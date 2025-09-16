瑞士木屋别墅的原型其实是乡野农房

瑞士人认为这种带有雕花阳台、木质结构和乡土风情的建筑，是瑞士典型的传统建筑。 Keystone / Peter Schneider

如果你问一百个瑞士人：“什么是最具瑞士特色的传统建筑？”答案几乎肯定是-小木屋(Chalet)。这种带有雕花阳台、木质结构和乡土风情的建筑，就像巧克力、手表和银行保密法一样，早已成为瑞士的文化象征。

然而令人想不到的是，这种非常具有瑞士特色的小木屋最先其实是在国外流行，然后才回流到瑞士本土的。

卢塞恩冰川花园正在举办的一个展览说明了这一点。自1873年这个花园开放以来，小木屋式建筑就一直是旅游景观的重要组成部分。 zvg/Gletschergarten Luzern

“传统意义上的小木屋(Chalet)通常是全木质结构，不过早在1869年，人们在建造木屋时，就已经加入了其他元素，”在卢塞恩州的古迹保护办公室工作的艺术史学家，施泰格介绍说。

在卢塞恩市中心，距离冰川花园不过几步之遥，一座建于1869年的三层小木屋-伊丽莎白小木屋(Chalet Elisabeth)静静伫立。一幢山村风格的建筑出现在市中心，难道是城市里的一股阿尔卑斯山的清流？艺术史学家斯特凡·施泰格(Stephan Steger) 否认了这种说法，其实这是从国外流入瑞士的一股“木屋热”的产物。

伊丽莎白木屋，建于1869年。 SRF/Nik Rigert

浪漫主义

木屋的起源可以追溯到18世纪。当时，瑞士的美丽山峦落入浪漫诗人的笔尖，他们笔下美轮美奂的诗句，令许多人对瑞士的山间景色充满向往：欧洲各地的旅行者纷纷来到瑞士阿尔卑斯山。而旅行结束回到家后，他们便照着瑞士山区房屋的样子修建自己的家园。这在当时的欧洲成为一种时尚。

施泰格说：”其实并没有一座真正的样板木屋。最初，木屋只是阿尔卑斯山中牧羊人的一个简单的藏身之处。后来，伯尔尼高原和沃州的农舍成为人们兴建小木屋的模仿对象。“

不过木屋的确是一种非常适合批量建造的建筑。斯泰格说：”历史上第一座预制房屋就是一座木屋。人们可以用相对经济实惠的方式实现自己的买房梦。”

伯尔尼高原和沃州的农舍成为人们兴建小木屋的模仿对象。 zvg/Gletschergarten Luzern/Heinz Dahinden

世界博览会的推动

木屋发展成了一种批量生产的产品，世界博览会起到了推波助澜的作用。斯泰格说：”1900年左右，阿尔卑斯山的美丽风光成为巴黎世博会的主旋律。许多厂家推出他们的系列木屋产品广告，制造商主要是些法国大公司。”但在这股热潮的顶峰时期，也出现了24家瑞士的木屋工厂，他们不仅为瑞士人提供服务，还走出了国门。”

1900年前后，小木屋如雨后春笋出现在瑞士各地，而且不仅限于山区。”特别是在第一次世界大战之前，瑞士城市蓬勃发展，小木屋成为深受人们青睐的温馨家园，就算在城市的中心也能看到这种带有乡土气息的小木屋。”

(编译自德文：杨煦冬/dh)