二战时，这里是一家“天堂般的“瑞士妇产医院
众所周知，二战时，德国商人辛德勒在波兰解救过1000多名犹太工人。但鲜有人知，在同一时期，一位名叫伊丽莎白·艾登本茨(Elisabeth Eidenbenz)的苏黎世教师在法国比利牛斯山脉的一个小村庄开设了一家妇产医院。她在那里收留了数百名妇女，接生了近600个婴儿。如今，医院旧址已年久失修，且面临被拆除的危险。
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埃尔恩(Elne)位于佩皮尼昂(Perpignan，东比利牛斯省)的南部，是一座人口约1万人的小城。在小城电影院的石墙观影厅里，大约一百名法国瑞士协会联盟(UASF)成员和家人，以及瑞士外交使团代表，正在认真聆听市长尼古拉斯·加西亚(Nicolas Garcia)讲述伊丽莎白·艾登本茨的非凡故事。
听众们无不聚精会神，偶尔因为惊讶或同情发出一声“哦”的感叹。而市长对艾登本茨女士的钦佩和赞赏溢于言表。
“只要她在，就不会有任何问题，” 一位曾与伊丽莎白·艾登本茨相识八年的中年女士回忆道，“她很有个性。“她也必须富有个性-要不然，这位瑞士女性当年也无法对抗德国、法国和西班牙当局的压力。
西班牙内战与第二次世界大战之间
1939年西班牙内战结束之际，成千上万的西班牙人逃离该国。他们翻越比利牛斯山，到达刚刚卷入第二次世界大战的法国。这些人被关押在法国地中海沿岸卫生条件堪忧的难民营中。
正是在这样的背景下，苏黎世年轻的教师伊丽莎白·艾登本茨来到了法国。她是瑞士儿童援助组织(Secours suisse aux enfants)的成员。这是一家新教组织，旨在为受冲突影响的平民提供中立和人道主义援助。
目睹难民营中正在发生的人道和健康灾难后，艾登本茨萌生了设立产科病房的想法，以便孕妇能够在有尊严的条件下分娩。
“每天早上，她都去埃尔恩市场，最后终于在那里发现了一座废弃的大型建筑。”尼古拉斯·加西亚讲到。艾登本茨的决心加上瑞士救济组织的后勤和财政支持，令情况发生天翻地覆的改善：1939年12月，埃尔恩瑞士妇产医院正式开业(Maternité suisse d’Elne)。
难得糊涂
四年间，近600名婴儿在这里出生。埃尔内市市长讲述道：“对于在难民营待了数月的妇女来说，走进妇产医院的大门就像进入了天堂之门。”
这些女性来自西班牙、德国、奥地利和当时的捷克斯洛伐克。她们有的是犹太人，有的是吉普赛人，有的是抵抗运动战士。
伊丽莎白·艾登本茨从不要求入院者出示证件，她有意对收留女性和儿童的出身保持一无所知的状态。
尽管如此，她依旧不得不面对盖世太保-第三帝国政治警察-的干涉。“有一天，两名德国士兵来到产房进行检查。伊丽莎白告诉他们，产房是瑞士领土，他们无权进入。想象一下，这位还不到三十岁的年轻女子是何等的飒爽！”尼古拉斯·加西亚讲述到。
1944年4月，纳粹最终关闭了这家妇产医院。
重拾的记忆
后来，伊丽莎白·艾登本茨离开了法国，前往奥地利维也纳，依旧从事照护儿童的工作。这位谦逊的瑞士女子从未为自己的事迹做过宣传，埃尔内妇产医院也渐渐被人遗忘。
但在20世纪90年代，在埃尔内妇产医院出生的孩子们发现了伊丽莎白·艾登本茨的故事，并将其公之于众。2002年，艾登本兹被授予 “国际义人”(Juste parmi les Nations)称号。她于2011年去世，享年97岁。
自2005年以来，妇产医院原址建筑便归属于埃尔内市政府。该市致力于妇产医院的修复，并希望将其改造成和平纪念馆和教育场所。2013年，该建筑被列为历史古迹。这里将举办各种展览、播放见证视频和陈列档案物品，以重现这一段鲜为人知的瑞士历史。
岌岌可危的地方
然而，该遗址建筑现状岌岌可危。由于资金短缺，亟需的修缮工作已经逾期，楼宇年久失修，部分区域已对公众关闭。
埃尔内市政府已多次呼吁援助，目前已筹集到几十万欧元的捐款，但数额离400万欧元的工程预算相差依旧很远。
尼古拉斯·加西亚市长说：“对我们来说，如果没有瑞士的帮助，就根本不可能翻修这个地方。”毫无疑问，他希望法国瑞士协会联盟捐赠4000欧元的举动能带动其他人捐款，并希望当天的开放日活动能够吸到引瑞士领事和大使的资金支持。
最后，他希望“伊丽莎白·艾登本茨有朝一日得到她出生国的表彰， 她为此当之无愧。”
(编辑：Samuel Jaberg， 编译自法语：郭倢/dh)
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