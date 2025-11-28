敢于挑战瑞士水泥巨头的印尼小岛四人组

伊布·阿斯玛尼亚(Ibu Asmania)是瑞士第一起针对水泥生产商Holcim的气候投诉的四名原告之一。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

这是一场引发全球关注的诉讼：一边是印度尼西亚小岛帕里岛(Pulau Pari)的四位居民，一边是世界水泥巨擘瑞士豪瑞公司。自不量力还是奋勇当先？瑞士资讯前往他们被气候危机肆虐的家园。听听他们怎么说。

从雅加达乘船一小时，再步行五分钟，即可到达我们的目的地-一家简朴的旅馆。这家旅馆位于帕里岛中心-一座面积微小，却远近闻名的岛屿。

一进门，游客的目光立刻就会被随处可见的“拯救小岛”的标语所吸引。伊布·阿斯玛尼亚正站在炉灶前煎香蕉，她是这家客栈的主人，也是瑞士首例针对水泥公司豪瑞(又译：霍尔希姆，Holcim)的气候诉讼案的联合发起人。

在这个10月一个周三的上午，餐厅的露台上挤满了人，其中包括一位来自印尼电视台的记者、一位摄影师，以及两位当地非政府组织的代表。“我们来这里是为了报道同一个故事。”年轻的记者热情地说。

伊布·阿斯玛尼亚家庭旅馆的露台总是热闹非凡，这里是致力于气候正义的岛民们的聚会点。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

在这个仅有1500名居民的田园小岛上，媒体-包括外国媒体-的出现已不足为奇。我们要报道的是岛上四名居民与总部位于楚格的水泥巨头之间的、具有历史意义的诉讼。这可能为瑞士及其他地区类似的法律诉讼起到示范作用。

帕里岛位于印度尼西亚首都西北约40公里处。与世界各地许多小岛一样，帕里岛很早就感受到气候变暖的影响。岛上居民每天都在承受着海平面上升、海洋生态系统退化和天气难测的负面影响。

这里的岛民主要以捕鱼和旅游业为生。他们的营生与造成当地气候变化的温室气体排放并无甚关联。

“气候变化对我们冲击很大，”阿斯玛尼亚说，“我们一直以来都在精心呵护自己的岛屿。可如今，豪瑞等跨国公司排放温室气体造成的后果，却要我们来承担，这太不公平了。”

怀着讨回正义之心，她和其他三位岛民决定前往瑞士，对豪瑞公司提起民事诉讼。他们认为该公司对气候危机负有部分责任。而他们的诉求是：这家水泥公司赔偿其遭受的损失，并出资建设安全设施，总计金额14’700瑞郎。此外，他们还要求该公司减少二氧化碳排放。

对豪瑞的气候投诉 2023 年，伊布·阿斯玛尼亚(Ibu Asmania)、穆斯塔格菲林(Mustaghfirin)、阿里夫·普吉安托(Arif Pujianto)和埃迪·穆利约诺(Edi Mulyono) 向楚格法院提起民事诉讼，控告豪瑞(Holcim)公司“侵犯人权”，原因是该公司的生产加速了气候变化。 他们要求这家位于楚格的瑞士水泥公司赔偿气候变化对他们四人造成的损失，并出资建设防洪设施，同时减少温室气体排放。原告私人要求该公司向他们每人缴纳3600瑞郎赔偿金，总计赔偿金额为14’700瑞郎。 此案意义重大。这是外国公民首次就瑞士公司在气候变化问题上的责任提起民事诉讼。该案可能为瑞士乃至全球范围内的类似诉讼树立先例。 9月，两名原告参加了楚格法院的预审听证会，该听证会旨在评估起诉状的可受理性。三位法官将很快作出裁决，该裁决不涉及案件本身内容。 最初，原告曾向楚格州的一名地方法官提出调解请求。但由于豪瑞拒绝支付赔偿金，调解最终失败。 根据气候责任研究所(Climate Accountability Institute)的数据，作为世界领先的水泥生产商，豪瑞是自前工业时代以来二氧化碳排放量最大的180家公司之一。 豪瑞集团未直接就本次诉讼程序发表评论，但表示“谁有权排放二氧化碳，以及排放多少二氧化碳”的问题属于“立法管辖范围，而非民事法庭管辖范围”。该公司认为，鉴于气候行动的整体复杂性，针对个别公司的诉讼并非有效机制。

藻类养殖已不可能

早餐过后，42岁的阿斯玛尼亚领我们走进她的客厅，那里只有空调嗡嗡作响。书架上摆放着她上次瑞士之行的照片-她站在伯尔尼联邦大厦前，身边是几位支持她维权的瑞士议员。

现在，这位三个孩子的母亲已经返回小岛一个月，她毫不掩饰心中的忐忑，表示对楚格法院的消息翘首以盼。

与其他原告不同，阿斯马尼亚并非在帕里岛土生土长，而是在雅加达以东的勿加泗市(Bekasi)长大成人。尽管如此，她还是遗憾地感受到近年来帕里岛上发生的巨大变化。

以前 下一个 海边到处都是枯死的树木，它们是海岸侵蚀和海水渗透的牺牲品。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 堤坝保护着岛屿的部分地区，但这已不足以抵御不断上涨的海水。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 每周，帕里岛的居民都会种植新的红树林，这是一种天然的抵御海浪的保护措施，可以减少侵蚀和洪水风险。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 图片1

图片2

图片3

“我刚来的时候，这里还是渔岛，”阿斯马尼亚回忆道。她和丈夫托诺(Tono)于2005年结婚，之后就定居帕里岛。

那时候，帕里岛以海藻养殖闻名，其产品远销海外，是当地居民的重要收入来源。加工后的海藻供应于食品和制药行业。但如今，岛上已无法继续海藻养殖。

“以前海藻品质非常好，”她回忆说，“现在，由于海水温度升高，它们只一周就全部变白枯萎。”

