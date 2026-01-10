一位在泰国的瑞士热心人

埃丝特·考夫曼(Esther Kaufmann)在芭堤雅的旅行社也是瑞士名誉领事馆的所在地。它已成为许多瑞士人的中心联络点。 zVg

许多瑞士人在退休后会选择在泰国安度晚年，追求面朝大海、春暖花开的美好生活，在泰国南部的芭提雅岛有一名瑞士女性在同胞圈内非常出名，她就是埃丝特·考夫曼(Esther Kaufmann)。

在这里，她是许多瑞士侨民和退休人员的精神支柱。两年来，这位瑞士海外侨民所做的事受到了官方的认可：她被任命为瑞士驻泰国东海岸的名誉领事。

周一一大早，当埃丝特·考夫曼(Esther Kaufmann)在芭堤雅(Pattaya)打开旅行社的大门时，门外常常已经有许多人在等待了。这些等待的人中许多是上了年纪的瑞士人以及临时来泰国过冬或长期居住在这里的瑞士侨民。他们有的需要行政事务上的支持；有的需要帮助联系大使馆；而有的只是需要有人听他们说说话。

只要有可能，埃丝特都会抽出时间来接待他们。今年66岁的她自2023年以来担任瑞士驻芭堤雅名誉领事-这并不是她主动找来的职务，而是经过数十年的付出得到的认可。

“芭堤雅远非想象的那样”

约有10’700名瑞士人居住在泰国，其中近三分之二是男性。大部分瑞士侨民居住在泰国东海岸的芭堤雅周围。

在许多人眼中，芭堤雅就像人们普遍对泰国的想像那样：到处是派对、红灯区和寻找新生活的西方男人。

对此考夫曼说：”芭堤雅远远不是人们想象的那样。”如果你想狂野一把，在这里你一定可以如愿；但这里也有许多休闲项目、美丽的大自然和良好的空气质量”。因为靠近大海，又有良好的生活设施，所以芭提雅是一个面朝大海春暖花开的好地方。

闲暇时，埃丝特·考夫曼(Esther Kaufmann)喜欢打高尔夫球。 zVg

从自愿到官方认可

埃丝特·考夫曼自1990年起就生活在泰国，2009年起定居芭堤雅，她的职业是美发师，在这里开了自己的公司，并成为许多瑞士人在当地的重要联系人之一-两年来，她还成了瑞士名誉领事。

考夫曼回忆说：”我很荣幸能得到这个称谓。”瑞士驻曼谷代表处显然早就知道她为这里的同胞所做的一切。

然而她被正式任命的过程却非常漫长：她需要一封申请信；提供一份行为良好证明；除了复杂的行政程序，最后还要泰国国王的签字。从2020年开始着手到最后得到确认，总共历时三年之久。

在男性占主导的芭堤雅，任命一名女性担任名誉领事？对此考夫曼说：”这里也有很多女性侨民。她们中的许多人也会找她解决问题。考夫曼说：”就在最近，就有人问我，如果她一个人死在家里怎么办。”

瑞士人在国外死亡怎么办？

死亡是一个重要的话题，尤其是在泰国，因为最老的瑞士侨胞群体就生活在这里。所以有关死亡后的手续所有人都需要了解。”我一再向我的同胞们重复：遗嘱、病人宣言、养老金和鳏寡养老金申请等事务的重要性。”

考夫曼自己也是一位遗孀，与丈夫在泰国生活多年，2012年丈夫去世后，她不得不自问：“我是留在这里，还是回瑞士重新开始生活？”她很快就知道自己要留下来。考夫曼说：”我在泰国建立了自己的人际圈子，也有自己的旅行社。”

她在泰国找到了家的感觉。”但我内心永远是瑞士人，”她说。只要可能，她会尽量参与瑞士的联邦选举-“如果我能及时收到投票信件的话”，考夫曼说，因为泰国的邮政并不那么可靠。

她的女儿持泰国护照，现在和她自己的孩子们生活在瑞士。他们是考夫曼目前考虑回瑞士的唯一理由。她说：”如果我的女儿需要我，我就会考虑回瑞士。否则，她会留在芭堤雅。她说：”我在这里生活的很好。“

在被任命为瑞士驻泰国荣誉领事之前，她就已经承担过探访监狱的工作，有段时期，每周都要去探访一次。她说：”在20世纪90年代，曼谷附近的监狱里曾一度关押过44名讲德语的囚犯。”

考夫曼说：”当时，这些囚犯被关押的时间”长得令人难以置信。”这位瑞士侨民经常与一个妇女小组一起为犯人们送食物；与他们交谈；她的探访有可能挽救了其中一些人的生命。她还记得一名患有精神分裂症的瑞士男子，在她的帮助下获得了必要的药物治疗。

许多人认为芭堤雅就像人们对泰国的刻板印象那样：到处是派对场景、红灯区和寻找刺激的西方男人。 EPA-EFE/NARONG SANGNAK

自从成为名誉领事后，她就不再去探监了。考夫曼说：“通常情况下瑞士驻泰国代表处会承接这一工作。”

不过，对她来说，还有一份重要的职责是参加葬礼-尽管她更多的是以个人身份，而不是以名誉领事的身份。她说：”所有与死亡有关的行政事务都由大使馆负责。因此，她只能将同胞及其亲属介绍给大使馆办理手续。不过，只要有可能，她都会去参加葬礼，”为了显示还有瑞士人同在。”

上班时间之外的投入

考夫曼为这个名誉领事头衔投入了大量时间，而她所作的工作都是无偿的。在每年10月到次年4月的旺季，来她办公室的瑞士人很多，所以她通常只能在晚上才有空处理电子邮件。”夫曼说：”反正我是单身，所以晚上工作也不会影响到任何人。”她很高兴能为他人伸出援手。

但有些同胞来找她时带着某种很高的预期，这就令她很为难，她不得不向他们解释，名誉领事与官方代表处的工作人员不同。考夫曼说：”有时我真希望也能设置一个像大使馆柜台前那样的有机玻璃挡板。”但大多数人都对她所做的事心存感激。

当被问及近年来在瑞士人在泰国的负面新闻时，考夫曼承认：”的确有几起。有少数人的行为不端。但总的来说，瑞士人并不是在这里惹是生非的人。”

在泰国的瑞士侨民社会等级差异很大。考夫曼说：”有些人每月仅靠1200瑞郎(约合1万人民币)生活；而另一些人却是千万富翁。因此将差距如此大的人聚集在一起几乎不可能，所以至今在芭堤雅也没有一个瑞士人俱乐部。”

(编辑：Balz Rigendinger，编译自德文：杨煦冬/gj)

