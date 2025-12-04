260米摩天大楼：欲与马特洪峰比肩
瑞士山区度假胜地采尔马特每天送往迎来着来自世界各地的游客，很多人为的就是来这里仰望马特洪峰。一位采尔马特的酒店经营者、建筑师兼艺术家不满足于仰望-他要平视。他梦想在这个瓦莱度假胜地建造一座面向马特洪峰的62层高层住宅，让人们在家就能近距离将马特洪峰尽收眼底。
是远见卓识，还是不知轻重？这一名为“Lina Peak“(丽娜峰)的计划在公之于众后引发了争议。
看似天马行空，但并非儿戏。这一巨型塔楼项目在采尔马特引起了广泛关注。11月中旬，项目发起人、61岁的海因茨·尤伦(Heinz Julen，德外部链接)首次向公众展示了该计划，现场座无虚席，年轻观众们对新项目持开放态度。
海因茨·尤伦在采尔玛特这个瓦莱高地的著名度假胜土生土长，他的建筑作品常常惊世骇俗，也时常登上新闻头条，褒贬不一。例如，他设计的一座建在小马特洪峰顶的酒店，位于4000米的超高海拔地区，却未能赢得阿尔卑斯山区公众的认可。
相比之下，人们对尤伦设计的另一家建于采尔马特的酒店评价更高一些-这里的床和浴缸放置在旋转平台上，按摩浴缸则设在开放屋顶下，供客人一边沐浴，一边俯瞰采尔玛特-该设计后被改造，以应和更传统的审美标准。
为季节性工人预留三十层楼
“我很久以前就有了这个设想，也花了很长时间来寻找资金。”海因茨·尤伦在“丽娜峰”项目推介会上说道。
大厦位于度假村海拔1500的较低处，距采尔马特入口约800米。现在那里是四块价值不高的农田。身处这一建筑中，人们可以毫无遮挡地看到海拔4478米的马特洪峰和它被白雪覆盖的山岩。
该建筑将建在一个40米x40米的基座之上，设有1000个停车位、一个2500座的音乐厅、餐厅、日托中心、公共游泳池、体育中心、商店和一个可通过高速电梯到达的屋顶露台。
建筑包含两类住宅区。第2至32层将保留给当地居民居住，其中包括在度假村酒店、餐厅和电动出租车公司工作的数百名季节性外籍工人。
鉴于地价高昂，这些工人的雇主很难为他们找到价格合理的季节性住所。因此，该大楼将为他们预留相对便宜的住房，这些住房位于住房空置率接近于零的地区。
高层留给外国富豪
大厦的上半部分，即第33层至62层，将全部是配有大型落地窗的超豪华公寓。这些房产的售价与地段相符-这里属于瑞士房价最高的地区。新冠疫情暴发以来，瑞士房价一直居高不下。
海因茨·尤伦表示，这些豪华公寓的主要目标客户应该是外国客户。然而，这些客户首先需要在采尔马特政府登记身份，因为当地法律禁止非居民购买房产。
”胜算未定!“
采尔马特5800多名常住居民对这个”摩天项目“有何看法？既有义愤填膺，也有热烈支持。不管怎样，海因茨·尤伦的任务并不轻松：“首先，我们需要收集600个签名，以呼吁将农业用地重新划分为建筑用地。然后，还需要进行居民投票。”
尤伦希望，市镇政府、当地传统家族会所(瑞士一些城市的特殊组织，由当地有声望的富有家族构成的公共法人团体，在采尔玛特，该团体由10个家族组成)、滑雪缆车公司和当地铁路公司各承担7%的建设资金份额。
开发商将自行承担“丽娜峰”45%的建设资金，剩余部分则要靠对该项目充满信心的投资者了。该项目预计耗时5至10年，总投资约5亿瑞郎。
项目建设地点的公路交通便利性也是只得考量的一个因素。目前这条公路仅供度假村内的居民使用。这座将容纳数千住户的“垂直村庄”可能会进一步加剧当地道路的拥堵。
因此，开发商设想建造一个接待中心来管理游客流量，并建造一条新的缆车线路，以便游客无需穿过度假村即可到达滑雪场。
见所未见
如此规模的项目在瑞士度假胜地尚属首次，人们的担忧也在情理之中。毕竟，以往不乏高层建筑破坏景观的先例，例如蒙特勒(Montreux)的象牙塔和克莱恩-蒙塔纳(Crans-Montana)的阿米诺纳塔(Aminona)。
与此同时，大众过度旅游的阴影也笼罩着采尔马特：去年，海拔3882米的小马特洪峰游客数量首次超过90万。
马特洪峰山脚下的采尔玛特已出现游客过度拥挤的状况。瑞士旅游局是否还有必要投入巨资以吸引世界各地的游客蜂拥而至？
无论摩天大楼计划是否成真，这个话题-就像游客和当地居民的住房矛盾一样-将在未来几年继续被采尔马特居民激烈地辩论。
瑞士其他地区也有过在山村建造巨型塔楼的项目，但都未能实现：在格劳宾登州的Vals，建造一座381米高的酒店大楼计划曾引发了多年的激辩。
著名建筑师雅克·赫尔佐格与皮埃尔·德·梅隆也曾计划在达沃斯高地建造一座105米高的塔楼，项目同样无疾而终。
(编辑：Pauline Turuban和Samuel Jaberg，编译自法语：郭倢/xy)
