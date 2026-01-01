瑞士水果麦片粥：从嗤之以鼻到脍炙人口

瑞士水果麦片粥的原始配方是一汤匙燕麦片配三汤匙水，浸泡12 小时，然后加入一汤匙炼乳、半个柠檬的果汁、一个苹果的果肉碎和一汤匙切碎的核桃或杏仁。 KEYSTONE/© KEYSTONE / GAETAN BALLY

瑞士人的经典早餐-Bircher医生发明的什锦麦片-早已风靡全球。但最初，传统医学却对这种以生食为基础的食谱嗤之以鼻。人们也曾视其为 “难以忍受的、对享受的剥夺”。

8 分钟

什锦麦片粥(birchermüesli)是瑞士最著名、最广为人知的特色食品之一。这种食品人人皆知，人人皆食。但关于它的诞生，却鲜为人知。这种生食水果麦片粥其实源于一位瑞士医生的革命性理念。

人们曾经认为肉类比水果和蔬菜更健康

19世纪末，瑞士中产阶级普遍认为，为了预防感染和消化问题，应该避免食用新鲜水果和蔬菜。人们认为肉类更有营养，也是更佳的食物选择。

但一位瑞士医生却不认同这种观点：来自阿尔高州的Maximilian Oskar Bircher-Benner坚信生食有益于健康，而熟食或加工食品则对身体有害。

1895年，Bircher-Benner医生用生食蔬菜疗法治好了一位病人的顽固胃病。之后，他又用生食疗法治疗自己的黄疸。

他还把同样的疗法运用在自办的“生命力”疗养院(sanatorium Lebendige Kraft)的病人身上-这一位于苏黎世山的疗养院开业于1904年。

瑞士什锦麦片粥的发明者Maximilian Oskar Bircher-Benner KEYSTONE

多年来，该诊所接待过许多名人，其中包括托马斯·曼(Thomas Mann，德国作家，诺贝尔文学奖获得者)、暹罗国王、俄罗斯沙皇和赫尔曼·黑塞(Hermann Hesse，德瑞双籍作家，诺贝尔文学奖获得者)。

据《生命力：Max Bircher-Benner 及其疗养院的历史背景》(Lebendige Kraft: Max Bircher-Benner und sein Sanatorium im historischen Kontext)一书记载，赫尔曼·黑塞曾因Bircher-Benner严格的卫生制度将这家疗养院描述为“卫生监狱”-然而，这是一座病人总是自愿前往的监狱。

阿尔卑斯山美食灵感

阿尔卑斯山居民晚上爱吃水果、坚果、牛奶和燕麦片，受这一饮食习惯的启发，Bircher-Benner 医生为他诊所的顾客开发了一个新的食谱。

典型的瑞士食品 Maximilian Oskar Bircher-Benner坚守自己的饮食哲学核心-什锦水果麦片。他简单地称之为“饭食”(瑞士德语“d’Spys”)-类似瑞士农民和牧羊人的食物。 这款生麦片粥很快就被人们俗称为“Birchermüesli”，其中的“Müesli”(麦片粥)与标准德语的“Müsli”不同，字面上多了一个“e”，而且也要发音。 “li”是瑞士德语的指“小”的典型词缀，“Mus”的意思是粥或糊状物。因此，”“Birchermüesli” 的字面意思就是“Bircher的小粥”。 20世纪50年代末，瑞士水果麦片粥开始工业化营销，“Müesli”(麦片粥)一词成为唯一一种被包括英语在内的多语言认可的瑞士特色食品名称。

瑞士什锦麦片粥的原始配方是一汤匙燕麦片配三汤匙水，浸泡12小时，然后再加一汤匙炼乳、半个柠檬的果汁、一个苹果的果肉碎和一汤匙切碎的核桃或杏仁。

苹果是这道粥的灵魂，因为它要用到整颗苹果，包括果皮和果核。最初，麦片被称为“苹果餐”(Apfeldiätspeise)，通常在晚上食用。

创新理念的成功

Bircher-Benner医生的生活哲学获得了许多瑞士人的响应-特别是德语区的富人们-他们正在寻找一种与日益工业化的生活方式完全不同的理念。

从上世纪20年代开始，Bircher-Benner的生活哲学传播到许多欧洲国家，其著作也被翻译成多国语言。

进入30至40年代，什锦麦片粥成为瑞士家庭最喜爱的食物之一。除此之外，学校、监狱、养老院、修道院和军队，处处都提供这种餐食。预拌麦片也开始在推上市场。

如今，市场上有无数种工业用的birchermüesli产品。 Keystone / Christian Beutler

80年代以来，随着人们对生态和健康饮食的日益重视，瑞士什锦麦片作为健康天然食品的代表也备受推崇。

随着时间的推移，最初的麦片粥配方演变出很多种“变种”，有些与原始版本已经截然不同。瑞士人现在多把麦片粥作为早餐或零食食用，但也有一些人把它当作晚餐。

2012年9月21日，洛桑的众多志愿者制作了一锅重达一吨多的什锦麦片粥，刷新了世界纪录。 Keystone / Yannick Bailly

多样化的植物性饮食对健康有益，这个道理如今人人知晓。但在当年，Bircher-Benner医生的营养理论可谓是富有胆量和革命性的，且并未被官方医学所认可。

直到1964年，Bircher医生之子表示，其父发明的麦片粥已经从 “难以忍受的、对享受的剥夺” 变成了“一种可接受的饮食方式”。

可以说，什锦麦片不仅仅是一道著名的瑞士食谱，也是一种自然生活理念，它已远远跨越国界，经受住了时间的考验。

Bircher-Benner医生不仅创造了什锦麦片配方，还是苹果擦丝器的发明者。 Keystone / Gaetan Bally

瑞士什锦麦片原始配料 1汤匙燕麦片，用3汤匙水浸泡过夜 1汤匙甜炼乳 半个柠檬的果汁 2至3个小苹果或1个大苹果，无须去皮去核 1 汤匙核桃碎 来源：瑞士外交部网站(德)外部链接

(编译自法语：郭倢/dh)

阅读最长 讨论最多