委內瑞拉的瑞士僑民：美國的軍事介入「不意外，且必要」

旅居委內瑞拉的瑞士人C先生和P先生稱，當地民眾對尼可拉斯馬杜羅的垮台深感欣喜。但出於對報復的忌憚，他們不會像圖中在巴塞隆納的人們這樣公開表達此種情緒。 Copyright 2026 The Associated Press. All Rights Reserved.

2026年1月3日，美國對委內瑞拉實施軍事幹預並逮捕了總統尼古拉斯馬杜羅。此後，瑞士資訊swissinfo.ch聯繫多位居住在當地的瑞士人，他們都表示鬆了一口氣。儘管對報復的恐懼仍在，當地生活已回正軌。

「除此之外別無他法。」C先生* 表示。這名72歲的瑞士人已在委內瑞拉定居三十餘載，他對美國的介入毫無微詞。「不在這裡生活的人根本體會不到各種犯罪活動對人們的日常生活會造成多大的影響。」他強調。

79歲的P先生* 也持相同觀點。他在委內瑞拉生活了二十多年：「我們早就預感到這一天會到來，所以並不感到驚訝。」

克制的喜悅

兩名受訪者堅持隱去真名，這本身就顯示馬杜羅政府的垮台尚未真正帶來言論的解放。在整個採訪過程中，C先生沒有提及任何姓名，並希望使用瑞士德語交流，稱這樣「即便有人在監聽，也沒有那麼容易聽懂。」

至於P先生，他的表達則相當克制，因為怕自己惹麻煩。「這裡所有人都很高興，但那是一種‘alegría frenada’ (西語’克制的喜悅’)。街頭不會出現按喇叭慶祝的場面，因為即便蛇頭被砍掉了，怪獸本身還活著。」C先生補充道。

人們並不覺得自己可以肆無忌憚地發表對馬杜羅政府的批評意見，因為他們擔心遭到報復。 P先生說：「親政府武裝仍在一些街區進行檢查，他們會要求查看手機。所以手機裡最好不要存有敵對言論，否則就有可能被綁架，或者錮鐺入獄。」

此外，委內瑞拉當局於1月3日宣布的「緊急狀態」也引發擔憂。該法令規定，將對「任何宣傳或支持美國對共和國領土發動武裝攻擊的人員」進行追捕和逮捕。

回歸正軌

根據這兩位瑞士人介紹，加拉加斯的日常生活已基本恢復正常：人們照常上班，國內航班重新開通，超市貨架補貨充足，加油站也有油可加。P先生表示：「最初幾天，民眾一度陷入恐慌，紛紛湧向商店囤貨。但隨著局勢趨緩，如今基本上什麼都能買到了。」

這項描述與瑞士聯邦外交部對局勢的分析大相逕庭。外交部提到，委內瑞拉可能出現邊境關閉、基本生活物資短缺，以及網路和電話通訊中斷等情況。

外交部因此建議當地瑞士僑民「遠離任何形式的示威活動，在境內非必要不出行，如需出行則應事先核實安全狀況」。

瑞士僑民求助甚少

瑞士資訊swissinfo.ch向瑞士聯邦外交部詢問後獲悉，該部門已知曉少數瑞士人在出行過程中受困的個案。外交部發言人皮埃爾-阿蘭·埃爾奇辛格(Pierre-Alain Eltschinger)表示：「來自居住在委內瑞拉的瑞士僑民的求助數量甚少。外交部熱線以及駐加拉加斯大使館處理的此類請求不足十起。」

瑞士聯邦統計局的數據顯示，過去二十年來，居住在委內瑞拉的瑞士僑民數量大幅下降：在大使館正式登記的瑞士僑民從1994年的2072人降至2024的813人。

瑞士聯邦外交部進一步指出：「目前約有970人登記在海外瑞士人名冊中。這一數字還包括不持有瑞士國籍的家庭成員。」

離境意願不強

根據C先生介紹，目前居住在委內瑞拉的瑞士人中，第一代移民已所剩無幾。此外，P先生也表示，大多數人並不存在非要離開的經濟困境。「眼下，美國僑民的處境要比瑞士僑民危險得多，瑞士人在當地口碑很好。」C先生說。

C先生完全沒有離開委內瑞拉的打算，而P先生則希望回到瑞士定居，「在那裡安享晚年」。不過，由於他仍在培養不少求學的年輕人，他還會在委內瑞拉再待上好幾年。

謹慎的希望

P先生和C先生對馬杜羅政府的垮台感到欣喜，但對未來局勢的走向仍保持觀望態度。

「若美國的干預能帶來真正的改變，那自然是好事；否則，這一切就毫無意義。」P先生說。他本來希望總統的「忠實盟友」也能一併被捕，因為「他們才是政權過渡的絆腳石」。他希望接下來，委內瑞拉能舉行真正的民主選舉。

C先生表示，自己一向反對大國對他國的干預主義，但認為「(像委內瑞拉)這樣的情況，軍事幹預還是必要的」。不過，他對美國將反對派領導人、2025年諾貝爾和平獎得主科里娜·瑪麗亞·馬查多(Corina Maria Machado)排除在權力核心之外感到失望。P先生也希望她能參與新政府。

「幾乎可以肯定的是，仍然唯馬杜羅馬首是瞻的軍方會推翻一個由反對派組成的政府。選擇與德爾西·羅德里格斯(Delcy Rodríguez)合作是一個務實的方案。」C先生說。

P先生也認同這一看法，但同時發出提醒：「如果新政府不與美國合作，美國還會再次幹預，而且手段很可能會更加強硬。」

委內瑞拉及馬杜羅在瑞士的資產 海關數據顯示，在委內瑞拉總統馬杜羅執政初期，委內瑞拉向瑞士運送了價值逾40億瑞郎的黃金。從2013年(馬杜羅上任之年)到2016年，這個南美國家向瑞士輸送了約120公噸黃金。 瑞士廣播公司SRF稱，這群黃金來自委內瑞拉央行。當時該國政府正在出售黃金以支撐其經濟。海關數據顯示，從2017年歐盟實施制裁到2025年，委內瑞拉並未向瑞士出口黃金。 另外，瑞士政府於2026年1月5日宣布，決定凍結遭推翻的委內瑞拉總統馬杜洛及相關人士在瑞士境內的所有資產，且「即刻生效」。 瑞士政府在聲明中形容，目前局勢「動盪」，瑞士希望「確保在當前情勢下，任何非法取得的資產皆無法從瑞士轉出」，因此決定即起凍結馬杜洛及其相關人士在瑞士持有的所有資產，作為預防性措施。 瑞士政府補充說：「若未來相關法律程序揭露這些資金為非法取得，瑞士將致力確保這些錢能造福委內瑞拉人民。」

* 編輯部已將真實姓名隱去

(編輯：Samuel Jaberg，編自法文：瑞士資訊中文部，繁體校稿：盧品妤)

