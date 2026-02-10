瑞士反腐成绩下滑

瑞士在反腐败斗争中表现有所退步。 Keystone-SDA

在打击公共部门腐败方面，瑞士的国际排名有所下滑：在国际透明组织的最新排行中，该国排名下降一位至第六名。

2 分钟

Keystone-SDA 其他2种语言 English en Switzerland backtracks in fight against corruption 更多阅览 Switzerland backtracks in fight against corruption

Deutsch de Die Schweiz verschlechtert sich im Kampf gegen Korruption 原版 更多阅览 Die Schweiz verschlechtert sich im Kampf gegen Korruption

在2月10日发布的《腐败感知指数》(Corruption Perceptions Index, CPI)中，瑞士得分80分(满分100)，较去年下降1分。该组织瑞士分部在相关新闻稿中指出，这表明参与腐败的意愿有所抬头。

该组织批评瑞士的反腐败措施力度不足。游说活动缺乏透明度，公务员转入私营部门的规则也不完善。各州和市镇几乎没有制定专门的反腐败策略。

>> 进入此处(英)外部链接查询各国2025年具体排名。

相关内容

观点 相关内容 外交事务 瑞士从国外贿赂案中获益 此内容发布于 瑞士专家安德鲁·多恩比耶尔(Andrew Dornbierer)认为，瑞士收留国际贿赂案件资金的做法，不仅有失名誉，长远来看也会损害自身利益。 更多阅览 瑞士从国外贿赂案中获益

本年度瑞士反腐成绩的下降是往年趋势的延续：过去10年间，瑞士在通过国际排行中的得分下降了6分。

最新排行中，瑞士与瑞典并列第六位。前五位依次是丹麦、芬兰、新加坡、新西兰和挪威。

《腐败感知指数》排行涵盖了全世界180个国家的反腐状况。中国在排名中通常处于中游，得分在40多分的水平浮动。2025年度，中国得分43分，排名第76位。

阅读最长 讨论最多