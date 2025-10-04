南飞燕群遇寒流，瑞士史无前例救援行动
1974年秋天，南飞的燕群在瑞士遭遇寒流。在一次史无前例的救援行动中，多达200万只候鸟”乘着“飞机或火车离开阿尔卑斯山区。
1974年9月，气温骤降，比往年这个时候要冷得多。成千上万只尚未成功穿越阿尔卑斯山的燕子被这突如其来的寒流”撞个正着“。
当年给遇险燕子施救的Guido Viel至今仍对那个秋天记忆犹新。”当时，天上下起燕子雨，”这位来自阿尔高州的86岁老人回忆道，“燕子们在空中盘旋，然后坠落地面，完全精疲力竭。”它们中许多都没能活下来。
Guido Viel利用业余时间救助幸存的燕子，给它们喂草药酵母制成的食物补充剂Biostrath和碎肉，努力帮它们恢复体力。有时，他和朋友们会通宵达旦照顾燕子。
办公地饥饿的鸟儿
Guido Viel回忆道，在他的工作单位-保罗谢尔研究所(Institut Paul Scherrer)，他拉起一条条绳索，燕子们紧紧地在上面站成一排排。这些虚弱的鸟儿一看到他拿着镊子和临时制作的鸟食过来，就立刻把嘴张开。
Guido Viel如今说不清他和朋友们到底救了多少只燕子，“但我们肯定，数千只是有的。”要知道，当年的救援行动仅仅持续了几天时间。
被他救下的燕子随后被送往Würenlos鸟类救援站。之后，它们要么被瑞士航空公司的飞机送往南方国家，要么被火车送往瑞士南方提契诺州。为了运载候鸟，瑞士联邦铁路公司专门提供了一节行李车厢。
国际声援
1974年秋天，大批志愿者参与了拯救燕子的行动。在瑞士以及邻国，环境保护协会和众多志愿者发起了一场声势浩大的保护燕子行动。
1974年，用火车和飞机运送候鸟的行动被称为“燕子救援行动”(Action de sauvetage des hirondelles)。
超过一百万只燕子以“货物”身份被飞机运走。
Sempach鸟类研究所解释说，被救候鸟中有家燕、西方毛脚燕、 高山雨燕和普通楼燕。除瑞航外，法航和伊比利亚航空公司也加入运送燕子去南方的行动。这些航班大多飞往希腊。
Sempach鸟类研究站的一位专家称，1974年的燕子救援行动的规模可谓史无前例。
当然，帮助遇难鸟类的行动并不少见。例如，1931年秋天，大约十万只燕子被飞机或火车从维也纳送往威尼斯放飞。
50年前的奥地利风暴
今年，奥地利的恶劣天气也引发类似救援行动。9月中旬的寒流和连绵阴雨让鸟儿们措不及防：迁徙途中的燕子被堵在了半路。
动物保护组织报告说，许多候鸟因飞行和寻找食物困难而死亡。Sempach鸟类研究站表示，气候变化可能导致上述情况再次发生。
