瑞士反腐成绩下滑
在打击公共部门腐败方面，瑞士的国际排名有所下滑：在国际透明组织的最新排行中，该国排名下降一位至第六名。
在2月10日发布的《腐败感知指数》(Corruption Perceptions Index, CPI)中，瑞士得分80分(满分100)，较去年下降1分。该组织瑞士分部在相关新闻稿中指出，这表明参与腐败的意愿有所抬头。
该组织批评瑞士的反腐败措施力度不足。游说活动缺乏透明度，公务员转入私营部门的规则也不完善。各州和市镇几乎没有制定专门的反腐败策略。
本年度瑞士反腐成绩的下降是往年趋势的延续：过去10年间，瑞士在通过国际排行中的得分下降了6分。
最新排行中，瑞士与瑞典并列第六位。前五位依次是丹麦、芬兰、新加坡、新西兰和挪威。
《腐败感知指数》排行涵盖了全世界180个国家的反腐状况。中国在排名中通常处于中游，得分在40多分的水平浮动。2025年度，中国得分43分，排名第76位。
