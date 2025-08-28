瑞士迪克桑斯大坝：关于欧洲最高大坝的七件事

瑞士瓦莱州迪克桑斯大坝鸟瞰图。 Grand Dixence SA

坐落在瑞士阿尔卑斯山腹地的迪克桑斯大坝(Grande Dixence)是世界上最高的重力坝。今年，迪克桑斯大坝迎来了一个意义非凡的里程碑：动工75周年。这座大坝不仅推动瑞士掀起了一场水电革命，更成为瑞士工程技术的标杆和国家能源战略的基石。

回望历史，迪克桑斯大坝在1950年至1961年间由3’000名工人在极为艰苦的条件下修建完成。七十五载风雨兼程，它依然巍然屹立。下面是关于这座雄伟大坝的七个重要事实，以及它对瑞士的深远影响。

世界上最高的重力坝

大坝坐落在瑞士南部迪克斯山谷(Dix Valley)的源头处。从罗纳河谷(Rhône Valley)的锡永(Sion)出发，沿着山路盘旋而上，经过一个多小时的蜿蜒车程，285米高的混凝土大坝便映入眼帘。

虽然它不是世界最高的大坝-最高的是中国锦屏一级水电站大坝(305米)-但它却是世界上最高的“重力坝”。所谓重力坝，顾名思义，大坝不靠造型取巧，而是凭着自身重量来挡水。迪克桑斯大坝是欧洲最高的大坝，也是全球第七高的大坝，只比埃菲尔铁塔(300米)略矮一点。

重力坝的结构呈三角形，底部厚、顶部窄。迪克桑斯大坝的坝体厚度从15米到200米不等，地基深达200米，并向山谷两侧延伸100米。混凝土用量达600万立方米，比埃及的胡夫金字塔还要重。

在艰苦的条件下历时15年建成

迪克桑斯大坝于1950年开工建设，直到1965年才全面投入使用。那时的工地位于偏远山谷，环境恶劣，3’000多名男女工人顶风冒雪、忍受严寒，抗住暴风雨与烈日，日复一日辛勤劳作。

他们开采和分拣岩石，搅拌水泥(每天有800吨水泥通过缆车运上来)，再把一块块16米乘16米的混凝土块像拼乐高一样拼叠起来。

>>点击查看下面的迪克桑斯大坝历史图库

以前 下一个 瓦莱州迪克桑斯大坝施工现场，摄于1955年。背景中可见1934年修建的第一座大坝。 Photopress-Archiv / Str 瓦莱州的一名建筑工人在大坝工地上施工(1951年)。 Photopress-Archiv / Str 坝墙与施工现场(1953年8月)。 Photopress-Archiv / Str 在迪克桑斯大坝工地上，旧的“首座迪克桑斯水坝”开始被逐步淹没(1957年7月17日)。新的、更大的“迪克桑斯大坝”将取而代之。 Photopress-Archiv / Alain Gassmann 瓦莱州一名建筑工人在施工现场(1951年)。 Photopress-Archiv / Str 锡永主教亚当(Bishop Adam of Sion)为迪克桑斯大坝混凝土浇筑工程的开工祈福(1953年8月)。 Photopress-Archiv / Str 工人们庆祝混凝土浇筑量突破百万立方米(1955年9月)。 Photopress-Archiv / Str 1957年7月4日，瑞士联邦政府在迪克桑斯大坝和毛沃伊辛大坝施工现场举行例行的年度视察活动。总统汉斯·施特莱(Hans Streuli)、部长菲利普·埃特(Philipp Etter)和马克斯·佩蒂皮埃尔(Max Petitpierre)到访毛沃伊辛大坝工地，并获准亲自驾驶混凝土起重车。 Photopress-Archiv / Max Kraft 迪克桑斯大坝工地食堂的建筑工人(1951年冬)。 Photopress-Archiv / Str 迪克桑斯大坝混凝土工程开工(1953年8月)。 Photopress-Archiv / Str 工人在舍恩布尔附近与厨房工作人员一起玩桌式足球(1957年5月)。 Photopress-Archiv / Str 工人们从迪克桑斯大坝施工现场返回(1951年冬) Photopress-Archiv / Str 1961年9月22日，在众多贵宾和记者的见证下，最后一桶混凝土浇筑完成，现场气氛十分喜庆，大坝建设宣告竣工。 Photopress-Archiv / Str 图片1

工人们一周七天无休，白班要干11小时，夜班也要干10小时。由于工地离家太远，加上住宿紧张，他们只能挤在工地旁的小木屋里，甚至需要轮流合住一张床。为了保障生活，工地边还搭建起一个“临时村庄”，医院、邮局、教堂、洗衣房、图书馆、娱乐室一应俱全。闲暇时，大家最爱看电影和进行体育运动。村子里还有铜管乐队、体操俱乐部、剧团和滑雪俱乐部。

