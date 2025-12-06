他在苏黎世租不到房，于是去泰国买了摩天海景房

一名瑞士男子在苏黎世找不到合适的公寓，于是登上飞机，飞往泰国。 Keystone-SDA

在苏黎世，一位62岁的男子因找不到住处，几乎无家可归。如今，他却“像暴发户一样”生活在泰国。这中间发生了什么？其实只要不执着于大都市，一切都会海阔天空。一起来看看，关于瑞士住房危机，瑞士资讯swissinfo.ch的读者们都有哪些独特的经历和看法。

“促使我移民的不是贫穷，而是苏黎世的住房短缺”，一位读者在瑞士资讯关于瑞士租金和房价飙升的讨论中如此留言。

“您都无法想象：在我60岁那年，在我住的那栋楼里，所有住户都被赶走了。整栋楼都要被拆除，因为这块地将用来新建待售公寓。”

这位读者是在圣诞节前不久收到的出租公寓解约信。房东的解约决定无法被推翻。还好，经过上诉，法院将搬离期限从两个月延长至两年。

尽管搬离期限得以延迟，但瑞士资讯的这位读者依旧没能在搬家期限前在附近找到租得起的公寓。

“我之前的三居室公寓很破旧，每月租金还要交1900瑞郎，外加200瑞郎左右的水电费。” 但是他很快意识到，即使是这样的预算，在苏黎世也找不到任何房源。

出于对瑞士及其住房政策的愤怒，62岁时，他抛下一切，搬到了泰国的乔木提恩(Jomtien)。在那里，他买了一套摩天大楼第19层的公寓：“有150平方米，可以欣赏暹罗湾、岛屿和城市的美丽景色。我还能享受在瑞士无法奢求的基础设施的便利。”

泰国芭堤雅市的乔木提恩湾。 Guiziou Franck / Hemis.fr

这套房产包括车库花了他20万瑞郎，他还可以随时使用那里的游泳池-只需缴纳300瑞郎的年费。他从来没有后悔移居到泰国。

“负债百万的特权”

在瑞士，尤其是在苏黎世或日内瓦这样的大城市，找房子是一件极为棘手的事情。

“最糟糕的是供应不足，”另一位名为 Pelicanbat 的读者写道，“在主要就业中心周边，可选的房源非常少，而且有太多人在争夺同一套房子。”

到最后，哪套房的房东选中你，你就得住进哪套房。Pelicanbat写到：“我在国外的朋友总是很不解：为什么我挣那么多钱，却住在这么简陋的房子里。”

瑞士房地产市场行情同样严峻。至少，瑞士资讯swissinfo.ch的部分读者是这么认为的：“在瑞士很多地方，买房意味着要花掉自己很大一部分积蓄，背负百万瑞郎债务，才能成为一处天价房产的’一小半的所有者’。”Anne7写道。

她还补充了一条理财建议：“如果一处房产的价格超过其年租金的16倍，那么这就不是一项好的投资。这样的话，还不如把钱投入股市。”

“在美国也一样”

住房危机不仅仅存在于瑞士。我们收集到了来自世界各地的关于找房难的见证。

比如，来自韩国的Ceci，28岁的她与男友一起住在韩国，他们已经攒了很长时间的钱，但依然购房无望。如果不背负沉重的债务，他们不可能在工作地点附近买一套像样的房子。

另一位来自西班牙的读者介绍说，在过去，几乎任何人都可以在西班牙买房。“现在房价上涨，工资额度停滞不前，买房的可能性正在消失。”他写道。

美国的Robert Allies则表示：“尽管我住在美国，但遇到了一模一样的问题。”

“下一步就是解放土地。”

另一位读者说道：“我们正生活在一种现代奴隶制之中。”他这样形容：房地产和银行销售希望人们竭尽一生来偿还房贷。

唯一可行的解​​决方案是什么？他认为，只能靠国家干预。“国家必须建造住房，然后以不盈利的方式出售给低收入家庭。在缺乏建筑用地的瑞士，必须建造高层建筑。”

另一位名叫”wfaler“的用户则建议提高建筑的利用率。为了达到这一目标，瑞士必须首先给出未充分利用的商业建筑，并将其改造成住宅物业。“下一步是允许新建更高的建筑。再下一步，就得划拨出更多建筑用地。”

Wfaler总结道，解决方案其实是显而易见的，而问题在于，当前的房屋所有者和政客是否真的有诚意去解决这些问题。

“苏黎世是给傻瓜住的。”

有人认为，问题有时也来自买家自身。“我的公寓在一栋老楼里，既不豪华也没有什么特殊设施。但它属于我。”读者Margarett写道。

她建议：“最好忘了独栋，忘了新建房，忘了高档家具……也忘了苏黎世州！”

此言并非空穴来风。据瑞士法语电视台RTS报道的房市行情(法)外部链接，2024年，瑞士独立别墅的平均价格涨幅尤其显著，达到3.6%；除此之外，瑞士房产会因所在州不同而价差巨大：在汝拉州，一套建于上世纪90年代、占地500平方米、建筑面积170平方米的房屋售价不到100万瑞郎；而在日内瓦州，同样的房子价值则要超过225万瑞郎。

苏黎世和日内瓦这两个瑞士第一和第二大城市也不无意外地是瑞士住房短缺现象最为显著的地方。据瑞士法语电视台的数据，目前在苏黎世购买自住住房的实际成本比五年前上涨了近25%，涨幅在瑞银集团调查的所有欧洲城市中位居榜首，日内瓦的房价也在过去五年上涨了10%。

也许是对此深有体会，用户DSO直言不讳地写道：“苏黎世是给傻瓜住的。”他和妻子在弗里堡州建了一栋房子，“门外就是葡萄园和湖泊”。为了攒首付，他们曾放弃昂贵度假和汽车开支，此外还减少了外食频率。他们用了几年时间就凑齐了首付。

RTS引用瑞银的全球房地产泡沫指数(法)外部链接写道：苏黎世的房地产泡沫风险排名世界第三，仅次于第二位的东京(五年内房价上涨30%)和第一位的迈阿密(上涨50%)；日内瓦则排名第六，在其之前是多伦多和洛杉矶。不过，瑞银表示，目前瑞士不存在房地产泡沫的风险。

不管怎样，瑞士资讯读者Mister Mike建议人们放弃“对都市的幻想”。他说，越来越多的人把“住在离办公室500米的地方”当作居住终极理想。但结果就是：所有人都挤在那几座大城市里，而那些交通便利、宜居且规模适中的小城却只能眼巴巴地空等机会……“难道这一切仅仅因为从那里出发，不能在5分钟内到达一家供应有机抹茶的时尚咖啡馆吗？”他反问道。

(编辑：Balz Rigendinger，编译自法语：郭倢/dh)

