人工智能正在加深瑞士的数字鸿沟
据一项针对瑞士家庭互联网使用情况的调查显示，约半数瑞士人口会使用人工智能技术，但这项新技术也加剧了瑞士的数字鸿沟。
瑞士联邦统计局于今年春季开展的互联网使用调查指出，人工智能用户约占瑞士人口的一半。统计局近日公布的数据显示，大约五分之二的使用者会利用人工智能生成图片或文字。15到24岁人群中，该比例高达五分之四。
人工智能系统最常用于私人用途(38%)；其次是专业用途(31%)。在中小学及高校中的使用率高达75%。
虽然人工智能工具推向大众仅有三年时间，技术普及速度却十分惊人。人工智能工具使用者中，每天都会用到聊天机器人或类似平台的人占到一半，70%的人每周使用一次。
人工智能—那是什么？
这项深度调研同时揭示，社会人口特征差异下，生成式人工智能工具的使用行为也大相径庭。本就存在的数字技术不平衡也因而再次加剧。
例如，人工智能技术的使用随着年龄的增长显著下降。79%的年轻人表示会使用该工具，但在55到64岁年龄群体中，该比例仅为28%。受教育程度较高的群体人工智能使用率也高于平均水平。
在老年群体中，男性使用者多于女性。不过，30岁以下年龄段则不存在性别差异。
尽管发展迅猛，但人工智能的使用尚未普及。据调查显示，人们避免使用人工智能的原因多种多样：约三分之一的人认为没有益处；7%的人或有数据保护及信息安全方面的顾虑，或缺乏相关技能；2%的人则表示不知道人工智能工具的存在。
ChatGPT日平均用户多达1.23亿
2022年11月，美国软件巨头OpenAI正式推出聊天机器人ChatGPT。过去三年间，人工智能工具用户数量迅速增长。ChatGPT透露，今年全球日均用户量高达1.23亿。
聊天机器人建立在强大的语言模型，即大语言模型(large language models, LLM)基础上。大语言模型通过海量的网络公开内容进行学习，自2022年起不断完善。目前，人工智能工具已经成为各大科技企业的核心应用方向。
然而，聊天机器人和工具无法在所有场景下提供可靠且准确的查询结果。其主要原因是大语言模型生成的答案建立在概率而非知识储备基础上。因此，人工智能最好作为辅助工具使用，且对其生成结果需谨慎核查。
内容问题日益增多
联邦统计局的调研同时证实，人们正在面临日益增多的虚假信息、仇恨言论和网络诈骗。过去两年间，相关问题显著恶化。据称：“该趋势表明网络问题内容的进一步扩散，以及互联网使用风险和危机的持续攀升。”
例如，当前，超过60%的人曾收到钓鱼邮件等诈骗信息。遭遇“虚假或可疑网络内容”的人数占比大致相同。42%的受访者遭遇过仇恨或贬低性言论。