大多数工人来自瓦莱州，但也有瑞士其他地区的工人加入，此外还有不少意大利人，以及德国和法国的工人。法国裔瑞士导演让-吕克·戈达尔(Jean-Luc Godard)当年也是其中一员。他靠工地上赚来的工资，拍摄了一部关于大坝建设的纪录短片《混凝土行动》(Operation Béton)。

大坝水库可蓄水4亿立方米

大坝墙体后面是瑞士最大的水库-迪克斯湖，蓄水量高达4亿立方米，能灌满16万个奥林匹克标准游泳池。水源来自方圆420平方公里的集水区，涵盖从采尔马特(Zermatt)到嫩达兹(Nendaz)的整片区域，由降水和35座冰川的融水汇集而成。

未来几十年，气候变化对瑞士的水电设施和水库影响将尤为突出。虽然预计水库依然能够蓄满水，储水能力在很大程度上仍能缓冲季节性的来水波动，但管理方式势必要调整。对于像迪克桑斯大坝这样依靠冰川供水的水库来说，随着冰川逐渐消融，长期的来水量将逐渐减少。此外，随水流入的松散沉积物也会增加。为了维持蓄水能力，必须采取措施防止这些沉积物不断淤积。

“我们一直在密切监测来水情况-无论是降水、融雪还是冰川融水-以便更好地优化电站的管理，同时保障电力供应的安全。”迪克桑斯大坝公司(Grande Dixence SA)的发言人塞琳·科尔普拉思(Céline Kohlprath)在接受瑞士资讯swissinfo.ch采访时表示。

她补充道：“冰川加速融化是我们必须面对的现实。正因如此，阿尔皮克公司(Alpiq)正在开发新的设施，例如戈尔内利(Gornerli)项目(未来将纳入迪克桑斯大坝网络)。这一项目将充分利用水资源，降低冰川融化给山谷带来的风险，并增强未来水与能源供应的安全性。”

根据瑞士联邦环境局在2021年发布的一项研究，如果采取措施减缓气候变化，瑞士水电的年发电量在长期内几乎不会有太大变化。但如果不采取应对措施，到本世纪末，水电发电量可能会减少多达7%。

大坝的水流穿过100公里长的隧道

冰川和岩石下长达100公里的巨大隧道网络将水引入水库。沿途有五个抽水站，负责把低海拔冰川的融水抽送到海拔2’400米高的主水道。

迪克桑斯大坝公司(Grande Dixence SA)的总经理比特·英博登(Beat Imboden)认为，这一庞大的水力发电系统与自然景观和谐共存。他在接受瑞士德语广播电视台SRF采访时说：“坝体和湖面是肉眼可见的，但其他设施几乎全都建在地下。”

瑞士的大坝不仅是工程学上的杰出成就，也是成功开发可再生能源的重要标杆。但它们的建设过程同样伴随着另一个故事：有人被迫搬迁，有人接受征用，有人选择抗争。早期的反对主要来自失去家园的居民，而自20世纪40年代以来，抗议焦点逐渐转向环境问题。虽然大多数通过民主途径阻止新水电项目的行动都以失败告终，但迪克桑斯大坝的案例表明，反抗并非毫无意义-它推动了设计修改，也催生了环境补偿措施。

迪克桑斯大坝的坝墙全长700米，坝顶海拔高达2’365米。 Alessandro Della Bella / Keystone

发电量相当于一座核电站

山谷中的三座水电站将水能转化为电能。据主要股东阿尔皮克公司介绍，2024年迪克桑斯大坝水电站发电量接近3太瓦时，这与一座中型核电站的发电量相当，足以满足约50万户家庭的年均用电量，相当于整个伯尔尼州的用电规模。

这座水电站是瑞士绿色能源供应的重要支柱

瑞士的地形条件加上丰沛降水，可谓是天生适合发展水电。19世纪时，瑞士就开始了早期水电扩张；到1945年至1970年间，随着电力需求不断上升，水电建设迎来一波大繁荣。那段时间里，低地区域新建了许多发电厂和大型蓄能电站。如今，瑞士的水坝数量超过任何其他国家：共有222座大型水坝、约1’000座小型水坝，以及704座水电站。

20世纪70年代，水电一度占到瑞士国内发电量的近90%。不过，随着瑞士核电站陆续投产，到1985年，这一比例下降到60%。目前，水电占比稳定在59.5%左右，依然是瑞士最重要的可再生能源来源。

