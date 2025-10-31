瑞士入室盗窃案件：法语区情况最严重

2019年以来，瑞士日内瓦州居民遭入室盗窃的风险几乎达到全国平均水平的三倍。 Keystone-SDA

随着孩子们提着南瓜灯挨家挨户讨糖吃，圣诞新年的氛围越来越浓，年底走亲访友的温暖聚会也将缓缓拉开序幕。与此同时，另一群人也在摩拳擦掌，伺机而动。

近日的一份相关报告显示，12月通常是瑞士入室盗窃案的高发期，而法语区日内瓦州、沃州、巴塞尔城市半州、巴塞尔乡村半州及汝拉州遭窃情况最严重。尽管在很长一段时间内，案件数量呈下降趋势，但目前已反弹至疫情前水平。

安盛保险集团瑞士分公司(Axa Switzerland)对过去10年瑞士的入室盗窃案件进行了分析，并于10月27日透露：“10月到12月盗窃最为频发，圣诞和新年前夜达到高峰。”

安盛注意到，10月到次年3月间的入室盗窃案较春夏两季高出45%。据其解释：“夜幕提前降临或许为盗窃犯提供了便利。”

盗窃犯最猖獗的月份是12月，其次是11月和10月。安盛表示，12月24日和31日当天的入室盗窃案数量是平日的两倍。“节日期间，许多人会外出度假或探亲访友，窃贼也就有了可乘之机。”相比之下，4月到6月，入室盗窃发生率明显较低。

2019年以来，瑞士日内瓦州居民遭入室盗窃的风险几乎达到全国平均水平的三倍。该州平均每千户家庭每年发生8.5起入室盗窃案。

其他边境州入室盗窃案数量分别为-沃州5.4起、巴塞尔城市半州和乡村半州及汝拉州4.1起、纳沙泰尔州3.6起。索洛图恩州也高于平均水平。

反观瑞士中部及东南部地区，入室盗窃案风险极小。2019至2024年间，乌里州，格劳宾登州及格拉鲁斯州每千户家庭年均入室盗窃案的数量分别是0.9起，1起和1.1起。瑞士全国平均值为3.2起。

有组织犯罪团伙

2020年和2021年，入室盗窃案数量因疫情原因有所下降，但与2023年相比，去年案件数量激增10%。安盛对此趋势尚未明确解释。入室盗窃案件总量虽已回到2019年疫情前水平，但情况仍好于2015至2018年数据。

理赔成本增加趋势明显。安盛集团去年为入室盗窃支付保险理赔近2100万瑞郎(约合人民币1.88亿元)。单笔理赔均值突破7000瑞郎(约合人民币6.26万元)，较两年前高出近25%。根据该公司统计数据，单笔理赔额超过3万瑞郎(约合人民币26.8万元)的大额案件激增。

安盛集团补充说：“这是团伙犯罪迹象。我们可以确定，专业团伙入室盗窃，即有组织犯罪大幅上升。”

过去两年内，损失低于3万瑞郎的盗窃案平均损失额上升了9%。安盛认为“这可能是因为人们持有的物品价值日益升值，例如智能手机、平板电脑、电动自行车等。”

防范举措

安盛集团指出，只需一些简单的防范措施就可以避免窃贼不费吹灰之力，从未上锁的门或半开的窗户进入室内，并提醒人们“不论外出时间长短，务必锁好入户门，确保所有窗户紧闭，夜间外出也是如此。此外，邻里之间相互守望也是防范体系的重要环节。”

