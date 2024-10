Fast wie eine biblische Plage: Es «regnete» tote Schwalben

Mehr

Vogelwarte Sempach beobachtet Vögel seit 100 Jahren

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Am Samstag vor 100 Jahren ist mit der Einweihung eines Beobachtungsturms bei Sempach LU die Schweizerische Vogelwarte gegründet worden. Am Jubiläumsfest vom Samstag bezeichnete Bundespräsidentin Viola Amherd Vögel als «Botschafter der biologischen Vielfalt». «Stimmen die Lebensbedingungen für Vögel nicht mehr, verhält es sich oft auch so für andere Tier- und Pflanzenarten», sagte Amherd am Samstag…

