显著变化。2018年到2022年间，电动汽车的年进口量增长了近六倍。2023年上半年，电动汽车进口量约为30400辆，约占总进口量的23%，与2022年相比增长了约66%。这样的增长趋势导致瑞士的汽车关税收入明显减少：2022年全年的税收缺口约为7800万瑞郎，而2023年的税收缺口则超过了1亿瑞郎。如果继续免税，2024年至2030年的累计税收缺口预计将达到20亿至30亿瑞郎。通过对电动汽车征税，这一亏空将有机会得到弥补。 从2024年1月1日开始，瑞士按照4%的正常税率对电动汽车征税并以进口价格而非以最终销售价格为征税基础。随着电动汽车生产成本的不断降低，从2025年起，化石燃料汽车和电动汽车的价格预计将趋近一致。因此，在不提高价格以及不考虑国家补贴的情况下，瑞士的电动汽车市场将来仍有机会创造利润。(资料来源：瑞士联邦政府网站)

公共充电站数量众多，家庭式充电站不足

瑞士电动车行业协会负责人克里斯平·罗芒(Krispin Romang)对《二十分钟报》(20 Minuten)表示，尽管瑞士拥有 “世界上首屈一指的公共充电站网络”，但化石燃料向电力的过渡在这里尚未形成趋势。

截至目前，瑞士总共拥有近2万个公共充电站点。自2020年以来，这一数量已翻了一倍不止。

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相比之下，在瑞士，如何在家中或是在工作场所为电动汽车充电才是更为棘手的问题。通常情况下，占瑞士人口大多数的租房者无法拥有私人专属的充电站。如何在自己的停车场里为电力发动机充电这一难题也因此成为了电动汽车发展路上的一道阻碍。

一位女士向房东提出了为出租房安装充电桩的请求。在遭到拒绝后，该女士向瑞士法语广播电视(RTS)吐露了心声：“在没有充电桩可用的情况下，购买电动汽车的理由自然也就不存在了。”

在面对这项议题时，挪威的做法完全不同。这个北欧国家早已为那里的停车场配备了充电插座。不仅如此，住在公寓楼里的住户还有权要求安装电动汽车充电桩，而业主也可为此申请政府补贴。

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更便宜的电动汽车？

今年，电动汽车的价格有望下调。对于正打算购买这类汽车的人来说，这无疑是个好消息。金融咨询公司艾睿铂(AlixPartners)的汽车领域负责人劳伦特·佩蒂松(Laurent Petizon)向瑞士法语广播电视解释道，降价的原因一方面在于低价电池进入了市场，另一方面在于电动汽车的过度生产。值得一提的是，这种生产过剩的现象在中国尤为明显。

中国新能源汽车的产能是否过剩？ 2023年，中国成为世界上最大的新能源汽车市场和生产国，而这种快速增长在很大程度上得益于政府的支持。从2009年到2023年，中国政府向该领域投入的资金高达2300亿美元。中国海关和行业协会的数据显示，在由中国生产、销售和出口的新能源汽车中，纯电动汽车和插电式混合动力汽车(统称为电动汽车)的占比非常高。 2024年7月，新能源汽车约占中国汽车总销量的51%。然而，除了比亚迪等少数品牌外，大多数中国电动汽车制造商去年的产量都远远超过了销量。与此同时，中国的电动汽车出口在2019年和2023年之间增长了160倍，引发了市场对“产能过剩”的担忧。在此背景下，欧盟、美国和加拿大分别宣布对中国制造的电动汽车征收关税，而英国作为2019年以来的主要进口国迄今为止尚未宣布对中国电动汽车征收任何关税。 根据中国国家统计局的数据，2024年，中国新能源汽车的整体产能利用率在57%至76%之间浮动，而当产能利用率低于79%时，“产能过剩”的现象就会出现。2023年，部分中国电动汽车制造商的产能利用率低于50%，而只有比亚迪和特斯拉等少数品牌的产能利用率超过了90%。(资料来源：中国储能网)

瑞士汽车职业联盟(AGVS)副主席尼古拉斯·勒巴(Nicolas Leuba)预测，和去年相比，瑞士的电动汽车价格可能会在今年出现10%至15%的降幅。对此，该专家表示：“市场将从中获益，因为那些因价格过高而犹豫不决的客户可能会在降价的刺激下决定购买新型电动汽车。”

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(编辑：Balz Rigendinger，译自意大利语：Aikens jun/dh)