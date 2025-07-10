建筑密度不一定会导致城市升温

建筑密度不一定是城市升温的原因。 Keystone-SDA

苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的一位研究人员表示，高密度建筑不一定导致城市温度升高，真正对其造成影响的是空间布局模式。

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建筑物理学教授Jan Carmeliet在近日该校刊登的一篇文章中指出：“像日内瓦的某些居住区那样，建筑密集但绿色植物布局合理，树荫掩映的社区，可能比像弗里堡的施恩贝格地区那样开阔，但缺少遮荫且通风不良的社区更适合居住。”

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Carmeliet教授表示，过去，城市密度增加往往意味着以牺牲绿地为代价换取更多居住空间。这常常伴随着热舒适度的减少，增加热应激风险。因此，城市规划者、政府部门及研究人员普遍认为，城市密集化必然导致此地温度上升。

“我本人从事城市降温研究，认为这种假设是错误的。”他补充说：“密集化本身不是问题，要看我们如何规划某个区域。”在他看来，建筑和绿树错落布局，保持良好通风，加上植被的降温效果，可以很好的营造热舒适度。这样的格局需要能将社区个性化需求、地方性气候以及可调配空间与资源纳入综合考虑的方法。

最后，Carmeliet总结道，城市密度化对拯救稀缺的土地十分关键，但不能以牺牲生活质量为代价。如果我们建造的城市不仅能提供生活空间，也能带给大家更多绿荫、新鲜的空气、绿地和大自然，那城市密度增加不仅不是退步，反而是解决未来气候适应难题的一把钥匙。

作为瑞士联邦能源局(Swiss Federal Office of Energy, SFOE)资助的，名为“能源转型中个人与集体的可持续福祉”(Sustainable Well-being for the Individual and the Collectivity in the Energy transition，SWICE)(英)外部链接项目的一部分，研究人员分析了日内瓦及弗里堡社区的热负荷，以及不同城市绿化和密度提升方案对热舒适度的影响。

该项目由6个“生活实验室”组成，研究人员与居民、政府部门、物业管理方及城市规划人员携手合作，开发并测试对抗城市热岛效应的策略。