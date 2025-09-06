从澳大利亚到瑞士山谷：瑞士移民后裔寻根记

沃斯蒂家族成员在杰拉韦尔扎斯卡(瑞士提契诺州)Cioss街区狭窄的小巷里拍摄家族合影。 SWI swissinfo.ch

今年夏天，一个澳大利亚家庭造访了瑞士南部，19世纪他们的祖先为了逃避经济危机离开此地。与远房亲戚的会面和家谱研究的比对，帮助他们填补了家族树中的诸多空白。

朱丽叶·布坎南(Juliette Buchanan)正试图合上这个圆环。她带着女儿和表妹穿过杰拉韦尔扎斯卡村(Gerra Verzasca)Cioss街区狭窄的巷道。这是个位于瑞士南部韦尔扎斯卡山谷(Valle Verzasca)的小村庄，据信正是她的高祖父安东尼奥·沃斯蒂(Antonio Vosti)曾经生活过的地方，他在1859年背井离乡，移民去了澳大利亚。

朱丽叶的第八代远房堂兄雷莫·沃斯蒂(Remo Vosti)带着他们一行人参观这个村庄，边走边指认与家族有关的标记。他们穿行在提契诺州典型的石屋之间，沃斯蒂家族以前就住在这里。在一座老旧的柴火烤炉和一栋房屋侧墙的许愿牌(ex-voto)上，依然能看到祖先当年刻下的这个姓氏。

沃斯蒂兄弟是多梅尼科(Domenico)的儿子，他在1878年出资制作了这块许愿牌,以表达感恩和虔诚。 SWI swissinfo.ch 刻在柴火烤炉上的"B. Vosti"这个名字至今仍清晰可见。 SWI swissinfo.ch

图片2

随后，沃斯蒂家族一行人沿着阳光普照的山坡攀登，来到一组石头房屋遗迹前。如今仅剩一栋仍然矗立，其屋顶尚存，现作为羊圈使用。其余建筑未能经受住时间的考验，早已坍塌成石堆。他们最早有记载的祖先奥古斯都就曾生活于此。

这是朱丽叶第一次从澳大利亚来到杰拉韦尔扎斯卡，她希望找到解开家谱谜团的线索。

通过公共档案寻找线索

朱丽叶的祖母玛吉(Madge)是安东尼奥的孙女，但她并不知道自己是瑞士人。因是婚外所生，她从小就被寄养，从未拿到过出生证明。朱丽叶解释道：“她一直以为自己本来姓Voste，末尾有个e。但她在1926年结婚时申请出生证明，却查不到任何记录。”

朱丽叶自称20多岁时迷上了家谱研究，她翻阅了摩门教会公开提供的缩微胶片记录，决定从出生登记中寻找祖母的踪迹。“当时帮我的一位女士建议我去掉结尾那个字母，只查‘Vost’。终于，我找到了玛吉的名字，不过她的姓被错拼成了Vostor。”

安东尼奥·沃斯蒂(左)于1863年与露辛达·基廷(Lucinda Keating)结婚。这张全家福摄于1881年前后,拍摄地点为卡斯尔梅因,照片左边是安东尼奥夫妇与他们的双胞胎安东尼奥和朱塞佩(Giuseppe),右边是玛丽(Mary)、约翰(John)、凯瑟琳(Catherine)和玛蒂尔达(Mathilda)。 Courtesy of 摄于1915年前后的沃斯蒂家族成员合影。坐在中间最年长的是安东尼奥的儿子约翰·沃斯蒂。 Courtesy of 安东尼奥的女儿凯瑟琳·瓦伦斯(Catherine Vallance,婚前姓沃斯蒂),是朱丽叶的曾祖母。 Courtesy of 凯瑟琳的女儿马奇·沃斯蒂(中)从小作为寄养儿童长大。这张照片摄于1960年的巴拉瑞特,照片中她被五个孩子围绕-朱丽叶的母亲玛维斯(Mavis)站在她左边。 Courtesy of

图片2

图片3

图片4

在查阅了澳大利亚的公开档案后，朱丽叶开始使用Ancestry家谱网站寻找更多线索-用户可以在这个网站上绘制自己的家谱。为了进一步确认血缘，她还做了DNA检测。“DNA测试结果显示，许多沃斯蒂家族成员都和我是近亲，或者二代近亲，这也验证了我的研究成果。”

尽管如此，家谱中依旧有不少缺失的姓名和日期。因此，当朱丽叶决定来瑞士旅行时，提前联系了提契诺家谱协会，希望他们能提供一些答案。结果远超她的预期：协会帮她与瑞士的远亲取得联系，而这些亲戚热情接待了来自澳大利亚的亲人。

19世纪从提契诺州移民

如历史学家乔治奥·切达(Giorgio Cheda)在接受瑞士资讯swissinfo.ch早前采访时所言，19世纪中叶经济危机期间，许多人离开瑞士南部提契诺州的贫困山沟，移民澳大利亚和加利福尼亚。仅1853-1855年间，就有约2000名提契诺人启程前往澳大利亚，其中多为来自韦尔扎斯卡谷、马贾山谷(Maggia valleys)以及洛迦诺地区的年轻男性。

当时，提契诺州是瑞士唯一一个没有法律监管移民中介的州，而这些中介往往以极高的代价宣传“应许之地”。移民者需要贷款或抵押财产以支付路费，若在抵达前死亡，亲属还需代为偿还债务。

许多成功到达的人再未返回故土，而是在海外成家立业。但他们从未忘记自己的根，杰拉韦尔扎斯卡公墓入口处的一块墓碑就是他们无声的见证。

移民澳大利亚的沃斯蒂兄弟安东尼奥与乔瓦尼出资在杰拉韦尔扎斯卡公墓入口处设立了这块墓碑,以纪念他们的父母安东尼奥和卡特琳娜。 Courtesy of Remo Vosti 朱丽叶的高祖父安东尼奥·沃斯蒂葬于澳大利亚吉尔福德。 Courtesy of Remo Vosti

图片2

(编辑：Samuel Jaberg/ts/ac，编译自英语：小雷/gj)