根据迪克桑斯大坝公司的数据，迪克桑斯大坝及其4亿立方米的蓄水量约占瑞士全国水电总蓄水量的五分之一。但这还远远不够，瑞士需要更多的水电。为了确保未来的能源供应，尤其是冬季能源供应，瑞士联邦政府计划到2050年进一步提高水电发电量。

为此，政府提出翻新、扩建现有电站，并建设新的电站。政府已经和环保组织、利益团体一起，共同确定了16个水坝建设项目。其中规模最大的是位于采尔马特附近的戈尔内利大坝和水库。它将并入迪克桑斯大坝的水系网络，不仅可以满足14万户家庭的用水需求，还能提升防洪能力，并供应饮用水。不过，戈尔内利大坝项目争议不小，也遭到一些环保人士的反对。

大坝在落石中毫发无损，但仍面临气候变化相关风险

今年7月，迪克桑斯大坝因落石一度对游客关闭。大坝上方约有5’000立方米的岩石松动，相当于七栋房屋的体积，其中一部分落入水库，另一部分砸在坝墙上。此后，通往大坝的道路和大坝本身都已重新开放。

“我们当时很担心，因为通往大坝的道路和人员的安全受到了威胁。但另一方面，我们并不担心大坝本身的稳定性。和整个坝墙的体量相比，这点落石实在算不上什么。”迪克桑斯大坝公司总裁兼瑞士阿尔皮克公司负责人阿梅迪·穆里西耶(Amédée Murisier)在接受《新消息报》(Le Nouvelliste)采访时说道。

最近，TikTok上流传着一些虚构“大坝垮塌”的视频，对此，穆里西耶直言这纯粹是“科幻片”。

“早在20世纪40年代，这里就被选定为建坝地点。当地的地质条件非常好，而作为世界上最大的水坝之一，它的结构并不存在这种风险。”

不过，他也承认，气候变化带来的挑战必须长期监测并及时调整应对方式。“很明显，山体正在发生快速而剧烈的变化。坡面越来越不稳，这无疑会带来一系列风险。”他说道。

对此，迪克桑斯大坝公司表示，正在不断改造基础设施和进水口，以适应冰川消融造成的水流量变化，并与政府部门合作，完善监测和控制系统。除了关注冰川消融，该公司还在跟踪永久冻土的变化、水量的增加和潜在的泥石流，并详细模拟不同气候条件下的水位和能源需求。

未来几十年，随着气温升高、冰川融化和坡面失稳，气候变化势必会给穆里西耶以及瑞士其他大坝运营商带来严峻挑战。尽管如此，75岁的迪克桑斯大坝依旧岿然屹立，仍是瑞士未来能源版图上的核心支柱。

迪克桑斯大坝公司成立75周年 8月25日将迎来迪克桑斯大坝公司成立75周年。为此，公司举办了两场特别展览，并出版了作家布丽吉特·卡尔贝马滕(Brigitte Kalbermatten)的著作以示纪念。 1950年8月25日，瑞士西部能源公司 (Energie Ouest Suisse，即后来的阿尔皮克公司)成立了迪克桑斯大坝公司，负责兴建并运营这座水电站，以满足瑞士法语区日益增长的用电需求。 据估算，每年约有10万名游客慕名前来参观大坝。

中国大型水利大坝工程 中国的三峡大坝是当今世界装机容量最大的水电站，大坝宽达2’300多米，拥有22’500 MW装机容量，每年发电量可达约100 TWh。它同时兼具防洪与航运提升功能，但因移民迁徙、考古遗址淹没等问题引起多方争议。 紧随其后的是白鹤滩大坝，位于金沙江上，是全球第二大水电站。它高度289米，装机容量达16’000 MW，配备16台 超大1 GW水轮机组，年发电量约达60 TWh。 锦屏一级大坝位于四川凉山州雅砻江上，是世界最高的拱坝，坝高305米，甚至超过了法国巴黎的埃菲尔铁塔。它的总库容约77.6亿立方米，装机容量3’600兆瓦，每年发电量约160亿千瓦时。 龙滩大坝则是全球最高的滚压混凝土(RCC)重力坝之一，位于广西红水河上。它高216.2米，坝体长849米，电站装机容量约6’426 MW，年电量约18’700 GWh。 中国近期还启动了更大规模的新项目-雅鲁藏布江下游巨型梯級水利枢纽工程，预计将包括五座梯级电站，总发电能力可达每年300 TWh，是三峡电站的三倍。该项目造价预计达1至1.2万亿元人民币(约合1’700亿美元)，被西方媒体称作“世纪工程”，但同时引发印度、孟加拉国等下游国家的强烈关切与环保争议。

(编辑：Gabe Bullard/Veronica De Vore，编译自英语：瑞士资讯中文部/gj)