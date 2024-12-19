在瑞士森林裡能探到什麼寶？

「我不是尋寶者。」這位略帶印第安納瓊斯風格的男子說。 Thomas Kern / Swissinfo.ch

今年8月底，瑞士考古學家在東部海拔2'200公尺的地方發現了一座距今2'000年的古羅馬軍營遺址。參與這項研究的志願探測器羅曼諾·阿戈拉(Romano Agola)介紹了他的日常工作以及瑞士的“尋寶”現象。一起跟隨他的腳步，看看在伯爾尼阿勒河岸的森林中能找到什麼寶貝。

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托马斯·科恩 托马斯·科恩，1965年出生于瑞士，曾在苏黎世接受摄影师培训，1989年开始从事摄影记者工作。1990年，创立图片社Lookat Photos。托马斯·科恩曾两次获得世界新闻奖，并多次获得过瑞士国家奖学金。他的作品被广泛展出，并出现在不同类别的收藏中。

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羅曼諾·阿戈拉的雙眼像孩子般閃爍。他剛發現了一枚古羅馬銅幣。

阿戈拉說：「這枚硬幣已經兩千年沒被人碰過了。每次有新發現都讓我激動不已。」這位60歲的老人戴著寬邊帽，看起來有點像印第安納瓊斯，但他不喜歡別人稱他為“尋寶者”。

他笑著解釋說：「這不只是愛好，我甚至覺得它像是一種『痴迷』。我好幾次在搜尋埋藏在地下的金屬物品時把腿和胳膊弄傷，甚至差點兒戳瞎了一隻眼睛。」

尋找地下寶藏的藝術

這位自學成才的考古愛好者手持金屬探測器，在伯爾尼州的一片森林中掃描地面。根據探測器發出的聲音，阿戈拉可以判斷埋在地下的是鐵、鉛、合金還是簡單的鋁箔。

「這下面有個彈殼。這裡是鐵塊，而這裡是鋁箔。」 Thomas Kern / Swissinfo.ch

「有了現在的工具，定位和探測物體就容易多了。根據金屬物體的電磁感應和所處深度，金屬探測器會發出不同的聲音，」他一邊解釋，一邊快速穿過灌木叢。

阿戈拉對金屬探測這行當已經熟門熟路。「我做這行已經40多年了，知道什麼時候值得動手挖一挖。」他說著，便停下腳步仔細聆聽，「這下面有個彈殼。這裡是鐵塊，而這裡是鋁箔。」

但光有技術和專業知識還不夠，還需要一點運氣。過去15年裡，阿戈拉一直為伯爾尼考古局在阿勒河岸的森林中搜尋物件。直到兩年前，他才真正撞上好運。

以前 下一个 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 过去15年里，阿戈拉一直像这样为伯尔尼州考古局在阿勒河岸的森林中搜寻物件。 Thomas Kern / Swissinfo.ch 图片1

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「我找到一個容器，裡面裝有65枚凱爾特和古羅馬銀幣，」他回憶道，「這是一次頗為轟動的發現，這批出土文物也成為了伯爾尼歷史博物館臨時展覽的主要展品。 」

99%的出土物品都是廢品

阿戈拉投入無數時間用探測器在戶外搜索，終於等來了這個回報。阿戈拉說：「具有考古價值的文物只佔所有出土物品的一小部分。」1850 年是瑞士聯邦硬幣問世的年份，他以此為參考來評估所發現文物的考古價值。

他平均每小時能出土20-30件物品，其中99%都是廢品，如鋁箔、金屬片、鐵絲、易拉罐、別針、釘子、螺絲釘和彈殼。他回憶道：「我年輕時挖到的基本都是廢品。我14歲時，正在田裡挖馬鈴薯。犁翻過的泥土中忽然露出一個閃光的東西：那是一枚舊奧地利硬幣。那一刻我瞬間頓悟。我意識到，寶藏可能就在身邊，只是等著我們去發現。」於是，他用自己當學徒賺的第一筆工資，在德國花500馬克買了人生第一台金屬探測器。

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阿戈拉說：「我開始帶著金屬探測器在樹林裡行走，讓我非常高興的是，我在那裡發現了20分、50分和1瑞郎的現代硬幣。」他花了六年時間才找到一件真正有考古價值的物品：一枚古羅馬硬幣。

「我為自己的發現感到自豪，於是去找伯爾尼考古局，但他們根本不領情，」阿戈拉現在笑著回憶起當年的單純，「他們告訴我這其實是違法的，並禁止我繼續搜尋，還警告說如果我堅持這麼做，他們就會沒收我的設備。」

