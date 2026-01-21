瑞士人即将就一项设立气候基金动议进行全民投票

气候基金动议旨在推广可再生能源和可再生能源领域的技能。 Keystone / Gian Ehrenzeller

瑞士即将就一项设立“气候基金”的全国公投进行表决，计划每年投入数十亿瑞郎用于能源转型和生态保护。支持者称这是应对加剧的气候危机所必需的投资；反对者则警告基金将推高公共开支，并可能带来增税压力。围绕瑞士气候政策走向的争论日益激烈。

一项来自社会民主党和绿党的公民动议呼吁设立一个国家基金，用来加快瑞士可再生能源的发展并保护生物多样性。反对者认为，瑞士为气候问题所作努力已经足够，并担心开支过高。选民将于3月8日做出决定。

动议提出了什么？

气候基金动议提出，每年将瑞士国内生产总值的0.5%-1%投资于国家的生态升级。

每年投入的金额将在39亿瑞郎-77亿瑞郎之间，用于资助保护气候及自然的措施。

谁发起了这项动议，原因是什么？

社会民主党和绿党于2022年9月共同发起了这项”公平的能源和气候政策：为繁荣、就业和环境而投资”的动议。

2025年是自1864年有气温测量以来最热的一年，一年中出现了三次热浪和长期干旱。

瑞士是受全球变暖影响最严重的国家之一，原因如下：

社会民主党和绿党之所以发起这项动议，是因为他们认为保护气候和生物多样性的责任不应推卸给个人，而是需要大量公共投资来推广可再生能源，并尽量多地生产可持续能源。

该动议在发起后的18个月内收到了超过102’000个签名，并将于2026年3月8日付诸投票。

由于这一动议涉及修宪，因此需要获得选民和各州的双重赞同票才能通过。

2025年5月28日，瑞士发生山体滑坡，几乎完全掩埋了瓦莱州的布拉滕村。 Keystone / Jean-Christophe Bott

支持该动议的人的理由是什么？

动议委员会认为，这个新联邦基金将加快可再生能源的发展速度，例如安装更多的太阳能发电系统等措施；同时也将促进对动植物生物多样性的保护。

这笔资金还可用于建筑物的节能翻新和扩大公共交通设施建设。

左翼政党和环保主义者认为，不采取任何行动的后果要比现在进行数十亿的投资严重得多。

他们提及了近年来发生在瑞士的重大自然灾害，包括布拉滕(Blatten)、邦多(Bondo)和马吉亚山谷(Maggiatal)的自然灾害，他们说，今天在气候保护措施上投入的每1瑞郎(约合人民币9元)，都将为将来节省4-5瑞郎。

支持者认为，投资能源转型还将减少瑞士对那些出产化石燃料的专制国家的依赖。

俄罗斯对乌克兰的入侵带来的后果清楚地表明，加强国家能源供应的重要性。在瑞士，约70%的能源来自进口化石燃料，如石油和天然气。

动议委员会表示，气候基金还将有助于创造可持续的就业机会。例如，在太阳能行业就缺乏合格的劳动力。

气候基金动议的反对者是谁，理由是什么？

联邦委员会和议会大多数议员建议民众否决社会民主党和绿党提出的这项动议。政府认为，为实现国家气候目标并无必要设立气候基金。

因为联邦政府和各州现在每年为气候保护和能源措施提供约20亿瑞郎；为生物多样性提供6亿瑞郎的资金。

在议会中，各主要党派(除了社会民主党和绿党外)都反对这一动议，因为他们认为该动议过于昂贵且并不精准。

气候基金的支出不受债务控制机制的限制，各党派认为，这将导致公共开支的无节制增长。由此产生的成本将由民众承担，这意味着税收或增值税的增加。

反对阵线还批评该基金资金的准确用途并不明确。

反对者认为，瑞士应坚持现行的气候政策，并采用广泛的措施：包括从提高能源效率的激励措施到对化石燃料的限制。

瑞士目前如何为气候保护提供资金？

瑞士气候政策最重要的资金来源是二氧化碳税。每吨用于建筑物供暖和发电的化石燃料(取暖油、天然气及其他)被征收120瑞郎的税。瑞士是世界上征收二氧化碳税最高的国家之一。

该税收的一部分资金用于资助建筑计划。建筑计划的宗旨是减少瑞士建筑的能耗，例如改善建筑物的隔热性能，或用可再生能源系统取代过时的供暖系统。

2024年，瑞士所有国家建筑计划共花费了约5.28亿瑞郎。

2023年全民公决通过的《气候与创新法》规定，在10年内为住宅和建筑的节能翻新提供20亿瑞郎的额外信贷。在瑞士，建筑部门的排放量约占总排放量的四分之一，能耗约占总能耗的40%。

在太阳能领域，联邦政府为在山区建设大型光伏系统提供补贴。各州和一些市镇为那些希望在自家屋顶安装太阳能电池的人提供财政奖励。

2023年，联邦政府为光伏发电的发展共提供了约6亿瑞郎的补贴。

瑞士的可再生能源发展情况如何？

瑞士近70%的电力来自可再生能源，主要来自水力发电。瑞士计划到2050年扩大太阳能及风能发电，这是为了弥补计划中核电站(目前约占全国电力供应的四分之一)退役带来的缺口。

瑞士的光伏发电量在2015年-2024年期间增长了433%，目前约占全国电力需求的10%。

除了阿尔卑斯山的太阳能发电厂外，瑞士还重点在包括住宅楼和购物中心在内的现有基础设施的屋顶和外墙上安装太阳能系统。

在日内瓦等一些州，已规定所有新建建筑的屋顶必须安装太阳能电池板。最近提交的一项公民动议提出，希望将此举扩大到全国所有新建和翻新建筑上。

在过去十年中，可再生能源在全球范围内有所增加，但这是否足够？

(编辑：Samuel Jaberg，编译自德文：杨煦冬/dh)

