仅四分之一瑞士议员完整公开收入
瑞士近一半议员对其额外收入保持沉默。根据监督组织Lobbywatch的一份最新报告，44%的议会议员未申报其在企业和协会担任职务所获得的任何收入。
这份由Lobbywatch于周一(12月29日)发布《2025年透明度报告》(Transparency Report 2025)显示，仅有27%的议员完整披露了所有额外收入。
总体来看，议会的透明度水平停滞不前，与2024年初上一轮调研结果基本一致。当时有42%的议员未申报任何额外收入。
不过，Lobbywatch在最新报告中首次区分了“完全透明”(披露全部收入)与“部分透明”(仅申报部分报酬)。该组织在关于这份报告的新闻稿中指出，新方法显示，真正做到完全透明的议员仍属少数。
绿党党派透明度在下降
在各议会党团中，绿党(GPS/PES)的透明度最高，68%的成员披露了全部收入。紧随其后的是社会民主党(SP/PS)，完整披露比例略高于一半(51%)。不过Lobbywatch指出，社会民主党和自由绿党(GLP/PVL)在透明度方面均有所下降。
相比之下，右翼的瑞士人民党(SVP/UDC)透明度有所提高，与中间党(Die Mitte/Le Centre)持平。而自由民主党(FDP/PLR)仍然处于垫底位置：没有任何一名成员完整披露其收入，仅三分之一申报了部分报酬。
女性透明度高于男性
在两院对比中，国民院中58%的议员实现“部分透明”，信息披露意愿高于联邦院(48%)，但两院中实现“完全透明”的比例均处于较低水平。
报告还显示，女性议员的透明度高于男性：三分之一女性议员完整披露了其全部报酬，而男性议员中这一比例仅为四分之一。
为编撰该报告，Lobbywatch于2025年夏季致函所有议员，要求其披露他们的相关收入情况。
在欧盟层面，欧洲议会议员必须申报其可能构成利益冲突的财务利益外部链接，包括有偿兼职、外部收入和相关职务。这些信息会被纳入欧洲议会的公开登记系统，原则上可供公众查阅。
不过，监督组织和媒体长期指出外部链接，欧盟议员的财务透明度在实践中仍存在明显局限。相关申报主要依赖议员自行填报，收入多以区间形式呈现，缺乏系统性的核查机制，也难以全面反映实际获益情况。
这也显示，围绕议员收入披露的讨论并非瑞士独有，而是欧洲多国民主制度下面临的共同挑战。