瑞士考古界的寶貴資源

羅馬諾·阿戈拉繼續在其他州進行搜尋。幸運的是，由於他的堅持不懈，各州考古部門改變了對使用金屬探測器勘探土地的看法。隨著時間的推移，阿戈拉在專業人士中建立起了聲望。弗里堡州率先向他敞開大門，允許他在納沙泰爾湖和莫拉湖之間的武利山(Mont Vully)進行勘探。阿戈拉說：「在探索過程中，我發現了一個製作凱爾特硬幣的模具。」這項發現使瑞士考古界對金屬探測器的態度大為改觀，不再視其為威脅，而是將其視為幫手。

1997年，羅曼諾·阿戈拉結識了楚格州考古學家斯特凡·霍赫利(Stefan Hochuli)。霍赫利委託他在巴爾(Baar)東北部的巴爾堡高地進行勘探。阿戈拉解釋說：「第一年，我發現了不同時期的大量文物，而伯爾尼大學的專家們沒有金屬探測器，兩年來只發現了一件鐵器時代的物件。」多年來，霍赫利與這位自學成才的考古愛好者之間的合作不斷加強，阿戈拉的探索範圍也擴展到楚格州全境。

車上有標有伯爾尼考古局的字條。 Thomas Kern / Swissinfo.ch

這些工作也使得一些以前被專家忽視的遺址重見天日。通常很少文物出土的歷史時期，如鐵器時代，如今也得到了更多實物佐證。

打消考古學家的懷疑

阿戈拉如今被視為文物勘探領域的權威，這得益於他與多個機構和部門的合作，例如鑑證警察、大學及各州考古局。他不再是唯一與考古專家合作的金屬探測愛好者。

在瑞士，有數百名合法的金屬探測愛好者，而非法探測器估計多達數千人。他們的活動是法律所禁止的，會為瑞士的考古遺址帶來隱憂。這些未獲得州許可的“尋寶者”不僅破壞遺址，在沒有充分記錄出土物品的情況下擅自帶走文物，致使大量重要資訊遺失。他們也偷竊屬於各州的文物。

持有州許可的探測者需要打消科學界最初的懷疑並贏得他們的信任。考古學家擔心，尋寶者會將最珍貴的物件私藏，或提供不準確的文物來源資訊。阿戈拉說：「對我來說，最大的價值在於得到考古界的認可、看到自己發現的文物被收錄在書中或陳列在博物館裡。我絕對不會冒著聲譽風險在網路上出售古錢幣。」

今天出土的物件最終被裝在一個編號的塑膠袋裡。經過近四小時的搜尋，收穫不算很大。除了古羅馬銅幣，他還發現了一枚凱爾特時代的硬幣、一枚鑲有藍色寶石的戒指(可能屬於近現代)、一些火槍鉛彈和一塊鍛鐵。「這一天收穫如何？」羅曼諾·阿戈拉思索著，「每當我將那些古老、可考的文物握在手中時，我都會感到特別幸運。」

「尋寶者」的工作方式 金屬探測器技術的發展大大提高了探測的成功率。最新一代的探測器更精準，能根據金屬的導電性發出不同的聲音，幫助探測器辨識埋藏物的材質是鐵、鋁、合金還是貴金屬。 十多年來，羅曼諾·阿戈拉一直使用一種叫做「精確指針」的工具，這是一種類似筆狀的小設備，能讓他更精確地定位文物，避免在挖掘時對物品造成損害。 探測能否成功在很大程度上取決於前期的準備工作，例如研究歷史地圖、空拍照片和雷射雷達地圖。這些資料展示了移除植被的數位3D地形模型，從而顯露出現場難以發現的細節。

發現古羅馬軍營遺址 西元前一世紀末，在格勞賓登州蘇爾塞特山谷(Val Sursette)的克拉普塞斯(Crap Ses)峽谷(位於昆特(Cunter)和鐵芬卡斯特(Tiefencastel)之間)，發生了一場羅馬軍隊與當地戰士之間的戰鬥。作為研究計畫「CVMBAT」(羅曼什語，意為戰鬥)的一部分，羅馬諾·阿戈拉與瑞士勘探工作組一起參與了這項研究。 根據他們的研究，一支羅馬軍隊從義大利北部倫巴第大區的基亞文納(Chiavenna)南部出發，穿過塞蒂莫山口進入瑞士，最終抵達克拉普塞斯峽谷地區。 「在勘探過程中，我一直在想是否有羅馬人行軍的痕跡，」阿戈拉說道，「於是我查看了激光雷達地形模型，尋找可能的異常地貌結構。就這樣，我發現了由三條壕溝和一道土牆所構築的羅馬營地。

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(編譯自英文：瑞士資訊中文部/gj，繁體校對：盧品妤)