和其他人一样，阿斯马尼亚10年前被迫转型从事旅游业。

为什么要告豪瑞？ 豪瑞集团曾经在很长一段时间里是世界第一大水泥生产商。水泥制造是仅次于化石燃料的第二大二氧化碳排放源。由于多家活跃于碳氢化合物行业的公司已经面临与气候相关的诉讼或行动，帕里岛的居民决定将矛头指向豪瑞集团，该公司在印度尼西亚的运营一直持续到2019年。

捕鱼条件恶劣

傍晚时分，我们在客栈的露台上见到了另一位原告穆斯塔格菲林，几位原告及亲属每天都会在这里会面。这位渔民是当地的宗教领袖，长长的灰发垂在脸庞两侧。他刚刚结束了祈祷和出海交替忙碌的一天。

鲍比在阿斯玛尼亚的露台上。他身后是日本漫画《海贼王》中的”快乐罗杰”海盗旗，这面旗帜已成为印尼气候抗议运动的象征。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

这位被所有人昵称为“鲍比”的53岁的渔民非常怀念过去的美好时光。“气候变化彻底改变了我们渔民的日常生活。”

比如，渔获量减少了，尤其是在浅水区。为了达到20年前的渔获量，渔民们不得不行驶到较远海域，有时甚至要开几十公里-这增加了他们工作的危险性。

“我们经常会遇到恶劣天气，”鲍比解释道。四年前，他差点因此丧命。一个巨浪将他的船拦腰折断，把他抛入海中。幸运的是，附近另一条船上的同伴救了他。

鲍比盘腿坐在长椅上，边讲边用手夸张地比划着，模仿着自己当时暴风雨中奋力求生的情景。如今已成笑谈，当年可险酿悲剧。

“之后，我又两次差点儿沉船。其他人也一样，”他补充道，“因为风向变化太快，我们本能的反应都跟不上。”尽管危险重重，家人也担心不已，但这位渔民还是无法想象自己改行。“我们享受着完全的自由。一旦你体验过这种自由，就再也做不了别的工作了。如果每个人都去办公室或建筑工地上班，谁来把鱼端上餐桌呢？”

以更少的鱼换取更大的海上安全–这是包括鲍比在内的一些渔民的选择。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

旅游作为替代方案

和阿斯玛尼亚开旅馆一样，许多当地人已经放弃了海滨产业，转而发展旅游业。帕里岛于2010年开始发展旅游业。但旅游业的未来也面临威胁：海浪愈发强劲，这导致海滩侵蚀加剧。

站在水边，阿里夫·普吉安托(Arif Pujianto)目光深邃地环视“他的海滩”；这是一片田园诗般的白色沙滩，位于岛屿的西端，除了担任机械师的工作之外，他还负责照料这片海滩。

“五年内海平面上升了九米。”他苦涩地说。据非政府组织的数据，帕里岛的面积已经褪减了约10%，到2050年，大部分岛屿可能被淹没。“扫地的时候，我时而会想起这里以前的样子，曾经那么美……幸运的是，即使海滩遭到破坏，游客们仍然愿意来这里。”

以前 下一个 普吉安托无奈地看着自己的海滩逐年缩小。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 几年前，秋千所在位置还是海滩，现在已被海水没过。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 2024年12月，海平面上升了半米，淹没了普吉安托的房屋，造成了严重损失。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter 图片1

图片2

图片3

每逢周末，这座小岛会迎来约2000名游客-他们大多是来自雅加达的、渴望逃离都市喧嚣的城里人。据海滩工作人员估计，在大型节庆活动期间，岛上游客数量单周可达1万人。

几年来，潮水也一直威胁着居民的住房。阿里夫·普吉安托的家位于距离海岸约30米的地方。去年，海水涌入房屋，造成家具、墙壁和地基的严重损坏。

为了应对海岸侵蚀和洪水灾害，岛上居民修建了小型堤坝，并开始种植红树林-这在一定程度上得益于游客的资助。但这还不足以捍卫小岛-豪瑞诉讼案原告的诉求正是要求瑞士公司为此提供资金支持。

未来在何处?

岛民保持着乐观。豪瑞气候诉讼的原告们背后有着当地大部分居民的支持-岛上许多房屋屋顶上都飘扬着呼吁“气候正义”的旗帜，这便是这最好的证明。

在帕里岛上，每个人都相信瑞士法院会做出有利于他们的判决。他们每个人也都清楚，这一案例可以成为对其他受气候变化威胁的小岛居民的警示。

世界银行数据显示，到2050年，包括印度尼西亚在内的东亚和太平洋地区将约有4800万人可能因气候灾害而被迫离开家园。

40岁的帕里岛渔民埃迪·穆利约诺在岛上度过了一个梦幻般的童年。他希望自己的儿女也能与岛建立深厚的感情。 SWI swissinfo.ch / Dorian Burkhalter

气候诉讼的第四位原告埃迪·穆利约诺坐在渔港边的长椅上倾诉道：“我最担心的是我孩子们的未来。”他的目光转向五岁的儿子，小男孩儿正忙着在矮海堤上玩耍，这座堤坝是为了保护周围房屋(包括他们家)免于海潮的侵袭。“如果我们败诉，我的孩子和孙子们就再也无法在帕里岛上生活了。”穆利约诺继续道。

如果我们败诉,我的孩子和孙子们就再也无法在帕里岛上生活了。"穆利约诺继续道。