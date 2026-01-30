瑞士人要房住，却怕盖楼
一项最新调查显示，大多数瑞士居民正面临“要住房，却怕盖楼”的矛盾心态——尽管普遍认同所在地区住房供应不足，但对通过城市高密度开发或其他建筑措施来增加居住空间，多数人也很抗拒。
在你居住的地方，住房供应是否不足？价格比较网站Comparis近日在瑞士开展的调查中，59%的受访者给出了肯定回答。在瑞士城市地区，这一比例更高，达到66%。
不过，调查也显示，50%的受访者反对在其所在社区建设更高的建筑(超过六层)。仅有45%的人支持通过这种方式来增加居住空间。
不愿高密度开发，也不愿新增建筑区
总体来看，68%的受访者反对城市高密度开发，因为这会导致绿地减少、楼间距缩小。调查中，三分之二的人也反对以占用农田或绿地为代价来规划新的建筑用地。
Comparis房地产专家哈里·比塞尔(Harry Büsser)在新闻稿中表示，调查显示瑞士确实需要更多住房，但瑞士民众却对住房应该建在哪里几乎毫无头绪。他补充说，一方面要求增加住房，另一方面又阻止建设项目，这本身就存在矛盾。
调查还显示，对住房短缺感受最为明显的群体是18至35岁的年轻人(65%)以及城市居民(66%)。这两类人群也最倾向于支持通过建筑措施来应对住房危机。
总体而言，52%的年轻人(以及54%的城市居民)愿意接受建设超过六层的建筑。但在城郊地区，这一比例仅为39%。
本次调查于2025年11月进行，共有来自瑞士各地的1’039名成年人参与。
