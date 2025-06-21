二战时，这里是一家“天堂般的“瑞士妇产医院

目前，埃尔内妇产医院临时安装了金属梁柱以加固建筑物。 swissinfo.ch / Emilie Ridard

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埃尔恩(Elne)位于佩皮尼昂(Perpignan，东比利牛斯省)的南部，是一座人口约1万人的小城。在小城电影院的石墙观影厅里，大约一百名法国瑞士协会联盟(UASF)成员和家人，以及瑞士外交使团代表，正在认真聆听市长尼古拉斯·加西亚(Nicolas Garcia)讲述伊丽莎白·艾登本茨的非凡故事。

听众们无不聚精会神，偶尔因为惊讶或同情发出一声“哦”的感叹。而市长对艾登本茨女士的钦佩和赞赏溢于言表。

埃尔恩市市长正在讲述伊丽莎白·艾登本茨的故事。 swissinfo.ch / Emilie Ridard

“只要她在，就不会有任何问题，” 一位曾与伊丽莎白·艾登本茨相识八年的中年女士回忆道，“她很有个性。“她也必须富有个性-要不然，这位瑞士女性当年也无法对抗德国、法国和西班牙当局的压力。

西班牙内战与第二次世界大战之间

1939年西班牙内战结束之际，成千上万的西班牙人逃离该国。他们翻越比利牛斯山，到达刚刚卷入第二次世界大战的法国。这些人被关押在法国地中海沿岸卫生条件堪忧的难民营中。

正是在这样的背景下，苏黎世年轻的教师伊丽莎白·艾登本茨来到了法国。她是瑞士儿童援助组织(Secours suisse aux enfants)的成员。这是一家新教组织，旨在为受冲突影响的平民提供中立和人道主义援助。

目睹难民营中正在发生的人道和健康灾难后，艾登本茨萌生了设立产科病房的想法，以便孕妇能够在有尊严的条件下分娩。

“每天早上，她都去埃尔恩市场，最后终于在那里发现了一座废弃的大型建筑。”尼古拉斯·加西亚讲到。艾登本茨的决心加上瑞士救济组织的后勤和财政支持，令情况发生天翻地覆的改善：1939年12月，埃尔恩瑞士妇产医院正式开业(Maternité suisse d’Elne)。

难得糊涂

四年间，近600名婴儿在这里出生。埃尔内市市长讲述道：“对于在难民营待了数月的妇女来说，走进妇产医院的大门就像进入了天堂之门。”

这张照片陈列在妇产医院的入口大厅，是最能代表伊丽莎白-艾登本茨事迹的图片。 swissinfo.ch / Emilie Ridard

这些女性来自西班牙、德国、奥地利和当时的捷克斯洛伐克。她们有的是犹太人，有的是吉普赛人，有的是抵抗运动战士。

伊丽莎白·艾登本茨从不要求入院者出示证件，她有意对收留女性和儿童的出身保持一无所知的状态。

尽管如此，她依旧不得不面对盖世太保-第三帝国政治警察-的干涉。“有一天，两名德国士兵来到产房进行检查。伊丽莎白告诉他们，产房是瑞士领土，他们无权进入。想象一下，这位还不到三十岁的年轻女子是何等的飒爽！”尼古拉斯·加西亚讲述到。

1944年4月，纳粹最终关闭了这家妇产医院。

重拾的记忆

后来，伊丽莎白·艾登本茨离开了法国，前往奥地利维也纳，依旧从事照护儿童的工作。这位谦逊的瑞士女子从未为自己的事迹做过宣传，埃尔内妇产医院也渐渐被人遗忘。

但在20世纪90年代，在埃尔内妇产医院出生的孩子们发现了伊丽莎白·艾登本茨的故事，并将其公之于众。2002年，艾登本兹被授予 “国际义人”(Juste parmi les Nations)称号。她于2011年去世，享年97岁。

一名法国瑞士协会联盟(UASF)成员在妇产医院前阅读宣传板。 swissinfo.ch / Emilie Ridard

自2005年以来，妇产医院原址建筑便归属于埃尔内市政府。该市致力于妇产医院的修复，并希望将其改造成和平纪念馆和教育场所。2013年，该建筑被列为历史古迹。这里将举办各种展览、播放见证视频和陈列档案物品，以重现这一段鲜为人知的瑞士历史。

岌岌可危的地方

妇产医院入口处挂着伊丽莎白·艾登本茨老年时期的照片。 swissinfo.ch / Emilie Ridard

然而，该遗址建筑现状岌岌可危。由于资金短缺，亟需的修缮工作已经逾期，楼宇年久失修，部分区域已对公众关闭。

埃尔内市政府已多次呼吁援助，目前已筹集到几十万欧元的捐款，但数额离400万欧元的工程预算相差依旧很远。

尼古拉斯·加西亚市长说：“对我们来说，如果没有瑞士的帮助，就根本不可能翻修这个地方。”毫无疑问，他希望法国瑞士协会联盟捐赠4000欧元的举动能带动其他人捐款，并希望当天的开放日活动能够吸到引瑞士领事和大使的资金支持。

最后，他希望“伊丽莎白·艾登本茨有朝一日得到她出生国的表彰， 她为此当之无愧。”

(编辑：Samuel Jaberg， 编译自法语：郭倢/dh)